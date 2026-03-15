Golpe al CJNG: 4 integrantes son abatidos, 7 vinculados a proceso y 3 más detenidos en distintos hechos

Los detenidos fueron identificados como Huilver "N", "El Conejo", Cristofer "N" y Avisai "N", quienes confirmaron su pertenencia al CJNG. Además, se les vincula con varios homicidios ocurridos en la entidad, incluido el asesinato del creador de contenido Juan Diego Maldonado Grijalva, "El Chabelo", quien ganó notoriedad por sus críticas al presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez.

La detención de los tres individuos se realizó durante un operativo de patrullaje preventivo y disuasión del delito realizado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

Por otro lado, en Colima se reportó que cuatro presuntos miembros del CJNG fueron abatidos durante un enfrentamiento con policías estatales. Los sujetos fueron identificados como Iván “N”, “El Joker”; Fernando “N”, “La Bomba”; Junior “N” y Enrique “N”, “Chirimiki”.

El suceso ocurrió en una brecha que lleva a la comunidad de El Alpuyequito, donde los elementos de la policía estatal realizaban patrullajes de vigilancia. Al detectar un vehículo vinculado a investigaciones sobre hechos violentos en el estado, intentaron interceptarlo, pero los ocupantes respondieron con disparos.

De acuerdo con información de inteligencia, Iván "N", "El Joker", sería el líder del CJNG en el estado. Cabe destacar que este individuo ya había sido detenido anteriormente por portación de armas de fuego, pero en 2025 salió de prisión.