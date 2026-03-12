La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el conflicto que mantienen los taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, luego de los bloqueos registrados este miércoles en los accesos de la terminal aérea.
Sheinbaum explica plan para que taxistas y Uber convivan en el AICM pese a disputa por derechos
Durante su posicionamiento en la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria señaló que la solución debe construirse mediante diálogo entre las partes, con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios que llegan o salen del aeropuerto.
Sheinbaum reconoció que uno de los puntos centrales del conflicto es que los taxistas del aeropuerto pagan derechos para operar dentro del AICM, algo que no ocurre con las plataformas digitales, lo que les permite ofrecer tarifas más bajas.
“Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas porque se consideró que había que proteger a los taxistas. Aquí en México sí se permiten, pero lo que tiene que haber es un acuerdo con los concesionarios del aeropuerto que pagan derechos”, explicó.
La presidenta detalló que los taxis autorizados del aeropuerto operan bajo un esquema específico: los pasajeros compran su boleto en módulos y posteriormente abordan la unidad. Estos operadores pagan por ese derecho dentro de la terminal.
“Esos taxistas pagan derechos por estar ahí. En cambio las plataformas digitales que llegan al aeropuerto no pagan derechos. Entonces dicen los taxistas: ¿por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos? Pues es un argumento válido”, señaló.
La propuesta del AICM para taxistas y Uber
Ante esta situación, Sheinbaum explicó que la administración del AICM analiza un esquema de organización para permitir la convivencia de ambos servicios.
La propuesta consiste en habilitar un espacio más alejado dentro del aeropuerto para las plataformas digitales, de manera que los usuarios puedan trasladarse de forma segura a ese punto para solicitar su viaje, mientras que los taxis concesionados seguirían operando directamente en la zona principal de salida de pasajeros.
“Quien paga derechos tiene ese beneficio. Y quien no, también debe haber un beneficio para el usuario para que de manera segura pueda trasladarse a un lugar donde tome su plataforma”, explicó.
Taxistas deben de moderar sus tarifas: Sheinbaum
La presidenta también consideró que los taxistas deberán moderar sus tarifas, ya que en algunos aeropuertos del país los costos pueden resultar excesivos para los usuarios.
“También los taxistas tienen que moderar sus tarifas, porque sale uno del aeropuerto y te cobran 4000 pesos para ir a algún lugar. No solo pasa aquí, también en Cancún y en otros aeropuertos”, comentó.
En ese sentido, apuntó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá participar en la regulación de estos precios para proteger a los pasajeros.
Operativos y postura de Uber
El conflicto ocurre mientras la Guardia Nacional anunció operativos especiales a partir de este jueves 12 de marzo para evitar que plataformas como Uber y Didi recojan pasajeros dentro del aeropuerto. Sin embargo, Uber aseguró que continuará operando con normalidad.
La directora de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, señaló en una entrevista radiofónica que usuarios y conductores pueden seguir utilizando la aplicación.
“Pueden seguir usando los servicios por aplicación con la misma tranquilidad con la que se ha hecho en el pasado, porque nada ha cambiado”, afirmó.
La ejecutiva subrayó que la empresa cuenta con resoluciones judiciales que le permiten operar en el aeropuerto y que existe una suspensión que prohíbe detenciones arbitrarias contra conductores por parte de la Guardia Nacional.
Protestas y bloqueos
El conflicto escaló este miércoles cuando taxistas concesionados bloquearon los accesos al AICM, en protesta contra las aplicaciones de transporte, a las que acusan de representar competencia desleal.
Los bloqueos se levantaron después de que los manifestantes alcanzaran un acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, que administra la terminal aérea.
Como parte de ese acuerdo, se solicitó a la Guardia Nacional intensificar los operativos contra las plataformas digitales a partir de este jueves.
Mientras tanto, el gobierno federal insiste en que la salida al conflicto deberá construirse mediante diálogo entre taxistas, autoridades y empresas, con el objetivo de garantizar el servicio de transporte para los pasajeros sin generar nuevas afectaciones en el aeropuerto.