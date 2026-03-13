Gobierno y empresarios invertirán en C5 de Sinaloa, entidad que renueva su Secretaría de Seguridad

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que personal federal ya revisaba la infraestructura del C5 en Culiacán y Mazatlán, donde se concentra la mayor parte de los delitos de alto impacto.

“La presidenta nos instruyó una evaluación del C5 de Culiacán y Mazatlán para hacer un fortalecimiento con recursos federales”, explicó.

Según el funcionario, entre 60 y 70% de los delitos de alto impacto del estado se concentran en la capital sinaloense, por lo que dijo, el reforzamiento del sistema de vigilancia se enfocará principalmente en esa zona.

Pero en este reforzamiento de la seguridad en el estado, el gobierno federal también informó que ha impulsado cambios operativos en la seguridad estatal. Entre las medidas destacan el envío de fuerzas especiales para apoyar a la policía local, la donación de 100 patrullas federales al gobierno estatal y programas de capacitación a corporaciones policiales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

Harfuch afirmó que la estrategia combina operativos, inteligencia y fortalecimiento institucional. “En el estado es donde más resultados tenemos diario: más detenciones, más aseguramientos de armas y de droga”, dijo.

El anuncio del reforzamiento tecnológico ocurrió unos días después de que a finales de febrero, la presidenta tuvo un acercamiento con el sector empresarial del estado, esto durante su reciente visita a Sinaloa, en donde sostuvo reuniones con representantes de distintos sectores productivos para evaluar el impacto de la violencia en la actividad económica.

Al respecto, Sheinbaum explicó que estos encuentros buscan identificar delitos específicos que afectan a empresas y comerciantes.

“Nos reunimos con empresarios para escuchar de manera directa qué delito es el que ellos ven que ha aumentado”, señaló.

El diálogo también forma parte de una estrategia para impulsar la recuperación económica en zonas afectadas por la inseguridad.

En ese contexto, el gabinete de seguridad adelantó el pasado martes que funcionarios federales viajarán nuevamente a Mazatlán para coordinar acciones con la Secretaría de Turismo y el sector privado, con el objetivo de reactivar la actividad turística.