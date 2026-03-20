PRI y PAN ya buscan candidatos rumbo a las elecciones de 2027: apuestan por aspirantes ciudadanos

Aunque estas actividades no constituyen una violación a la ley electoral, al no hacer llamados explícitos al voto ni constituir candidaturas formales, para expertos en materia electoral es una "simulación". Ya que a través de este tipo de figuras se posiciona de manera pública a una persona que eventualmente será postulada para un cargo de elección popular.

Fernando Ojesto Martínez Manzur, consultor en materia electoral, explica que expresamente estas acciones no son actos anticipados de campaña, pues en 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció lineamientos para que los partidos continúen realizando estas acciones internas, pero sin hablar claramente de solicitar el voto.

Lo que sí advierte es que se trata de una estrategia que anticipa el proceso electoral, programado para arrancar oficialmente en septiembre de este año y en el que las etapas internas, como las precampañas, se extenderían hasta enero del próximo año.

Lo que están buscando los partidos políticos es posicionarse antes de los tiempos electorales y eso puede romper la equidad de la contienda. Con estos proceso internos sí vulnera la normativa electoral”. Fernando Ojesto Martínez Manzur, abogado en derecho electoral.

La colocación de sus perfiles a través del trabajo territorial es clave en estos procesos. La profesora de derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Gabriela de La Paz, señala que los partidos políticos crean diferentes cargos para posicionar a sus perfiles ante la opinión pública.

Todos se están adelantando en las candidaturas. Por eso se tiene figuras como ‘defensores por México’ del PRI, pero en realidad crean figuras para darle la vuelta a la ley, no romperla, pero tampoco cumplirla". Gabriela de La Paz, analista política.

Esta estrategia empleada inicialmente por Morena y que favorecía la proyección pública de quienes aspiraban a un cargo es ahora replicada por la oposición, en un proceso que definirá el rumbo del país, pues el próximo año estarán en juego la renovación de 500 diputaciones, 17 gubernaturas, además de más de 1,000 ayuntamientos.

Tanto el PRI como el PAN llegan con desafíos, pues en los últimos ocho años han perdido gubernaturas, curules, militantes y votos, por lo que ahora se han quedado relegados en la esfera política del país. En este proceso ambos buscan la mayor cantidad de votos para servir de contrapeso a Morena, con la renovada promesa de "abrirse a la ciudadanía".