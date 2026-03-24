Las maestras Tatiana y María del Rosario son las víctimas en prepa de Michoacán

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido este martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por un estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

"Fueron valientes heroínas, si nos ponemos a pensar un poco, quizás si lo hubieran dejado entrar al salón, la tragedia hubiera sido mayor, con todos los cartuchos que cargaba en su mochila hubiera matado a los compañeros, él ya tenía su plan y lo avisó en Instagram", escribió una persona que las conocía en redes sociales.