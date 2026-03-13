Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Gobierno y empresarios invertirán en C5 de Sinaloa, entidad que renueva su Secretaría de Seguridad

Sinaloa se mantiene bajo la violencia causada por la guerra entre dos facciones criminales, originada tras la captura de Ismael Zambada García.
vie 13 marzo 2026 04:53 PM
sinaloa seguridad
Este jueves, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, participó en una reunión de trabajo con el sector turístico de Mazatlán que fue encabezada por Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México y Sebastián Ramírez Mendoza, director general de FONATUR. (Foto: Gobierno de Sinaloa)

La estrategia de seguridad para Sinaloa entró en una nueva etapa esta semana. A la par de los anuncios del gobierno federal sobre inversiones para reforzar el sistema de videovigilancia C5 y el diálogo con el sector empresarial, este jueves también se dio a conocer la renuncia del secretario de Seguridad Pública del estado, Óscar Rentería Schazarino.

El relevo ocurre en un contexto en el que Sinaloa sigue figurando entre las entidades con mayor número de homicidios del país, pese a que las autoridades federales sostienen que la tendencia de la violencia ha comenzado a estabilizarse.

Publicidad

Durante la conferencia matutina del pasado martes 10 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los resultados generales de la política de seguridad y destacó que, a nivel nacional, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

“Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024”, afirmó al presentar el reporte mensual del gabinete de seguridad.

Lee más:

Fugitivo FBI
Estados

¿Quién es Samuel Ramírez Jr., el fugitivo del FBI con recompensa de 1 millón detenido en México?

A pesar de ello y de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa representó en febrero 7.9% de los homicidios registrados en el país, colocándose como la segunda entidad con mayor incidencia en ese delito.

Al respecto, la presidenta explicó que el repunte de violencia en la entidad se relaciona con la disputa entre grupos del crimen organizado que se intensificó desde finales de 2024.

Según el reporte presentado en la conferencia, el estado experimentó un pico de homicidios en junio de 2025 y desde entonces mantiene una tendencia de descenso que acumula una reducción cercana al 44% respecto a ese máximo.

“Derivado de la pugna entre grupos de la delincuencia organizada aumentaron los homicidios, pero a partir del pico de junio de 2025 se observa una disminución y estabilización”, sostuvo.

Publicidad

La situación de seguridad en Sinaloa se deterioró a partir de septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa tras las detenciones y golpes contra lideres de ambas agrupaciones, particularmente los vinculados con “Los Chapitos” y "La Mayiza", esto tras las detención del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Inversión y ajuste en la estrategia

El pasado martes, el gabinete de seguridad anunció también que se realizaría una evaluación integral de los centros de videovigilancia de Sinaloa, con miras a reforzar el sistema tecnológico de monitoreo.

Publicidad

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que personal federal ya revisaba la infraestructura del C5 en Culiacán y Mazatlán, donde se concentra la mayor parte de los delitos de alto impacto.

“La presidenta nos instruyó una evaluación del C5 de Culiacán y Mazatlán para hacer un fortalecimiento con recursos federales”, explicó.

Según el funcionario, entre 60 y 70% de los delitos de alto impacto del estado se concentran en la capital sinaloense, por lo que dijo, el reforzamiento del sistema de vigilancia se enfocará principalmente en esa zona.

Te puede interesar:

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó a Sinaloa y ofrece apoyo ante violencia.
México

Desde Sinaloa, Sheinbaum insiste a EU: "Deben parar tráfico de armas a México y así acabará trasiego de drogas"

Pero en este reforzamiento de la seguridad en el estado, el gobierno federal también informó que ha impulsado cambios operativos en la seguridad estatal. Entre las medidas destacan el envío de fuerzas especiales para apoyar a la policía local, la donación de 100 patrullas federales al gobierno estatal y programas de capacitación a corporaciones policiales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

Harfuch afirmó que la estrategia combina operativos, inteligencia y fortalecimiento institucional. “En el estado es donde más resultados tenemos diario: más detenciones, más aseguramientos de armas y de droga”, dijo.

El anuncio del reforzamiento tecnológico ocurrió unos días después de que a finales de febrero, la presidenta tuvo un acercamiento con el sector empresarial del estado, esto durante su reciente visita a Sinaloa, en donde sostuvo reuniones con representantes de distintos sectores productivos para evaluar el impacto de la violencia en la actividad económica.

Al respecto, Sheinbaum explicó que estos encuentros buscan identificar delitos específicos que afectan a empresas y comerciantes.

“Nos reunimos con empresarios para escuchar de manera directa qué delito es el que ellos ven que ha aumentado”, señaló.

El diálogo también forma parte de una estrategia para impulsar la recuperación económica en zonas afectadas por la inseguridad.

En ese contexto, el gabinete de seguridad adelantó el pasado martes que funcionarios federales viajarán nuevamente a Mazatlán para coordinar acciones con la Secretaría de Turismo y el sector privado, con el objetivo de reactivar la actividad turística.

"Nos instruyó la presidenta estar esta semana en Mazatlán con personal de Turismo para la reactivación del turismo”, indicó Harfuch.

Este jueves 12 de marzo, renunció el general Óscar Rentería Schazarino a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, esto a poco más de un año de haber tomado el cargo.

Rentería llegó al cargo luego de que en 2024, Gerardo Mérida Sánchez también presentó su renuncia como secretario en medio de una escalada de violencia protagonizada por grupos del crimen organizado y que se dio horas antes de que la presidenta Sheinbaum realizara una gira de trabajo por Mazatlán, Sinaloa, donde encabezó una reunión de gabinete de seguridad.

Con Rentería suman ya tres secretarios de Seguridad que han dejado el cargo en lo que va del gobierno de Rubén Rocha Moya (2021-2027).

Sobre la renuncia de Rentería Schazarino, Sheinbaum afirmó que no se debió a “un mal desempeño” en materia de seguridad, sino a un cambio dentro de su carrera militar.

“Es muy bueno el general Shazarino. Sinaloa, pues, tiene sus tensiones, y él quiere comentar algo general sobre este tema. No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que dárselo”, indicó.

En la conferencia mañanera desde Manzanillo, en Colima, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, coincidió en que el general Schazarino fue un buen secretario de seguridad en Sinaloa, pero dijo, era necesario un cambio en su posición.

“Fue una decisión basada en su trabajo en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar, ha hecho muy buen trabajo, implementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales, y municipios, él está en activo y es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando y ese el motivo por cual consideramos que es conveniente su relevo”, dijo.

"Él está en activo y es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando. Entonces, ese es el motivo por el cual ya consideramos que es conveniente su relevo. También va a llegar una persona muy capaz, se le propuso al señor gobernador también un militar en activo”, indicó.

Tags

Sinaloa Seguridad Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad