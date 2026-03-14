El rescate de bajopuentes en Tlalpan deja en incertidumbre a comerciantes: "No tenemos otro ingreso"

Sandra vende joyería y piercings en el bajopuente, de donde se mantiene ella y apoya a su hijo que estudia Ingeniería en Informática en el IPN. “No tenemos ningún otro ingreso, de esto nos mantenemos”, dice.

Sandra González, comerciante del bajopuente de Coruña sobre Calzada de Tlalpan, depende de su pequeño comercio para mantenerse a sí misma y apoyar a su hijo. (Foto: Shelma Navarrete / Expansión Política)

Ante un posible cierre del espacio para las obras de remodelación, no solo es el ingreso Sandra el que está en riesgo: su esposo tiene un local de reparación de aparatos electrónicos, del cual también él debe sostener a su hijo universitario de una relación anterior. Su madre también tiene un pequeño comercio en el bajopuente.

Son 12 bajopuentes ubicados entre Plaza Tlaxcoaque hasta Viaducto, en la alcaldía Cuauhtémoc, los que ya han sido desalojados y al menos cuatro se encuentran en obra.

En un recorrido hecho por Expansión Política se comprobó que las obras ya están en proceso en los pasos a desnivel de San Antonio Abad, Avenida del Taller, José María Bárcenas, Juan A. Hernández y Dávalos; no obstante, otro de los bajopuentes antes de Avenida del Taller, así como el ubicado frente al Centro de Salud T-III José María Rodríguez se encuentran cerrados y sin trabajos.

Un bajopuente antes del Metro Viaducto se encuentra inundado con al menos 40 centímetros de agua residual, junto a basura y una señal vial rota en el fondo.

En varios de los bajopuentes de Calzada de Tlalpan han comenzado las obras para su remodelación (izq), sin embargo, el paso a desnivel ubicado a la altura de Viaducto se encuentra inundado y con basura en el fondo (der). (Fotos: Shelma Navarrete / Expansión Política)

La propuesta prevé rehabilitar los 34 bajopuentes: 12 de la alcaldía Cuauhtémoc y 22 en Benito Juárez, en estos últimos aún no comienzan los trabajos.

Las obras de rehabilitación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el arranque de una primera etapa de la transformación de los bajopuentes en Calzada de Tlalpan.

“Es rescatar el espacio público. Son más de 3,600 metros cuadrados de espacio público, lo que son estos pasos peatonales, estos pasos a desnivel en donde va a intervenir el gobierno: Pasos de la Utopía”, afirmó el 19 de noviembre de 2025.

Hoy dimos un paso importante para dignificar los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan y apoyar a quienes han trabajado ahí por años. Entregamos llaves y convenios para renovar estos espacios y convertirlos en lugares más seguros, iluminados y limpios.



Pero no se trata sólo de… pic.twitter.com/gI950q5rFX — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 19, 2025

La intervención proyectada por el Gobierno capitalino en los bajopuentes de Calzada de Tlalpan es completa: se reforzará su seguridad estructural, se repararán muros y pisos, escaleras y barandales, así como la colocación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias nuevas.

Mientras en algunos pasos a desnivel se mantendrá su destino para comercio, otros se enfocarán en ofrecer servicios al público: tendrán Salas de las Infancias con actividades para niños y niñas de 4 a 12 años, comedor popular a un costo de 11 pesos, lavandería comunitaria, servicios de rehabilitación física para adultos mayores y personas con discapacidad, talleres ‘El reto es cuidar’ para concientizar a los hombres sobre la importancia de su participación en tareas de cuidados y un área llamada ‘Siempre vivas’, para ofrecer apoyo psicológico y legal para mujeres víctimas de violencia.

El Gobierno CDMX proyecta con la remodelación de los bajopuentes de Calzada de Tlalpan, ofrecer a la ciudadanía diferentes servicios entre cuidados, salud, deporte y apoyo a mujeres víctimas de violencia. (Foto: Gobierno CDMX)

Además se proyectan pasos temáticos, cada uno a cargo de diferentes dependencias del Gobierno capitalino.

-Instituto del Deporte (Indeporte): se ofrecerán instalaciones para realizar ejercicio y clases deportivas.

-Secretaría de Cultura: tendrá dos pasajes, uno pensado como espacio para estudiantes de la Universidad de las Artes y otro como galería abierta al público.

-Secretaría del Medio Ambiente: ofrecerá espacios para que productores locales puedan ofrecer sus mercancías como frutas, verduras, hortalizas, entre otros, así como actividades de educación ambiental.

-Secretaría de Salud: acercará en uno de los bajopuentes servicios como salud preventiva y dental, orientación sobre salud sexual y reproductiva, toma de muestras de laboratorio y primeros auxilios en salud mental.