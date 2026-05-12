CNTE confirma paro nacional el Día del Maestro y advierte: “Presidenta, el balón está en su cancha”

Las actividades y los lugares de protesta los definirán el 16 de mayo en una asamblea nacional.

“Emplazamos al gobierno federal a que este 15 de mayo, en el marco de la movilización nacional que tendremos, haya una respuesta”, declaró Hernández este martes en una conferencia de prensa virtual.

“Presidenta, el balón está en su cancha”, agregó el líder de la Sección 9 de la CNTE.

Las demandas de los maestros son las mismas desde hace un año, cuando organizaron protestas continuas y una huelga de tres semanas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un aumento salarial de 100%, volver al sistema de pensiones sin Afore y eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

En un primer momento, Sheinbaum aceptó reunirse con la CNTE, pero canceló una segunda mesa en desacuerdo con las acciones del magisterio disidente, que siguió protestando en la capital pese a que la presidenta canceló una nueva reforma a la ley del ISSSTE, a la que también se oponían los maestros.

Desde entonces, el diálogo quedó en manos de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y de César Yáñez, subsecretario de la Secretaría de Gobernación.

La CNTE les entregó a ellos un pliego de demandas el pasado 1 de mayo y espera una respuesta a ese documento, así como una nueva fecha para sostener una reunión en Palacio Nacional.

“Vamos hacia la movilización. En el marco del Mundial tendremos que hacer visibles estas demandas”, reiteró Hernández.