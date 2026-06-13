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México

Maestros empiezan a dejar el plantón del Zócalo aunque Sección 22 de la CNTE va por mantener huelga

Las posturas del magisterio se dividieron, pero al final maestros de línea dura ganaron mantenerse en las calles.
sáb 13 junio 2026 04:10 PM
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que continuarán el plantón indefinido en la plancha del Zócalo capitalino. (Foto: Captura de pantalla)

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección 22, decidieron la madrugada de este sábado mantener la huelga nacional y rechazar cualquier receso en la jornada de lucha que sostiene el magisterio disidente desde el 1 de junio pasado.

A pesar de ello, algunos de los maestros comenzaron a retirarse del plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México.

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Los resultados de la consulta aplicada entre las bases movilizadas del magisterio democrático rechazaron al receso de la huelga nacional por un margen estrecho de diferencia, por lo que se determinó dar continuidad a las movilizaciones y mantener integras las exigencias del movimiento.

Desde fines de mayo maestros de la CNTE iniciaron su jornada de huelga nacional con la demanda central de derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones, además de otras demandas laborales.

El clímax de las protestas ocurrió este jueves durante la inauguración del Mundial de fútbol en el estadio Ciudad de México, movilización que amenazó el festejo pero al final éste se realizó solo con problemas viales focalizados .

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Tras ese resultado las negociaciones con el gobierno federal a través de la Secretarías de Gobernación y de Educación (SEP) se suspendieron el viernes, sin resultados.

Con ese cambio de escenario sobre el cual la CNTE pudiera presionar, también varió el discurso y la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró el viernes que el diálogo con la cúpula magisterial llegó a su límite y buscaria consultar directamente a un millón de maestros.

Así en esa nueva coyuntura la CNTE sometió a sus bases el plan de acción a seguir y aunque se reconoció que no se atendieron las demandas del magisterio, un sector importante de este se pronunció por un receso en las movilizaciones y huelga nacional.

Por escaso margen se impuso la decisión mayoritaria de continuar movilizados.

Los resultados de la consulta fueron 6,162 votos por el receso a la Huelga y 6,337 por continuar las acciones.

De acuerdo con el resolutivo difundido por la dirigencia magisterial, el resultado refleja el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que consideran que aún no existen respuestas satisfactorias a las principales demandas planteadas al gobierno federal.

En asamblea, la Sección 22 de Oaxaca, uno de los contingentes más numerosos de la CNTE, avaló los resultados de la consulta y ratificó la continuidad tanto de la huelga nacional como de la jornada de lucha del movimiento democrático.

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La sesión entró a receso a la 1:36 de la madrugada de este sábado, luego de concluir el análisis de los resultados.

Esta madrugada, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección XXII SNTE-CNTE informó que Oaxaca se pronuncia por continuar el movimiento, que comenzó el 1 de junio pasado, en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Inician limpieza de calles desocupadas por los docentes

Este sábado autoridades capitalinas iniciaron labores de limpieza y recuperación de los espacios públicos que han sido liberados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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La Autoridad del Centro Histórico informó que los trabajos comenzaron de manera inmediata en calles y plazas que dejaron de estar ocupadas por los contingentes magisteriales, con el objetivo de restablecer las condiciones necesarias para la movilidad peatonal, la circulación vehicular y el desarrollo de las actividades comerciales en la zona.

Las acciones incluyen lavado profundo de vialidades, recolección de residuos sólidos, limpieza de mobiliario urbano y revisión de infraestructura pública. Con ello, las autoridades buscan recuperar las condiciones de funcionamiento de una de las zonas con mayor actividad económica, turística y cultural de la capital del país.

De acuerdo con la dependencia, la atención inmediata de los espacios desocupados permitirá contribuir a la reactivación económica de los comercios establecidos en el Centro Histórico, además de preservar las condiciones de limpieza, seguridad e imagen urbana en beneficio de residentes, trabajadores y visitantes.

La Autoridad del Centro Histórico señaló que las brigadas continuarán desplegadas para atender de manera progresiva las áreas que eventualmente sean liberadas, a fin de garantizar la recuperación oportuna del espacio público y mantener el adecuado funcionamiento de esta zona estratégica de la Ciudad de México.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México afirmó que busca fortalecer la conservación y recuperación del Centro Histórico, mediante la rehabilitación de espacios públicos seguros, limpios y funcionales para la ciudadanía.

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educación

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