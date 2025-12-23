México cumple con su parte del trato, pero ni eso evitó que el fentanilo sea arma de destrucción masiva en EU

La caída en los decomisos se da cuando el gobierno de Donald Trump ha ejercido presión sobre México para que controle el ingreso de fentanilo a su territorio. Desde los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca, el presidente republicano anunció aranceles a México si no se corresponsabilizaban sus autoridades en el freno al tráfico de fentanilo.

Ahora el decomiso de fentanilo en la frontera con México es el más bajo de los últimos tres años fiscales.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que la disminución en el decomiso de esa droga se debe a las acciones que en materia de seguridad se han implementado en México como la “Operación Frontera Norte”.

“Si nosotros estamos incautando más fentanilo en México, pues va a pasar menos fentanilo a los Estados Unidos, cosa que hemos estado informando cada 15 días”, dijo en una de sus conferencias matutinas la presidenta.

Ante la amenaza de imponer aranceles a México, la presidenta Sheinbaum acordó con su homólogo reforzar la seguridad en la frontera compartida, por lo que a partir del 5 de febrero, se desplegaron 10,000 elementos y se logró una pausa en impuestos durante un mes.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

La “Operación Frontera Norte” aún se mantiene activa y reporta más de 500 kilogramos decomisados.

El gobierno de Estados Unidos reconoció la baja en el decomiso de fentanilo debido a la colaboración con México.

"Aumento significativo en las incautaciones de fentanilo en México, dando como resultado que las incautaciones en la frontera estadounidense se redujeron a menos de la mitad", planteó l a embajada de EU en México.