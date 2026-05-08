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México

Juez Brian Cogan aplaza sentencia de "El Mayo" Zambada para el 20 de julio

El cofundador del Cártel de Sinaloa está preso en Estados Unidos desde 2024. Por los delitos en los que ha reconocido culpabilidad, el capo mexicano puede enfrentar hasta cadena perpetua.
vie 08 mayo 2026 04:54 PM
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Ismael "El Mayo" Zambada confirmó que su salud se encontraba comprometida. (Foto: Cuartoscuro)

El juez federal de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklin, Nueva York, Brian Cogan, volvió a posponer la fecha para dictar sentencia al narcotraficante Ismael "El Mayo’" Zambada.

Ante la petición del abogado defensor Frank Pérez, de tener más tiempo para recabar documentos, se pospuso al 20 de julio a las 10:30 de la mañana hora local.

Cogan emplazó a la defensa de Zambada a entregar la documentación necesaria para la audiencia antes del 6 de julio y dio un plazo de réplica a la Fiscalía hasta el 13 de julio.

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Según la plataforma judicial en línea esta es la segunda ocasión en que se aplaza la emisión del fallo. La primera vez ocurrió en diciembre de 2025 luego de que Frank Pérez, abogado de Zambada, pidió al juez más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente.

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El memorando de sentencia consiste en una recomendación de castigo que debe pagar el sentenciado, en este caso Zambada.

Su defensor argumentó la existencia de un clima de "violencia e inestabilidad" en México como razones por las que requería más tiempo pues ese clima le dificultaba su trabajo.

La sentencia sería emitida en abril, pero luego se fijó para mayo; ahora será el 20 de julio, luego de que la Fiscalía responda al emplazamiento de réplica emitida por el juez Cogan.

En agosto pasado Zambada se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, a pesar de que inicialmente era acusado de 17 cargos. Aun con dos cargos las penas ameritan cadena perpetua.

El narcotraficante, quien nunca fue detenido en territorio mexicano pese a haber operado durante décadas, admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

Zambada fue "entregado" a Estados Unidos en julio de 2024 por su exsocio Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán".

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Junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán fundó el Cartel de Sinaloa. La sociedad de Zambada se extendió a los hijos de su cómplice, "Los Chapitos", entre ellos Joaquín Guzmán López, quien lo "secuestro" y lo llevó al país vecino, para entregarlo.

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Según expresó el procurador General de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, los narcotraficantes que están bajo la custodia estadounidense y en programas de testigos protegidos contribuyen y pueden contribuir a formular procesos judiciales en contra de objetivos mexicanos.

El funcionario anunció ayer que habrá acusaciones desde Estados Unidos en contra de políticos y funcionarios mexicanos presuntamente involucrados con el narcotráfico.

La decisión de posponer la sentencia se dio en medio del escándalo desatado por la petición de Estados Unidos, acusado de narcotráfico y portación de armas, de la detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

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Crimen organizado Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada Estados Unidos

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