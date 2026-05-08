Juez Brian Cogan aplaza sentencia de "El Mayo" Zambada para el 20 de julio

Según la plataforma judicial en línea esta es la segunda ocasión en que se aplaza la emisión del fallo. La primera vez ocurrió en diciembre de 2025 luego de que Frank Pérez, abogado de Zambada, pidió al juez más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente.

El memorando de sentencia consiste en una recomendación de castigo que debe pagar el sentenciado, en este caso Zambada.

Su defensor argumentó la existencia de un clima de "violencia e inestabilidad" en México como razones por las que requería más tiempo pues ese clima le dificultaba su trabajo.

La sentencia sería emitida en abril, pero luego se fijó para mayo; ahora será el 20 de julio, luego de que la Fiscalía responda al emplazamiento de réplica emitida por el juez Cogan.

En agosto pasado Zambada se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, a pesar de que inicialmente era acusado de 17 cargos. Aun con dos cargos las penas ameritan cadena perpetua.

El narcotraficante, quien nunca fue detenido en territorio mexicano pese a haber operado durante décadas, admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

Zambada fue "entregado" a Estados Unidos en julio de 2024 por su exsocio Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán".

Junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán fundó el Cartel de Sinaloa. La sociedad de Zambada se extendió a los hijos de su cómplice, "Los Chapitos", entre ellos Joaquín Guzmán López, quien lo "secuestro" y lo llevó al país vecino, para entregarlo.