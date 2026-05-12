CNN afirma que CIA participó en operativo en México

De acuerdo con el reportaje de CNN, la explosión registrada sobre la carretera México-Pachuca no habría sido accidental, como se manejó inicialmente, sino una acción dirigida contra “El Payín”, identificado como un operador relevante dentro de la estructura del grupo criminal.

El medio sostuvo que fuentes estadounidenses señalaron una posible participación de un grupo especializado ligado a la CIA dentro de una estrategia más agresiva de Washington contra los cárteles mexicanos.

“Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés)”, señala el artículo.

Según la cadena, la supuesta participación estadounidense en México habría evolucionado “desde el intercambio pasivo de información” hasta posibles intervenciones directas en operaciones contra integrantes del crimen organizado. Estas acciones coincidirían con la política de Donald Trump, quien designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Harfuch responde a CNN

Tras la publicación del reportaje, García Harfuch respondió mediante su cuenta oficial en 𝕏 rechazando la versión de CNN.