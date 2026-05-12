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México

La CNTE alista paro el Día del Maestro y pide retomar el diálogo: “Presidenta, el balón está en su cancha”

El gremio magisterial reiteró que alista una serie de manifestaciones durante el Mundial de Futbol 2026 si, antes de que inicie, el gobierno no atiende su pliego de peticiones.
mar 12 mayo 2026 08:05 PM
CNTE confirma paro nacional el Día del Maestro y advierte: “Presidenta, el balón está en su cancha”
Integrantes de la CNTE durante una movilización en el centro de la Ciudad de México; el magisterio prevé nuevas acciones en mayo que podrían impactar la circulación en vialidades clave. (Facebook: CNTE)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se prepara para manifestarse en la Ciudad de México el próximo 15 de mayo, Día del Maestro.

El sindicato realizará una marcha de la Escuela Normal Superior al Zócalo de la Ciudad de México para exigir que el gobierno resuelva sus demandas y que la presidenta Claudia Sheinbaum retome el diálogo con los docentes.

Si las autoridades no responden, la CNTE se manifestará en el Mundial de Futbol, aseguró el dirigente Pedro Hernández.

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Las actividades y los lugares de protesta los definirán el 16 de mayo en una asamblea nacional.

“Emplazamos al gobierno federal a que este 15 de mayo, en el marco de la movilización nacional que tendremos, haya una respuesta”, declaró Hernández este martes en una conferencia de prensa virtual.

“Presidenta, el balón está en su cancha”, agregó el líder de la Sección 9 de la CNTE.

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Las demandas de los maestros son las mismas desde hace un año, cuando organizaron protestas continuas y una huelga de tres semanas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial de 100%, volver al sistema de pensiones sin Afore y eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

En un primer momento, Sheinbaum aceptó reunirse con la CNTE, pero canceló una segunda mesa en desacuerdo con las acciones del magisterio disidente, que siguió protestando en la capital pese a que la presidenta canceló una nueva reforma a la ley del ISSSTE, a la que también se oponían los maestros.

Desde entonces, el diálogo quedó en manos de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y de César Yáñez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación.

La CNTE les entregó a ellos un pliego de demandas el pasado 1 de mayo y espera una respuesta a ese documento, así como una nueva fecha para sostener una reunión en Palacio Nacional.

“Vamos hacia la movilización. En el marco del Mundial tendremos que hacer visibles estas demandas”, reiteró Hernández.

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Isael González, líder de la Sección 7, explicó que buscan retomar el diálogo con Sheinbaum porque los otros funcionarios no tienen margen de maniobra para atender sus demandas. Tampoco ofrecen respuestas concretas, aseguró.

“No nos vamos a una huelga por gusto, sino por necesidad, para recuperar los derechos que nos quitaron”, dijo.

A decir de Marcelino Rodarte, dirigente de la Sección 58, la huelga durante el Mundial es inminente si no reciben una respuesta satisfactoria de la presidenta, aunque todavía están por diseñar el plan de acción.

“Que se dé respuesta al pliego petitorio de la CNTE, entregado el día 1 de mayo. Si quieren que ruede el balón, la presidenta de la República tendrá que hacer una reunión con la CNTE y decir que va la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007”, lanzó.

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Educación

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