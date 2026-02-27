Lesiones por armas suben en Sinaloa, bajan homicidios y robo de autos

De acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios dolosos pasaron de 4.74 víctimas al día en enero del año pasado a 3.42 en el primer mes de este año.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Sinaloa, la funcionaria afirmó que desde hace seis meses hay una estabilidad en la violencia, la cual repuntó en septiembre de 2024 por una disputa entre los grupos de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

“A partir de septiembre, por una pugna entre dos grupos de la delincuencia organizada, incrementa la violencia en el estado a 4.77 homicidios diario promedio. Gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en el estado hay una disminución durante los primeros meses, después hubo un repunte en junio de 2025 que llegó a 6.9 homicidios promedio diario, y a partir de ahí nuevamente, como se ve claramente en la gráfica, la tendencia también va a la baja, promediando este enero de 2026, 3.42 homicidios”, indicó.

Aunque en los homicidios ha habido una disminución, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego pasaron de 0.97 de enero de 2025 a 1.32 a enero de 2026.

El delito de robo de vehículo también tuvo un repunte como parte de la disputa de las facciones, pero ya se logró una disminución.

“Este delito también tuvo un repunte importante, también por las mismas razones que incrementa el homicidio a partir de septiembre de 2024, aunque ha tenido algunas fluctuaciones, también vemos una tendencia, ya en los últimos meses, a la baja y esta reducción representa un 20%, menos en el robo de vehículo en la entidad de forma mensual, esto es comparando octubre de 2024 con enero de 2026”, explicó.

