Gobierno y empresarios invertirán en C5 de Sinaloa, entidad que renueva su Secretaría de Seguridad

"Nos instruyó la presidenta estar esta semana en Mazatlán con personal de Turismo para la reactivación del turismo”, indicó Harfuch.
Este jueves 12 de marzo, renunció el general Óscar Rentería Schazarino a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, esto a poco más de un año de haber tomado el cargo.
Rentería llegó al cargo luego de que en 2024, Gerardo Mérida Sánchez también presentó su renuncia como secretario en medio de una escalada de violencia protagonizada por grupos del crimen organizado y que se dio horas antes de que la presidenta Sheinbaum realizara una gira de trabajo por Mazatlán, Sinaloa, donde encabezó una reunión de gabinete de seguridad.
Con Rentería suman ya tres secretarios de Seguridad que han dejado el cargo en lo que va del gobierno de Rubén Rocha Moya (2021-2027).
Sobre la renuncia de Rentería Schazarino, Sheinbaum afirmó que no se debió a “un mal desempeño” en materia de seguridad, sino a un cambio dentro de su carrera militar.
“Es muy bueno el general Shazarino. Sinaloa, pues, tiene sus tensiones, y él quiere comentar algo general sobre este tema. No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que dárselo”, indicó.
En la conferencia mañanera desde Manzanillo, en Colima, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, coincidió en que el general Schazarino fue un buen secretario de seguridad en Sinaloa, pero dijo, era necesario un cambio en su posición.
“Fue una decisión basada en su trabajo en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar, ha hecho muy buen trabajo, implementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales, y municipios, él está en activo y es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando y ese el motivo por cual consideramos que es conveniente su relevo”, dijo.
"Él está en activo y es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando. Entonces, ese es el motivo por el cual ya consideramos que es conveniente su relevo. También va a llegar una persona muy capaz, se le propuso al señor gobernador también un militar en activo”, indicó.