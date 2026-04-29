SCJN a favor del derecho de imagen: Usar una foto sin autorización provoca una indemnización mínima de 40%

El caso surgió de la demanda de una persona contra dos empresas que utilizaron su imagen sin su consentimiento, así como la de su pareja y de su hijo menor de edad, para una campaña publicitaria para la venta de una marca de bebida alcohólica que estuvo vigente del 4 de agosto al 2 de septiembre de 2011. La campaña se exhibió en una cadena de televisión.

Ese año, la persona solicitó a la primera empresa explicaciones legales sobre el uso de su imagen sin su consentimiento. Posteriormente, se acercó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para tener apoyo.

Desde 2013, el Instituto emitió una resolución donde se demostró el uso sin autorización de las imágenes de las personas involucradas, y que las empresas fueron responsables de ello, y que tuvieron éxito en su campaña publicitaria, logrando la comercialización de sus productos.

En primer instancia, en 2019, un juez condenó a la empresa a reparar el daño con base en el artículo 216 Bis, párrafo segundo de la Ley Federal del Derecho de Autor, que determina el importe de la reparación del daño o de la indemnización mínima de 40% del precio de venta del periodo de transmisión del comercial.

El 14 de octubre de 2019, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México declaró extinta la acción y absolvió a las demandadas de las prestaciones reclamadas.

Sin embargo, esto fue impugnado a través de varios procedimientos de amparo directo, debido a que las sentencias anteriores permitían que las empresas deducieran del precio original los costos de elaboración y comercialización. Así, el caso llegó a la Suprema Corte.