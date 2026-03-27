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México

90% del fentanilo producido en México se va al mercado de Estados Unidos

En 2013 las organizaciones criminales comenzaron con la producción de fentanilo, pero fue hasta cinco años después cuando ésta se dio a gran escala, revela un reporte.
vie 27 marzo 2026 07:00 PM
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A finales de la década de 2010, las redes criminales mexicanas se habían convertido en los principales productores y exportadores de fentanilo. (Foto: Secretarías de Estado/Cuartoscuro.)

En poco más de una década, México se convirtió en uno de los principales productores de fentanilo, una droga de la que el 90% de su producción tiene como destino Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte “Reglas locales, lecciones globales: cómo la gobernanza criminal moldea los mercados de fentanilo en el norte de México” de la organización Insight Crime, desde el año 2013, en México las redes criminales comenzaron a traficar fentanilo proveniente de China hacia Estados Unidos, pero fue cinco años después cuando comenzaron con la producción a gran escala.

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“Los productores de fentanilo venden la droga al por mayor a transportistas, quienes envían la mayor parte a mayoristas—no más del 10% se destina a mayoristas en mercados de consumo doméstico”, refiere el documento.

El costo de la producción y las altas ganancias hicieron del fentanilo una sustancia atractiva para las organizaciones criminales.

“Durante la última década, el fentanilo producido de manera ilícita se ha arraigado profundamente en los mercados de drogas de Norteamérica, desplazando gradualmente a opioides menos potentes, como la heroína. Su atractivo para las redes criminales se debe a varios factores: es relativamente barato de producir, requiere una infraestructura mínima y, debido a su alta potencia, genera grandes ganancias a partir de volúmenes pequeños”, detalla el reporte.

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En 2018 se tiene identificado que se establece la producción de fentanilo a gran escala, en particular en Sinaloa, tierra del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones que junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es identificada por el gobierno de Estados Unidos como la principal productora distribuidora.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se rechazó que México produjera fentanilo. El entonces mandatario federal aseguraba que en territorio nacional solo se “traqueleaba” el opiode, aunque en México se han identificado laboratorios clandestinos en los que se fabrica fentanilo.

“A finales de la década de 2010, las redes criminales mexicanas se habían convertido en los principales productores y exportadores de fentanilo en la región. Este no fue un proceso centralizado: múltiples redes y actores independientes ingresaron al comercio en diferentes etapas, estableciendo operaciones paralelas de producción y exportación”, refiere el análisis.

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Pese a esa negación, en México ha ido en incremento la cantidad de fentanilo decomisada desde 2013.

decomiso de fentanilo en mexico.png

La cadena de distribución

En la cadena de distribución participan productores, transportistas, redes de consumidores, vendedores de minoristas, mayoristas en México, pandillas, minoristas y mayoristas en Estados Unidos.

Productores: Pertenecientes a una organización criminal como Sinaloa o Jalisco Nueva Generación o de manera independiente producen el opioide.

Tranportistas: se encargan del traslado de la droga ya sea como parte de una organización o de manera independiente. Suelen vender directamente a los mayoristas en Estados Unidos, quienes tienen su proceso de distribución.

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Los transportistas también suelen vender de manera directa a redes de consumidores y a vendedores minoristas.

Venta a mayoristas: Los transportistas venden el opioide a mayoristas que pertenecen a alguna organización criminal.

Pandillas: La droga es entregada a pandillas que responden a un cártel.

Minoristas. El fentanilo llega a minoristas quienes son los encargados de la venta a los usuarios.

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Las muertes por fentanilo

Para el gobierno de Estados Unidos, el combate al fentanilo es una prioridad. Por consumo en sobredosis, esta sustancia provocó en tres años alrededor de 165,000 muertes, aunque los últimos años ha habido un descenso.

“Entre 2020 y 2023, las sobredosis relacionadas con fentanilo provocaron más de 165.000 muertes, según datos oficiales. No obstante, en 2024 las muertes por sobredosis cayeron casi un 27%, la mayor disminución anual registrada, lo que podría señalar un punto de inflexión, aunque los factores detrás de este cambio aún son objeto de debate”, refiere el reporte.

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Canadá es otro de los países que ha registrado muertes. Entre 2016 y 2024 se reportaron 53,000 muertes por sobredosis.

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En el caso de México no ha habido una crisis de consumo de fentanilo, aunque sí de heroína.

“A diferencia de Estados Unidos y Canadá, México no enfrentó una crisis por la sobreprescripción de opioides ni cuenta con una gran población dependiente de opioides médicos. Lo que sí existe son focos históricos de consumo de heroína, especialmente a lo largo de corredores clave cercanos a la frontera con Estados Unidos, que han coexistido con mercados consolidados de metanfetamina, cocaína y marihuana”, refiere el informe.

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Fentanilo Drogas Estados

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