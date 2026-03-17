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Congreso

''Plan B'' se discutirá antes de Semana Santa; Mier: ''Habrá ajustes de técnica legislativa''

Los legisladores tendrán un puente vacacional del viernes 27 de marzo hasta el 7 de abril, por lo que los morenistas quieren dejar aprobado antes el ''Plan B''.
mar 17 marzo 2026 08:18 PM
Esperan Llegada Plan B Electoral
El ''Plan B'' llega al Senado después de que la Cámara de Diputados no aprobara la Reforma Electoral de Sheinbaum. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Ante el ''Plan B'' de la presidenta Claudia Sheinbaum que llegó al Senado, el titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ignacio Mier, aseguró que no habrá “fast track” en la discusión de esta iniciativa, pero que será votada antes de Semana Santa.

El morenista comentó que la propuesta -que modificará la Constitución y diversas leyes secundarias- será turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

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Mencionó que confía en que esta serie de reformas sean discutidas y votadas la próxima semana, y pasen antes de Semana Santa, que comienza el 29 de marzo y que será puente vacacional para los legisladores, pues regresan hasta el 7 de abril.

"Va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará a discusión en comisiones y después de 24 horas conforme al procedimiento (se discutirá en el Pleno)", declaró.

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El también coordinador de Morena en el Senado respaldó la reducción presupuestal que plantea la iniciativa presidencial, el cual será progresivo hasta en un 15%.

"El Senado de la República debe tener una asimetría funcional con Cámara de Diputados iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto, que es del pueblo de México, y al ser la Cámara de origen debemos ser consistentes, debemos ser congruentes y el buen juez por casa empieza", señaló.

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El morenista también señaló que en las comisiones, donde se discutirá esta reforma, habrá los "ajustes de técnicas legislativa" necesarios.

Los legisladores cuentan con dos meses y medio para analizar y aprobar esta reforma, con el fin de que se aplique en las elecciones de 2027, como se planea; es decir, debe ser avalada en el Congreso de la Unión a más tardar en mayo.

Lo anterior porque la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el texto constitucional.

Esta reforma hace modificaciones que van desde la fecha de la revocación de mandato hasta la reducción del presupuesto a los congresos locales, así como la disminución en el número de regidurías y sindicaturas para que los recursos ahorrados sean aplicados a obras públicas en las entidades

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