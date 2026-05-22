EU imputa a dos ciudadanos chinos por lavado de dinero para cárteles mexicanos

La justicia estadounidense anunció este viernes cargos de lavado de dinero contra ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, en beneficio de al menos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cargos fueron presentados en el Distrito Este de Virginia, informó el Departamento de Justicia.

"De acuerdos a documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus co-conspiradores utilizaron una variedad de métodos secretos y clandestinos (...) para blanquear volúmenes sustanciales de ganancias provenientes de narcóticos", explicó un comunicado de prensa.