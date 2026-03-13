Taxis y Uber negocian con el gobierno reglas de operación en el Aeropuerto de CDMX

Se trata de un predio que antes perteneció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que actualmente se moderniza para convertirlo en un estacionamiento de corta estadía.

Se ubica fuera de la zona federal que rodea el aeropuerto y ahí podrían detenerse los taxis de aplicación.

El secretario aseguró que se realizan mesas de negociación con ambas partes para dar fin al conflicto que llevó a que este miércoles los taxis concesionados realizarán un bloqueo en el aeropuerto capitalino.

Posteriormente, las autoridades federales anunciaron que, a partir del 12 de marzo, la Guardia Nacional realizará revisiones para corroborar que aplicaciones como Uber y Didi no operen en la terminal aérea, al considerar que prestan un servicio irregular en una zona federal.

El almirante explicó que los taxis concesionados tienen más gastos para operar, pero reconoció que los de aplicación también tienen derecho a trabajar.

“Tenemos que encontrar un equilibrio. Ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados, están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación y que estos entiendan que no pueden ir hasta la terminal”, explicó en la conferencia matutina de este viernes.

“Pero sí se les van a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir. Son acuerdos a los que tenemos que llegar para conciliar los dos intereses”, agregó.