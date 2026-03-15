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México

Golpe al CJNG: 4 integrantes son abatidos, 7 vinculados a proceso y 3 más detenidos en distintos hechos

Un juez de control en Nayarit vinculó a proceso a siete integrantes del CJNG, quienes fueron identificados como Edwin “N”, Francisco “N”, Elvira “N”, Karina “N”, Luis “N”, Ivette “N” y Betzy “N”.
dom 15 marzo 2026 05:12 PM
ejercito
Imagen ilustrativa. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil instalan un puesto de control en la región de la Meseta Purépecha. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

Tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades siguen con las detenciones y vinculación a proceso de más miembros de esta organización criminal.

En Huixtla, Chiapas, fueron arrestados tres presuntos integrantes del CJNG que operaban en la región costera del estado. A estos sujetos se les encontró un arsenal compuesto por cartuchos y tres armas de fuego cortas, de calibres 9 mm y .380, así como 36 envoltorios de cristal, 18 de crack y 16 de cannabis.

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Los detenidos fueron identificados como Huilver "N", "El Conejo", Cristofer "N" y Avisai "N", quienes confirmaron su pertenencia al CJNG. Además, se les vincula con varios homicidios ocurridos en la entidad, incluido el asesinato del creador de contenido Juan Diego Maldonado Grijalva, "El Chabelo", quien ganó notoriedad por sus críticas al presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez.

La detención de los tres individuos se realizó durante un operativo de patrullaje preventivo y disuasión del delito realizado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

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Por otro lado, en Colima se reportó que cuatro presuntos miembros del CJNG fueron abatidos durante un enfrentamiento con policías estatales. Los sujetos fueron identificados como Iván “N”, “El Joker”; Fernando “N”, “La Bomba”; Junior “N” y Enrique “N”, “Chirimiki”.

El suceso ocurrió en una brecha que lleva a la comunidad de El Alpuyequito, donde los elementos de la policía estatal realizaban patrullajes de vigilancia. Al detectar un vehículo vinculado a investigaciones sobre hechos violentos en el estado, intentaron interceptarlo, pero los ocupantes respondieron con disparos.

De acuerdo con información de inteligencia, Iván "N", "El Joker", sería el líder del CJNG en el estado. Cabe destacar que este individuo ya había sido detenido anteriormente por portación de armas de fuego, pero en 2025 salió de prisión.

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En otros hechos, un juez de control en Nayarit dictó prisión preventiva y vinculó a proceso a siete presuntos integrantes del CJNG. Los detenidos fueron identificados como Edwin “N”, Francisco “N”, Elvira “N”, Karina “N”, Luis “N”, Ivette “N” y Betzy “N”.

Todos son investigados por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con la agravante de haber cometido dichos delitos en pandilla.

Estas personas fueron detenidas por la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco, tras un operativo disuasivo de prevención del delito en la zona. Durante la detención, se les incautó un arma de fuego, un cargador, 171 cartuchos útiles, ponchallantas, equipo táctico, seis tablas con perforaciones, un cuchillo, ocho placas vehiculares, dos radios de comunicación y gorras con las siglas del CJNG.

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Nemesio Oseguera, el "Mencho"

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