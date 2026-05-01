Katherine Polk, la jueza federal de EU que llevará el caso de Rubén Rocha Moya

El veredicto en el caso Rubén Rocha Moya quedará en las manos de Katherine Polk Failla, la jueza federal del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió también los nombres de los fiscales que estarán a cargo del caso penal contra el gobernador de Sinaloa, acusado de supuestos nexos con el narcotráfico.

Se trata de Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles, todos fiscales federales adjuntos a la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la fiscalía estadounidense.

Ellos deberán preparar las pruebas que demuestren la culpabilidad del mandatario mexicano, emanado del partido Morena.