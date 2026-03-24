Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las víctimas en prepa de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, condenó los hechos y señaló que estará al tanto del caso para que no se quede impune.
mar 24 marzo 2026 06:29 PM
maestras-michoacan.jpg
Las maestras fueron atacadas este martes en el puerto michoacano. (Fotos: Especiales)

Las maestras Tatiana y María del Rosario son las dos víctimas del ataque armado ocurrido este martes en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las mujeres, de 37 y 36 años, respectivamente, fueron agredidas por un estudiante, quien logró ingresar un fusil de asalto calibre 5.56 a la institución educativa.

"Fueron valientes heroínas, si nos ponemos a pensar un poco, quizás si lo hubieran dejado entrar al salón, la tragedia hubiera sido mayor, con todos los cartuchos que cargaba en su mochila hubiera matado a los compañeros, él ya tenía su plan y lo avisó en Instagram", escribió una persona que las conocía en redes sociales.

Publicidad

Ambas fueron descritas como personas trabajadoras y profesionales.

El agresor, de 15 años de edad, fue detenido tras el acto. Autoridades resguardaron al personal y alumnos de la preparatoria.

"Tras reporte del C5 Michoacán por detonaciones de arma de fuego a la altura de la preparatoria Makarenko, en Lázaro Cárdenas, la Guardia Civil junto a la Policía Municipal implementaron un operativo, logrando la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos", informó la Secretaría de Seguridad estatal.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, condenó los hechos y señaló que estará al tanto del caso para que no se quede impune.

Publicidad

De acuerdo con autoridades, el agresor llevaba al menos 40 cartuchos entre sus pertenencias cuando fue detenido.

"Con profundo dolor expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a los seres queridos de las maestras Tatiana y María del Rosario, por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas'', señaló Bedolla.

"He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias", agregó.

"Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro", apuntó.

Por su parte, Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán, señaló que se mantiene comunicación con autoridades ministeriales para apoyar en lo necesario para esclarecer los hechos.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas", indicó.

El agresor utilizaba sus redes sociales para compartir mensajes de odio y hacer apología de la violencia.

Publicidad

Tags

Michoacán Violencia Homicidio

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad