Sheinbaum firma acuerdo para la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación

La mandataria afirmó que ''la primavera laboral'' llegó para quedarse, por ello, anunció también un acuerdo para que todas y todos los trabajadores del Estado ganen al menos el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos sean por encima de la inflación.

En el caso de la expedición del Certificado Laboral de Agroexportación, ''forma parte de las acciones para seguir avanzando en los derechos laborales de los mexicanos''.

“Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”, dijo la mandataria.

También destacó las acciones de la llamada ''Cuarta Transformación'' en materia de empleo:

''El incremento salarial, la desaparición del outsourcing, la mejora en las pensiones, la justicia laboral, la democracia sindical, la implementación de la seguridad social para todos los trabajadores de plataformas, la reestructuración de más de cinco millones de créditos impagables del Infonavit y Fovissste, y elevar a rango constitucional la prohibición de la brecha salarial por razones de género''.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que el 1 de mayo es memoria viva de aquellos que lucharon para conquistar derechos laborales que hoy son fundamentales.

También dijo que el neoliberalismo fue un modelo que dio la espalda a las personas trabajadoras de México, mientras que con los Gobiernos de la Transformación los derechos laborales se han convertido en el centro de la política pública.

Anotó que con el Certificado Laboral de Agroexportación se garantiza seguridad social, condiciones dignas y salarios justos en el campo mexicano.

El funcionario apuntó que también se creó el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, un espacio con todos los servicios del Gobierno de México, para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras agrícolas y sus familias.