Samuel García pone "toda la carne al asador" para el Mundial 2026 en Nuevo León

“Una fiesta como un Mundial, que no trae más que beneficios, yo esperaría que haya mucha altura para que los líderes mundiales no trastoquen o dañen proyectos que llevan organizándose ocho o 10 años. Estoy seguro que México no va a ser un obstáculo, veo a la presidenta (Claudia Sheinbaum) a bordo y en pro de que esto se dé de la mejor manera, yo lo haré en Nuevo León", afirma García.

“Trump llegó muy duro, es su estilo, pero luego con el tiempo se va moderando y pues también no come lumbre, a él le conviene un gran Mundial”.