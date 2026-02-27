Publicidad

Estados

Lesiones por armas suben en Sinaloa, bajan homicidios y robo de autos

El promedio de homicidios dolosos en la entidad pasó de 4.7 a 3.4 entre enero de 2025 y enero de 2026; sin embargo, las lesiones por arma pasaron de 0.97 a 1.32 en el mismo periodo.
vie 27 febrero 2026 11:59 AM
Marcela Figueroa, titular del SESNSP, informó que en homicidios han mostrado una estabilidad en los últimos seis meses. (Foto: Presidencia de México.)

Aunque se ha logrado que los homicidios dolosos y el robo de autos disminuyeran en Sinaloa, las lesiones por arma de fuego mostraron un incremento.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que entre enero de 2024 y enero de 2025, los homicidios dolosos bajaron 28%, pero en ese mismo periodo hubo un repunte de 36% en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

De acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios dolosos pasaron de 4.74 víctimas al día en enero del año pasado a 3.42 en el primer mes de este año.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Sinaloa, la funcionaria afirmó que desde hace seis meses hay una estabilidad en la violencia, la cual repuntó en septiembre de 2024 por una disputa entre los grupos de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, facciones del Cártel de Sinaloa.

“A partir de septiembre, por una pugna entre dos grupos de la delincuencia organizada, incrementa la violencia en el estado a 4.77 homicidios diario promedio. Gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en el estado hay una disminución durante los primeros meses, después hubo un repunte en junio de 2025 que llegó a 6.9 homicidios promedio diario, y a partir de ahí nuevamente, como se ve claramente en la gráfica, la tendencia también va a la baja, promediando este enero de 2026, 3.42 homicidios”, indicó.

Aunque en los homicidios ha habido una disminución, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego pasaron de 0.97 de enero de 2025 a 1.32 a enero de 2026.

El delito de robo de vehículo también tuvo un repunte como parte de la disputa de las facciones, pero ya se logró una disminución.

“Este delito también tuvo un repunte importante, también por las mismas razones que incrementa el homicidio a partir de septiembre de 2024, aunque ha tenido algunas fluctuaciones, también vemos una tendencia, ya en los últimos meses, a la baja y esta reducción representa un 20%, menos en el robo de vehículo en la entidad de forma mensual, esto es comparando octubre de 2024 con enero de 2026”, explicó.

En octubre de 2024, mes cuando da inicio el gobierno de la presidenta Sheinbaum se reportaban 19.2 robos al mes, esa cifra pasó a 15.3 en enero de 2026, lo que implica un disminución de 20%. En meses como mayo de 2025 se reportaron 20.6 eventos de robo.

La funcionaria reportó que otros delitos como robo con violencia disminuyeron 54% y robo a casa habitación 28%.

En Sinaloa decomisadas una de cada cinco armas

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se han decomisado una de cada cinco armas incautadas en el país.

Entre octubre de 2024 y el 15 de febrero de este año se reporta el decomiso de 4,850 armas de fuego.

Entre las armas aseguradas destacan 40 lanzagranadas, 120 granadas, 53 ametralladoras, 34 barrets y 5,599 artefactos explosivos improvisados.

En ese periodo también han sido decomisadas 33,342 kilos de drogas, se han destruido 1,942 laboratorios y detenido a 2,225 presuntos delincuentes.

