Sheinbaum explica plan para que taxistas y Uber convivan en el AICM pese a disputa por derechos

Durante su posicionamiento en la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria señaló que la solución debe construirse mediante diálogo entre las partes, con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios que llegan o salen del aeropuerto.

Sheinbaum reconoció que uno de los puntos centrales del conflicto es que los taxistas del aeropuerto pagan derechos para operar dentro del AICM, algo que no ocurre con las plataformas digitales, lo que les permite ofrecer tarifas más bajas.

“Tiene que haber un acuerdo. En muchos lugares del mundo ni siquiera se permiten las plataformas porque se consideró que había que proteger a los taxistas. Aquí en México sí se permiten, pero lo que tiene que haber es un acuerdo con los concesionarios del aeropuerto que pagan derechos”, explicó.

La presidenta detalló que los taxis autorizados del aeropuerto operan bajo un esquema específico: los pasajeros compran su boleto en módulos y posteriormente abordan la unidad. Estos operadores pagan por ese derecho dentro de la terminal.

“Esos taxistas pagan derechos por estar ahí. En cambio las plataformas digitales que llegan al aeropuerto no pagan derechos. Entonces dicen los taxistas: ¿por qué si nosotros pagamos derechos van a tener la misma condición los que llegan sin pagar derechos? Pues es un argumento válido”, señaló.