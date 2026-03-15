Con 9,500 participantes, la Ciudad de México logró establecer un nuevo récord con la clase de futbol más grande del mundo, avalada por el Récord Guinness.
CDMX marca nuevo récord con clase de futbol masiva en el Zócalo
“Hoy rompimos este gran Récord Guinness y nos reunimos más de 9,000 personas en este lugar. Demostramos que cuando la ciudad se une somos capaces de lograr lo extraordinario, cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible y cuando nuestra ciudad se mueve somos capaces de hacer realidad las utopías.
“Este día el Zócalo se convierte en la cancha de futbol más grande del mundo”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La mañana de este domingo la clase arrancó poco después de las 9:30 horas, con la participación de niños y niñas, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y deportistas con discapacidad.
La capital mexicana logró superar el récord anterior con 1,038 personas participando en una clase de futbol establecido en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.
Aunque no se logró alcanzar la meta original del Gobierno de la Ciudad de México –que era alcanzar las 10,000 personas participantes– la capital superó el récord de asistentes en nueve veces.
La mandataria de la Ciudad de México aprovechó para hacer un pronunciamiento por la paz, mientras Estados Unidos e Israel llevan un conflicto armado en contra de Irán que ha puesto en duda la participación de la selección de futbol de ese país de medio oriente para el Mundial de Futbol, ya que jugaría en territorio estadounidense.
“Con este récord la ciudad manda un mensaje al mundo: el deporte, el futbol, es el lenguaje universal; un idioma de paz que no necesita traducción, un lenguaje que une a los pueblos. No a la guerra, sí a la paz”, afirmó Brugada.
El nuevo récord fue avalado por Alfredo Arista Rueda, adjudicador oficial del Récord Guinness.
La mandataria capitalina invitó a mujeres de 16 a 25 años para que participen en el Concurso de Dominadas organizado por el Gobierno de México. “Quien gane asistirá al partido inaugural del Mundial en representación de México”, dijo Brugada.