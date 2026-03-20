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México

PRI y PAN dan primeros pasos: buscan candidatos "ciudadanos" rumbo al 2027

El blanquiazul presentará el 21 de marzo su estrategia para sumar candidaturas ciudadanas, mientras que en el tricolor impulsarán la figura de "Defensores de México" para reunir apoyos.
vie 20 marzo 2026 11:59 PM
PRI y PAN ya buscan candidatos rumbo a las elecciones de 2027: apuestan por aspirantes ciudadanos
Tanto el PAN como el PRI dieron sus priomeros pasos hacia las elecciones de 2027 en el que prometieron abrir la puerta a candidaturas ciudadanas. (Cuartoscuro y Facebook)

Aún no inicia formalmente el proceso electoral de 2027, pero al igual que Morena, los partidos políticos de oposición ya empezaron a moverse en esa dirección: el PAN y el PRI, por ejemplo, ya arrancaron sus actividades internas para seleccionar a quienes ocuparán las candidaturas, con la promesa de que serán ciudadanas.

Para el partido en el gobierno la dinámica no es nueva: desde hace años a través de la figura de “coordinadores de la transformación” define los perfiles de las personas que serán candidatas y aparecerán en la boleta electoral. Esta semana, el PRI dio señales en ese sentido con los llamados "Defensores de México", mientras que el PAN anticipó para el 21 de marzo "el anuncio más importante" del partido en los últimos años.

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Aunque estas actividades no constituyen una violación a la ley electoral, al no hacer llamados explícitos al voto ni constituir candidaturas formales, para expertos en materia electoral es una "simulación". Ya que a través de este tipo de figuras se posiciona de manera pública a una persona que eventualmente será postulada para un cargo de elección popular.

Fernando Ojesto Martínez Manzur, consultor en materia electoral, explica que expresamente estas acciones no son actos anticipados de campaña, pues en 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció lineamientos para que los partidos continúen realizando estas acciones internas, pero sin hablar claramente de solicitar el voto.

Lo que sí advierte es que se trata de una estrategia que anticipa el proceso electoral, programado para arrancar oficialmente en septiembre de este año y en el que las etapas internas, como las precampañas, se extenderían hasta enero del próximo año.

Lo que están buscando los partidos políticos es posicionarse antes de los tiempos electorales y eso puede romper la equidad de la contienda. Con estos proceso internos sí vulnera la normativa electoral”.
Fernando Ojesto Martínez Manzur, abogado en derecho electoral.

La colocación de sus perfiles a través del trabajo territorial es clave en estos procesos. La profesora de derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, Gabriela de La Paz, señala que los partidos políticos crean diferentes cargos para posicionar a sus perfiles ante la opinión pública.

Todos se están adelantando en las candidaturas. Por eso se tiene figuras como ‘defensores por México’ del PRI, pero en realidad crean figuras para darle la vuelta a la ley, no romperla, pero tampoco cumplirla".
Gabriela de La Paz, analista política.

Esta estrategia empleada inicialmente por Morena y que favorecía la proyección pública de quienes aspiraban a un cargo es ahora replicada por la oposición, en un proceso que definirá el rumbo del país, pues el próximo año estarán en juego la renovación de 500 diputaciones, 17 gubernaturas, además de más de 1,000 ayuntamientos.

Tanto el PRI como el PAN llegan con desafíos, pues en los últimos ocho años han perdido gubernaturas, curules, militantes y votos, por lo que ahora se han quedado relegados en la esfera política del país. En este proceso ambos buscan la mayor cantidad de votos para servir de contrapeso a Morena, con la renovada promesa de "abrirse a la ciudadanía".

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El PAN y un "ejército de tierra y digital" que mira al 2030

Un cambio del logo, el lema "Patria Familia y Libertad" y la promesa de regresar a sus orígenes enmarcan los pasos de Acción Nacional hacia la contienda.

El PAN inició en estos días con un prerregistro para la selección de quienes serán sus próximos contendientes en las elecciones de 2027. Para ello, habilitó una aplicación telefónica en la que cualquier ciudadano, aunque no sea militante del partido, puede inscribirse. Hasta ahora, más de 2,000 personas ya lo hicieron.

“Queremos que no nos tomen las prisas, queremos que con calma desde este momento la gente salga a la calle, no hacer campaña porque legalmente no podemos hacerlo, pero queremos que si hay alguna persona con liderazgo social, algún académico con arraigo en su comunidad, pues empiece a tener contacto con la gente hacia afuera”, dijo Jorge Triana, coordinador de voceros del PAN.

Las personas tendrán hasta octubre para hacer su registro. Una vez que inicie el proceso electoral 2027, el partido pondrá en marcha una serie de filtros para seleccionar a los candidatos, ya sea mediante una elección interna o una encuesta. Para este ejercicio se conformarán una Comisión Especial.

Esto forma parte del anuncio que el dirigente del PAN, Jorge Romero, califica como el "más importante" del partido en los últimos años y con el que deja atrás su etapa de alianzas con el PRI y el PRD, hoy extinto.

A esto se suma que Jorge Romero conformó un “ejército de tierra y digital” de mínimo 150,000 personas para promocionar al organismo, pues la mira está puesta no solo en las elecciones intermedias, también en las presidenciales de 2030.

"La tarea es la promoción política de nuestro partido, detección de simpatizantes y del voto, y la invitación para unirse a nuestras filas", declara Joanna Felipe Torres, sectaria Ejecutiva de Presidencial del PAN en enero de 2026.

Para estas acciones, tanto el ejército panista y las candidatas ciudadanas, el partido modificó sus estatutos en noviembre de 2025. De este modo agregó la figuras de “soldado digital” y “soldado de tierra”, quienes se encargarán de la promoción y detección del voto a favor del PAN.

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El PRI, con Rosario Robles al frente

El regreso al tablero político de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de estado con Enrique Peña Nieto, marca el intento del partido por reposicionarse hacia 2027.

La exfuncionaria, quen fue absuelta del proceso judicial por la llamada "Estafa Maestra", estará al frente de los "Defensores de México", figura presentada este miércoles por el dirigente del partido, Alejandro Moreno, que replica la lógica de los "coordinadores territoriales" de Morena.

“Vamos a estar trabajando en el territorio todos los días, a partir de ahora. Nosotros desde ahora, trabajando con los ciudadanos. (…) Ellos van a caminar casa por casa para informar, escuchar a los ciudadanos”, declaró el priista.

Aunque Moreno ha dicho que esta figura no servirá para definir sus candidaturas, las personas que están a cargo de esta en los estados sí han expresado sus intenciones de participar en la contienda.

En Nuevo León por ejemplo está Adrián de la Garza. El alcalde de Monterrey será el contendiente del PRI para dicha entidad, según declaraciones del dirigente priista a nivel estatal, José Luis Garza Ochoa.

En total, el tricolor cuenta con 8,274 defensores, quienes estarán distribuidos en los lugares donde habrá elecciones. Además, el dirigente del PRI anunció que abrirá al partido a candidaturas ciudadanas y a la sociedad civil, las cuales estarán condicionadas a su prestigio público.

“Hemos emitido una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, respetando la norma electoral, nuestros estatutos y el mandato de la ciudadanía de abrir el partido de par en par. Aquí el que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priista o no sea priista”, enfatizó el dirigente.

Los interesados en formar parte del grupo de "defensores" deberán cumplir con una serie de requisitos y tienen del 18 de marzo al 30 de agosto para poder registrarse en el partido.

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Procesos internos sin regulación

Con el llamado "Plan B" electoral en la antesala de su discusión en el Senado, para los expertos en materia electoral un tema que debería ser incluido es, precisamente, el de los procesos internos en los partidos, sin embargo, reconocen que es un tema en donde no existe interés de éstos en legislar.

"Estos temas tuvieron que haberse tocado en la reforma electoral, porque sí efectivamente lo que se quería era regular este tipo de procesos internos, se pudo haber hecho en una reforma, pero no se habló en ningún momento de estos temas", señala Martínez Manzur, quien es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia.

Con él, coincide De la Paz, quien afirma que se evidencia que la intención es mantener las reglas de los procesos electorales tal y como están y solo dejar lagunas.

"Están haciendo las leyes a su conveniencias. Están dejando lagunas para poderle la vuelta a la ley sin romperla específicamente", dice.

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