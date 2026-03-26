Los exconsejeros Leonardo Valdés Zurita y Arturo Sánchez explicaron que desde las reformas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López, la primera de Sheinbaum y el llamado "Plan B" se encamina a instaurar un régimen "autocrático".

“Desde la primera reforma de (Andrés Manuel) López Obrador y hasta esta última nos dicen ‘es para ahorrar’, ‘hay que bajarle al gasto’, ‘es muy cara nuestra democracia’… la cara oculta de la luna es que quieren instaurar un régimen autocrático” , alertó Valdés Zurita.

Leonardo Valdés Zurita fue el último presidente que tuvo el IFE antes de ser INE. (Foto: Mariel Ibarra/Expansión.)

Arturo Sánchez, quien fue consejero del IFE entre 2003 y 2010, y del INE de 2014 a 2017, consideró que las últimas reformas en la materia no han planteado soluciones de fondo a problemas que enfrenta el sistema electoral.

“Democracia no está en el ADN… la palabra democracia no aparece, lo que lo que aparece claramente es la concentración del poder”, refirió.

Los riesgos que se avecinan

Los exconsejeros Leonardo Valdés Zurita y Arturo Sánchez explicaron que en el proceso de leyes secundarias está el riesgo de que la calidad de las elecciones disminuya.

“La premisa es: me hicieron fraude en el 2006. No me volverá a pasar y con ese argumento se podrían modificar las reglas de la organización electoral", anotó Sánchez Gutiérrez.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre mantuvo el discurso de que el INE era caro y que no necesitaba tanta “burocracia”. Hoy la presidenta Sheinbaum mantiene esa idea.

“¿Para qué quieres juntas distritales operando todo el tiempo?”, cuestionó siempre el expresidente y ahora es factible que vía reformas a leyes secundarias se elimine su permanencia, dice el catedrático del Tecnológico de Monterrey.

El problema, expuso, es que eso implica tocar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) “y eso es un riesgo impresionante” pues implicaría prescindir de personal de carrera, profesionalizado, y sustituirlo por otro contratado cada que haya elección, en detrimento de la especialización y la imparcialidad.

El último presidente que tuvo el Instituto Federal Electoral, hoy INE, advirtió que el propósito de la iniciativa es alterar las reglas del juego a su favor.

“Quieren alterar las reglas de la competencia para ir a un 'no puedo perder'. Pero no es un puedo perder de aquella etapa del partido hegemónico que implicaba fraudes. Es un 'no puedo perder porque voy a controlar de tal manera las reglas de la competencia que ganaré, porque gano'. Técnicamente ganarán. Y además legalmente”, alertó Valdés.