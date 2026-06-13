Maestros empiezan a dejar el plantón del Zócalo aunque Sección 22 de la CNTE va por mantener huelga

Los resultados de la consulta aplicada entre las bases movilizadas del magisterio democrático rechazaron al receso de la huelga nacional por un margen estrecho de diferencia, por lo que se determinó dar continuidad a las movilizaciones y mantener integras las exigencias del movimiento.

Desde fines de mayo maestros de la CNTE iniciaron su jornada de huelga nacional con la demanda central de derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones, además de otras demandas laborales.

El clímax de las protestas ocurrió este jueves durante la inauguración del Mundial de fútbol en el estadio Ciudad de México, movilización que amenazó el festejo pero al final éste se realizó solo con problemas viales focalizados .

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Tras ese resultado las negociaciones con el gobierno federal a través de la Secretarías de Gobernación y de Educación (SEP) se suspendieron el viernes, sin resultados.

Con ese cambio de escenario sobre el cual la CNTE pudiera presionar, también varió el discurso y la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró el viernes que el diálogo con la cúpula magisterial llegó a su límite y buscaria consultar directamente a un millón de maestros.

Así en esa nueva coyuntura la CNTE sometió a sus bases el plan de acción a seguir y aunque se reconoció que no se atendieron las demandas del magisterio, un sector importante de este se pronunció por un receso en las movilizaciones y huelga nacional.

Por escaso margen se impuso la decisión mayoritaria de continuar movilizados.

Los resultados de la consulta fueron 6,162 votos por el receso a la Huelga y 6,337 por continuar las acciones.

De acuerdo con el resolutivo difundido por la dirigencia magisterial, el resultado refleja el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que consideran que aún no existen respuestas satisfactorias a las principales demandas planteadas al gobierno federal.

En asamblea, la Sección 22 de Oaxaca, uno de los contingentes más numerosos de la CNTE, avaló los resultados de la consulta y ratificó la continuidad tanto de la huelga nacional como de la jornada de lucha del movimiento democrático.