Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Sheinbaum explica plan para que taxistas y Uber convivan en el AICM pese a disputa por derechos

El gobierno busca reorganizar los accesos del aeropuerto para equilibrar la operación de taxis concesionados y plataformas digitales sin afectar a los usuarios.
jue 12 marzo 2026 09:28 AM
Claudia Sheinbaum descarta afectación a la relación bilateral con Estados Unidos por exclusión a la Cumbre de Trump
Sheinbaum destacó que México fue de los primeros países en concretar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el conflicto que mantienen los taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, luego de los bloqueos registrados este miércoles en los accesos de la terminal aérea.

Publicidad

Durante su posicionamiento en la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria señaló que la solución debe construirse mediante diálogo entre las partes, con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios que llegan o salen del aeropuerto.

Sheinbaum reconoció que uno de los puntos centrales del conflicto es que los taxistas del aeropuerto pagan derechos para operar dentro del AICM, algo que no ocurre con las plataformas digitales, lo que les permite ofrecer tarifas más bajas.

uber.adultos-mayores
CDMX

Guardia Nacional vs. Uber: la plataforma anuncia que no dejará de operar en el AICM pese a taxistas

“Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas porque se consideró que había que proteger a los taxistas. Aquí en México sí se permiten, pero lo que tiene que haber es un acuerdo con los concesionarios del aeropuerto que pagan derechos”, explicó.

La presidenta detalló que los taxis autorizados del aeropuerto operan bajo un esquema específico: los pasajeros compran su boleto en módulos y posteriormente abordan la unidad. Estos operadores pagan por ese derecho dentro de la terminal.

“Esos taxistas pagan derechos por estar ahí. En cambio las plataformas digitales que llegan al aeropuerto no pagan derechos. Entonces dicen los taxistas: ¿por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos? Pues es un argumento válido”, señaló.

Bloqueo taxista AICM
El conflicto se intensificó tras bloqueos de taxistas en accesos del AICM. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Publicidad

La propuesta del AICM para taxistas y Uber

Ante esta situación, Sheinbaum explicó que la administración del AICM analiza un esquema de organización para permitir la convivencia de ambos servicios.

La propuesta consiste en habilitar un espacio más alejado dentro del aeropuerto para las plataformas digitales, de manera que los usuarios puedan trasladarse de forma segura a ese punto para solicitar su viaje, mientras que los taxis concesionados seguirían operando directamente en la zona principal de salida de pasajeros.

“Quien paga derechos tiene ese beneficio. Y quien no, también debe haber un beneficio para el usuario para que de manera segura pueda trasladarse a un lugar donde tome su plataforma”, explicó.

¿Taxi o Uber? Las tarifas para salir del AICM pueden tener 200 pesos de diferencia
Finanzas Personales

¿Taxi, Uber o Didi en el AICM? Las tarifas para salir del aeropuerto pueden tener 200 pesos de diferencia

Publicidad

Taxistas deben de moderar sus tarifas: Sheinbaum

La presidenta también consideró que los taxistas deberán moderar sus tarifas, ya que en algunos aeropuertos del país los costos pueden resultar excesivos para los usuarios.

“También los taxistas tienen que moderar sus tarifas, porque sale uno del aeropuerto y te cobran 4000 pesos para ir a algún lugar. No solo pasa aquí, también en Cancún y en otros aeropuertos”, comentó.

En ese sentido, apuntó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá participar en la regulación de estos precios para proteger a los pasajeros.

Operativos y postura de Uber

El conflicto ocurre mientras la Guardia Nacional anunció operativos especiales a partir de este jueves 12 de marzo para evitar que plataformas como Uber y Didi recojan pasajeros dentro del aeropuerto. Sin embargo, Uber aseguró que continuará operando con normalidad.

La directora de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, señaló en una entrevista radiofónica que usuarios y conductores pueden seguir utilizando la aplicación.

“Pueden seguir usando los servicios por aplicación con la misma tranquilidad con la que se ha hecho en el pasado, porque nada ha cambiado”, afirmó.

La ejecutiva subrayó que la empresa cuenta con resoluciones judiciales que le permiten operar en el aeropuerto y que existe una suspensión que prohíbe detenciones arbitrarias contra conductores por parte de la Guardia Nacional.

Taxistas vs. Uber en el AICM: por qué la Guardia Nacional no permite a los carros de app trabajar en el aeropuerto
CDMX

¿Cuál es el estatus legal de Uber en el AICM y por qué taxistas y GN no los dejan trabajar?

Protestas y bloqueos

El conflicto escaló este miércoles cuando taxistas concesionados bloquearon los accesos al AICM, en protesta contra las aplicaciones de transporte, a las que acusan de representar competencia desleal.

Los bloqueos se levantaron después de que los manifestantes alcanzaran un acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, que administra la terminal aérea.

Como parte de ese acuerdo, se solicitó a la Guardia Nacional intensificar los operativos contra las plataformas digitales a partir de este jueves.

Mientras tanto, el gobierno federal insiste en que la salida al conflicto deberá construirse mediante diálogo entre taxistas, autoridades y empresas, con el objetivo de garantizar el servicio de transporte para los pasajeros sin generar nuevas afectaciones en el aeropuerto.

Tags

Claudia Sheinbaum Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Uber

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad