PRI y PAN ya buscan candidatos rumbo a las elecciones de 2027: apuestan por aspirantes ciudadanos

El PAN y un "ejército de tierra y digital" que mira al 2030
Un cambio del logo, el lema "Patria Familia y Libertad" y la promesa de regresar a sus orígenes enmarcan los pasos de Acción Nacional hacia la contienda.
El PAN inició en estos días con un prerregistro para la selección de quienes serán sus próximos contendientes en las elecciones de 2027. Para ello, habilitó una aplicación telefónica en la que cualquier ciudadano, aunque no sea militante del partido, puede inscribirse. Hasta ahora, más de 2,000 personas ya lo hicieron.
“Queremos que no nos tomen las prisas, queremos que con calma desde este momento la gente salga a la calle, no hacer campaña porque legalmente no podemos hacerlo, pero queremos que si hay alguna persona con liderazgo social, algún académico con arraigo en su comunidad, pues empiece a tener contacto con la gente hacia afuera”, dijo Jorge Triana, coordinador de voceros del PAN.
Las personas tendrán hasta octubre para hacer su registro. Una vez que inicie el proceso electoral 2027, el partido pondrá en marcha una serie de filtros para seleccionar a los candidatos, ya sea mediante una elección interna o una encuesta. Para este ejercicio se conformarán una Comisión Especial.
Esto forma parte del anuncio que el dirigente del PAN, Jorge Romero, califica como el "más importante" del partido en los últimos años y con el que deja atrás su etapa de alianzas con el PRI y el PRD, hoy extinto.
A esto se suma que Jorge Romero conformó un “ejército de tierra y digital” de mínimo 150,000 personas para promocionar al organismo, pues la mira está puesta no solo en las elecciones intermedias, también en las presidenciales de 2030.
"La tarea es la promoción política de nuestro partido, detección de simpatizantes y del voto, y la invitación para unirse a nuestras filas", declara Joanna Felipe Torres, sectaria Ejecutiva de Presidencial del PAN en enero de 2026.
Para estas acciones, tanto el ejército panista y las candidatas ciudadanas, el partido modificó sus estatutos en noviembre de 2025. De este modo agregó la figuras de “soldado digital” y “soldado de tierra”, quienes se encargarán de la promoción y detección del voto a favor del PAN.