¿Quién es Samuel Ramírez Jr., el fugitivo del FBI con recompensa de 1 millón detenido en México?

El tiroteo que lo llevó a la lista de los más buscados del FBI

Ramírez Jr. es señalado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, ubicado en la ciudad de Federal Way.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el ataque dejó dos mujeres muertas y una tercera persona herida.

Tras el hecho, fiscales del estado de Washington presentaron cargos en su contra por asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado e intento de asesinato en primer grado.

La fuga hacia México

Luego del tiroteo, el sospechoso huyó inicialmente hacia Lake Havasu City. Según la investigación, el 23 de mayo de 2023 fue trasladado por carretera hasta Tijuana, con el objetivo de evadir a las autoridades estadounidenses.

Un día después, el 24 de mayo de 2023, la corte superior del condado de King County emitió una orden de arresto en su contra.

Más adelante, el 14 de noviembre de 2025, un tribunal federal del estado de Washington giró un mandato de arresto por el delito de fuga ilegal para evitar ser procesado.