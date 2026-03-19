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México

INE operará incompleto por tres semanas, mientras se completa proceso de relevo de consejeros

Los tres consejeros que sean electos para completar el INE tendrán entre sus responsabilidades la de organizar la elección presidencial de 2030.
jue 19 marzo 2026 01:39 PM
INE sesión extraordinaria
Guadalupe Taddei encabezará al INE incompleto. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para la selección y designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para un periodo de nueve años, pero durante tres semanas el Consejo General operará con sólo ocho de 11 consejeros, por lo que podría presentarse un escenario de empate en votaciones.

El 4 de abril concluyen su encargo tres actuales consejeros del INE, sin embargo, sus relevos comenzarán su periodo del 22 de abril o incluso, en caso de desacuerdos, hasta el 29 de ese mes.

Los nuevos consejeros durarán en el cargo hasta 2035, por lo que serán responsables de la organización de la elección presidencial de 2030.

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El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se emite la Convocatoria para la elección de tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del INE recibió 408 votos a favor y 35 en contra, emitidos por diputados del Revolucionario Institucional (PRI).

 

El proceso establece, por mandato de la Constitución, la instalación de un Comité Técnico de Evaluación (CTE) que conducirá las fases de revisión de perfiles.

Debido a la reforma que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que antes participaba en el proceso de selección de candidatos idóneos a consejeros del INE pues contaba con dos asientos en el CTE, ahora la instancia evaluadora es de cinco miembros.

Esos cinco integrantes son tres designados por la Jucopo de Diputados y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ese CTE estará integrado por "personas de reconocido prestigio” y realizarán la verificación de requisitos de ley de los aspirantes, los entrevistarán y con las reglas que ellos mismos determinen integrarán la lista de las personas consideradas idóneas, misma que remitirán a la Jucopo a más tardar el 20 de abril.

Este órgano de dirección de los diputados enviará las quintetas de aspirantes considerados idóneos y adecuados para ser consejeros del INE al pleno de la Cámara, el 22 de abril a más tardar.

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Ese día se realizará la primera votación en el pleno para elegir a quienes ocupen las consejerías. Pero en caso de que no se alcanzara la mayoría calificada, misma que reúne Morena y sus aliados PT y PVEM por si solos, podría realizarse una insaculación el día 28.

Para que no se prolonguen las eventuales vacantes la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría decidir vía insaculación de nombres, la fecha determinada es el 29 de abril.

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INE Congreso Mexicano Reforma electoral

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