''Plan B'' se discutirá antes de Semana Santa; Mier: ''Habrá ajustes de técnica legislativa''

El morenista también señaló que en las comisiones, donde se discutirá esta reforma, habrá los "ajustes de técnicas legislativa" necesarios.
Los legisladores cuentan con dos meses y medio para analizar y aprobar esta reforma, con el fin de que se aplique en las elecciones de 2027, como se planea; es decir, debe ser avalada en el Congreso de la Unión a más tardar en mayo.
Lo anterior porque la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el texto constitucional.
Esta reforma hace modificaciones que van desde la fecha de la revocación de mandato hasta la reducción del presupuesto a los congresos locales, así como la disminución en el número de regidurías y sindicaturas para que los recursos ahorrados sean aplicados a obras públicas en las entidades