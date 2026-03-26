La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene en su ADN fortalecer la democracia, si no alterar las reglas para asegurar victorias y concentrar el poder para el partido en el gobierno, coincidieron exconsejeros electorales, durante el Encuentro Expansión “Análisis del Plan B para una Reforma Electoral”.
Advirtieron también que una vez aprobado el llamado “Plan B” de reforma electoral–en el que el Partido del Trabajo logró frenar que se incluyera la revocación de mandato– se avecinan reformas a leyes secundarias que pueden afectar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) , sus funciones y la organización de las elecciones, con riesgo para la certeza electoral.
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Los exconsejeros Leonardo Valdés Zurita y Arturo Sánchez explicaron que desde las reformas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López, la primera de Sheinbaum y el llamado "Plan B" se encamina a instaurar un régimen "autocrático".
“Desde la primera reforma de (Andrés Manuel) López Obrador y hasta esta última nos dicen ‘es para ahorrar’, ‘hay que bajarle al gasto’, ‘es muy cara nuestra democracia’… la cara oculta de la luna es que quieren instaurar un régimen autocrático” , alertó Valdés Zurita.
Arturo Sánchez, quien fue consejero del IFE entre 2003 y 2010, y del INE de 2014 a 2017, consideró que las últimas reformas en la materia no han planteado soluciones de fondo a problemas que enfrenta el sistema electoral.
“Democracia no está en el ADN… la palabra democracia no aparece, lo que lo que aparece claramente es la concentración del poder”, refirió.
Los riesgos que se avecinan
Los exconsejeros Leonardo Valdés Zurita y Arturo Sánchez explicaron que en el proceso de leyes secundarias está el riesgo de que la calidad de las elecciones disminuya.
“La premisa es: me hicieron fraude en el 2006. No me volverá a pasar y con ese argumento se podrían modificar las reglas de la organización electoral", anotó Sánchez Gutiérrez.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre mantuvo el discurso de que el INE era caro y que no necesitaba tanta “burocracia”. Hoy la presidenta Sheinbaum mantiene esa idea.
“¿Para qué quieres juntas distritales operando todo el tiempo?”, cuestionó siempre el expresidente y ahora es factible que vía reformas a leyes secundarias se elimine su permanencia, dice el catedrático del Tecnológico de Monterrey.
El problema, expuso, es que eso implica tocar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) “y eso es un riesgo impresionante” pues implicaría prescindir de personal de carrera, profesionalizado, y sustituirlo por otro contratado cada que haya elección, en detrimento de la especialización y la imparcialidad.
El último presidente que tuvo el Instituto Federal Electoral, hoy INE, advirtió que el propósito de la iniciativa es alterar las reglas del juego a su favor.
“Quieren alterar las reglas de la competencia para ir a un 'no puedo perder'. Pero no es un puedo perder de aquella etapa del partido hegemónico que implicaba fraudes. Es un 'no puedo perder porque voy a controlar de tal manera las reglas de la competencia que ganaré, porque gano'. Técnicamente ganarán. Y además legalmente”, alertó Valdés.
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Cambios en la organización electoral
Sánchez Gutiérrez agregó que es posible que se fusionen dos de las direcciones ejecutivas más relevantes del INE, “que les generaban escozor porque son las que más gastan en un proceso electoral: organización electoral y capacitación electoral”.
Sin embargo, quienes promueven eso no consideran que ambas realizan tareas esenciales y distintas aún cuando no hay elecciones, entre ellas la estadística electoral y la educación cívica, respectivamente.
Para organizar una elección “los trabajos que hay que hacer comienzan dos años antes, no lo haces en seis meses. Y hacer de esas dos direcciones una sola es no entender cómo se organizan las elecciones en México”.
Señaló además que es posible que se intente, pues ya se ha promovido antes, dar más atribuciones al INE a costa de reducir funciones de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES).
Otros cambios posibles, alertó, es modificar la fecha para que inicien los cómputos distritales el mismo domingo de la elección y no el miércoles siguiente. Explicó que el argumento es reducir tiempos, pero el trasfondo impactará en la capacidad de los partidos de analizar qué pasó en cada casilla, en detrimento de sus medios de defensa
“Eso va a generar dos efectos. Si hubo algo que salió mal, los partidos no lo van a poder ver, no van a tener tiempo de verlo. Y segundo, si lo ven, van a pedir recuento y recuento de todo. Entonces, no vamos a tener resultados electorales el lunes en la mañana” con lo cual el efecto de reducir tiempos quedará anulado, expuso.
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Reforma sin impacto económico
Aunque uno de los argumentos de la presidenta Sheinbaum para buscar un cambio al marco electoral es ahorrar recursos para destinarlos a obras y servicios públicos municipales y estatales, Leonardo Valdés explicó que el costo de “suprimir la democracia” es mínimo.
Un cálculo realizado por el también catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla indica que México destina el 0.25% de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a su sistema electoral, lo que contempla presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Nacional Electoral y las prerrogativas a los partidos políticos.
Sin embargo, tiene un déficit fiscal que ha ido creciendo significativamente. El año 2025 fue de 12.58% y este de 13.61%. “Mientras que estamos disminuyendo el muy marginal gasto en democracia, el déficit fiscal está creciendo aceleradamente”, sostuvo.
El déficit fiscal se explica por el gasto público que se hace a programas sociales y que para este año supera un billón de pesos.
Si con la propuesta de la presidenta se disminuyen costos, éstos no tendrán un impacto real en los recursos públicos.
“Suprimiendo la democracia, dejando de darle dinero al tribunal, a los partidos. políticos, se resuelve solamente el 1.84% del déficit fiscal, sea, no es nada, absolutamente nada. Claro, cuando se habla de los volúmenes de recursos de miles de millones de pesos, pues sí suena muchísimo y por eso la gente compra el lado A del ADN”, consideró Valdés Zurita.