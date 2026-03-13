Harfuch: ''Ejército armó operativo de captura de 'Mencho' en 24 horas; fue mensaje contra impunidad''

''Un componente terrestre, donde iban elementos de las fuerzas especiales del Ejército; un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de fuerzas especiales y aviones de la fuerza aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional'', contó al periodista Jason Jones.

''En un operativo rápido, que duró alrededor de dos horas, se logró la neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y Estados Unidos'', abundó.

La operación contra Nemesio Oseguera ocurrió durante la madrugada y mañana del domingo 22 de febrero.

Harfuch dijo al medio estadounidense que lo que más le duele a las víctimas en México es la impunidad.

''Entonces es un mensaje de no impunidad para quienes cometan delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad'', indicó.

Omar García Harfuch está a cargo de la estrategia de Seguridad implementada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta semana, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que antes del enfrentamiento que terminó con la muerte de Oseguera Cervantes, se le pidió al presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que se entregara.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general explicó cómo se desarrolló el operativo realizado el domingo 26 de febrero en Tapalpa, Jalisco, donde murió el presunto criminal.

El funcionario defendió la actuación de las Fuerzas Armadas y aseguró que el objetivo era detenerlo con vida y trasladarlo a instalaciones federales; sin embargo, señaló que esto no fue posible por la forma en que reaccionó el propio líder criminal durante el operativo.

“En el bosque, donde se encontraba ‘El Mencho’ con dos escoltas, rodeado, se le conminó a entregarse, él hizo fuego, fallece un oficial, y el resto del personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, indicó el general.

Trevilla Trejo señaló que Oseguera fue herido de gravedad durante el enfrentamiento y que, conforme al protocolo, se le brindó atención médica en el lugar para intentar mantenerlo con vida.

También se solicitó una ambulancia aérea para su traslado, pero el presunto narcotraficante murió antes de que pudiera ser llevado a un hospital.