Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

García Harfuch rechaza intervención de la CIA en operativo en Tecámac como reveló CNN

El medio de comunicación estadounidense publicó un texto exclusivo en el que informó que la CIA participó en operativos contra los cárteles mexicanos en el territorio nacional.
mar 12 mayo 2026 07:01 PM
García Harfuch rechaza intervención de la CIA en explosión en Tecámac tras reportaje de CNN
“...el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió Omar García Harfuch en 𝕏. (CARL DE SOUZA/AFP)

CNN publicó un reportaje en el que asegura que la explosión ocurrida el pasado 28 de marzo en Tecámac, Estado de México, donde murió Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias “El Payín”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, habría sido resultado de una operación encubierta vinculada con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, esta versión fue rechazada horas después por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien calificó como falsa la narrativa.

Publicidad

CNN afirma que CIA participó en operativo en México

De acuerdo con el reportaje de CNN, la explosión registrada sobre la carretera México-Pachuca no habría sido accidental, como se manejó inicialmente, sino una acción dirigida contra “El Payín”, identificado como un operador relevante dentro de la estructura del grupo criminal.

El medio sostuvo que fuentes estadounidenses señalaron una posible participación de un grupo especializado ligado a la CIA dentro de una estrategia más agresiva de Washington contra los cárteles mexicanos.

“Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés)”, señala el artículo.

Según la cadena, la supuesta participación estadounidense en México habría evolucionado “desde el intercambio pasivo de información” hasta posibles intervenciones directas en operaciones contra integrantes del crimen organizado. Estas acciones coincidirían con la política de Donald Trump, quien designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Harfuch responde a CNN

Tras la publicación del reportaje, García Harfuch respondió mediante su cuenta oficial en 𝕏 rechazando la versión de CNN.

Publicidad

“...el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió el funcionario.

En su mensaje, el secretario reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad se mantiene bajo mecanismos institucionales y con respeto absoluto a la soberanía nacional. Además, sostuvo que no existen indicios que acrediten una operación de la CIA en el caso Tecámac.

Por su parte, Liz Lyons, portavoz oficial de la CIA, también rechazó la misma noticia.

“Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, publicó en 𝕏.

Publicidad

Hasta el momento de esta publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha compartido su postura respecto al reportaje, pero en semanas recientes ha insistido en que cualquier cooperación con Estados Unidos debe realizarse “sin subordinación” y respetando la autonomía mexicana.

El caso se produce en un momento especialmente delicado para la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. En semanas recientes, ambos gobiernos han enfrentado tensiones derivadas de operativos conjuntos, acusaciones de presuntos vínculos políticos con grupos criminales y declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre una estrategia más agresiva contra el narcotráfico.

“Es solo el comienzo de lo que está por venir en México” advierte la DEA tras caso Rocha Moya
México

“Es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, advierte la DEA tras caso Rocha Moya

El caso más reciente es la acusación realizada por el Departamento de Justicia estadounidense contra 10 funcionarios mexicanos por nexos con el Cártel de Sialoa, entre ellos Rubén Rocha, gobernador con licencia en Sinaloa. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran las afirmaciones.

Desde entonces, el Gobierno de México ha solicitado información sobre la investigación en contra de los funcionarios.

Tags

Omar García Harfuch Estados Unidos Crimen organizado

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad