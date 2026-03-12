Uno de los fugitivos incluidos en la lista de los “10 más buscados” del Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus siglas en inglés) fue detenido recientemente en México. Se trata del ciudadano estadounidense Samuel Ramirez Jr., acusado de participar en un tiroteo que dejó dos personas muertas en Estados Unidos.
¿Quién es Samuel Ramírez Jr., el fugitivo del FBI con recompensa de 1 millón detenido en México?
La captura fue dada a conocer por el propio FBI a través de redes sociales. El sospechoso fue localizado en el estado de Sinaloa y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde quedó bajo custodia de la policía de la ciudad de Federal Way, en el estado de Washington, para enfrentar cargos por homicidio.
Cabe señalar que, al formar parte de esta lista, existía una recompensa de hasta un millón de dólares para las personas que proporcionaran información clave que condujera a la detención del sujeto.
Case Update: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Samuel Ramirez, Jr., has been apprehended in Sinaloa, Mexico. He was returned to the United States and taken into custody by Federal Way Police in Washington state where he will face justice. Help the FBI capture the other fugitives… pic.twitter.com/vNvoIM1UQq— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 12, 2026
El tiroteo que lo llevó a la lista de los más buscados del FBI
Ramírez Jr. es señalado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, ubicado en la ciudad de Federal Way.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el ataque dejó dos mujeres muertas y una tercera persona herida.
Tras el hecho, fiscales del estado de Washington presentaron cargos en su contra por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado.
La fuga hacia México
Luego del tiroteo, el sospechoso huyó inicialmente hacia Lake Havasu City. Según la investigación, el 23 de mayo de 2023 fue trasladado por carretera hasta Tijuana, con el objetivo de evadir a las autoridades estadounidenses.
Un día después, el 24 de mayo de 2023, la corte superior del condado de King County emitió una orden de arresto en su contra.
Más adelante, el 14 de noviembre de 2025, un tribunal federal del estado de Washington giró un mandato de arresto por el delito de fuga ilegal para evitar ser procesado.
Lo detienen en Sinaloa
Tras permanecer prófugo durante varios años, Ramírez Jr. fue localizado y detenido en Sinaloa, estado del noroeste de México con el que, según las autoridades, mantenía vínculos.
Posteriormente fue entregado a las autoridades estadounidenses y trasladado a Washington, donde enfrentará el proceso judicial por los homicidios.
¿Qué se sabe del sospechoso?
De acuerdo con la ficha difundida por el FBI, Ramírez Jr.:
-Nació el 17 de abril de 1992 en California (33 años)
-Mide aproximadamente 1.83 metros
-Pesa alrededor de 200 libras (unos 90 kilogramos)
-Tiene ojos cafés y cabello negro
-Posee varios tatuajes, incluido el rostro de un león en la muñeca y antebrazo derechos
Las autoridades también señalaron que mantenía vínculos con varias ciudades de Estados Unidos y México, entre ellas Compton, Las Vegas, Lake Havasu City, así como regiones de Jalisco y Sinaloa.
Ofrecían un millón de dólares para detenerlo
Durante el tiempo que permaneció prófugo, el FBI ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera directamente a su captura.
La agencia también advertía que el sospechoso debía ser considerado armado y peligroso, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.