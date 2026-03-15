CDMX marca nuevo récord con clase de futbol masiva en el Zócalo

“Hoy rompimos este gran Récord Guinness y nos reunimos más de 9,000 personas en este lugar. Demostramos que cuando la ciudad se une somos capaces de lograr lo extraordinario, cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible y cuando nuestra ciudad se mueve somos capaces de hacer realidad las utopías.

“Este día el Zócalo se convierte en la cancha de futbol más grande del mundo”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La clase de fútbol masiva se realizó este domingo 15 de marzo en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Gobierno CDMX)

La mañana de este domingo la clase arrancó poco después de las 9:30 horas, con la participación de niños y niñas, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y deportistas con discapacidad.

Las y los participantes vistieron playeras verde, blanco y rojo para formar en el Zócalo la bandera de México. (Foto: Gobierno CDMX)

La capital mexicana logró superar el récord anterior con 1,038 personas participando en una clase de futbol establecido en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

Aunque no se logró alcanzar la meta original del Gobierno de la Ciudad de México –que era alcanzar las 10,000 personas participantes– la capital superó el récord de asistentes en nueve veces.