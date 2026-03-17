''Plan B'' se discutirá antes de Semana Santa; Mier: ''Habrá ajustes de técnica legislativa''

Mencionó que confía en que esta serie de reformas sean discutidas y votadas la próxima semana, y pasen antes de Semana Santa, que comienza el 29 de marzo y que será puente vacacional para los legisladores, pues regresan hasta el 7 de abril.

"Va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará a las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, elaborarán el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará a discusión en comisiones y después de 24 horas conforme al procedimiento (se discutirá en el Pleno)", declaró.

El también coordinador de Morena en el Senado respaldó la reducción presupuestal que plantea la iniciativa presidencial, el cual será progresivo hasta en un 15%.

"El Senado de la República debe tener una asimetría funcional con Cámara de Diputados iniciar un proceso de transparencia y de racionalidad en el presupuesto, que es del pueblo de México, y al ser la Cámara de origen debemos ser consistentes, debemos ser congruentes y el buen juez por casa empieza", señaló.