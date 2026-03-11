Publicidad

CDMX

¿Cuál es el estatus legal de Uber en el AICM y por qué taxistas y GN no los dejan trabajar?

La Guardia Nacional iniciará operativos en el aeropuerto mientras Uber defiende su derecho a recoger pasajeros en el aeropuerto capitalino.
mié 11 marzo 2026 01:54 PM
Taxistas vs. Uber en el AICM: por qué la Guardia Nacional no permite a los carros de app trabajar en el aeropuerto
Taxistas concesionados se manifestaron contra Uber y Didi en el AICM. (Rogelio Morales Ponce)

Luego de que taxistas concesionados se manifestaran contra la operación de servicios de transporte por aplicación dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales anunciaron que desplegarán operativos para impedir que estas plataformas brinden servicio en la terminal aérea.

De acuerdo con el propio aeropuerto, a partir de este miércoles 12 de marzo la Guardia Nacional realizará revisiones para corroborar que aplicaciones como Uber y Didi no operen dentro de las instalaciones, al considerar que prestan un servicio irregular en una zona federal.

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, informó el aeropuerto a través de redes sociales.

Solo taxis autorizados pueden operar en el AICM

Aunque Uber y Didi pueden ofrecer sus servicios de transporte en la Ciudad de México de manera general, las autoridades federales consideran que dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estas plataformas son irregulares.

Bloqueo taxista AICM
CDMX

Liberan accesos del AICM tras bloqueos de taxistas; Guardia Nacional actuará contra Uber y Didi

Esto se debe a que el aeropuerto es una zona federal bajo control del Grupo Aeroportuario Marina, y las aplicaciones no cuentan con concesiones para operar en este espacio.

Por esta razón, los únicos servicios autorizados para recoger pasajeros dentro del AICM son los taxis concesionados oficialmente en la terminal aérea.

La medida se da en medio de protestas de taxistas, quienes exigen frenar la operación de plataformas digitales en el aeropuerto, argumentando que representan una competencia desleal frente a los servicios tradicionales.

Bloqueo taxista AICM
El AICM enfrenta bloqueos y protestas de taxistas este miércoles 11 de marzo. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Uber responde con resolución judicial

La empresa Uber, sin embargo, sostiene que cuenta con resoluciones judiciales vigentes que le permiten operar en los aeropuertos del país, por lo que rechaza ser considerada un servicio irregular.

La plataforma informó que una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional cesar detenciones arbitrarias y discriminatorias contra conductores que utilizan la aplicación.

Según explicó la compañía, la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a las autoridades cumplir con la suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber el año pasado.

Con esta resolución, los conductores que usan la plataforma pueden dejar y recoger pasajeros en los aeropuertos del país sin ser multados ni sufrir la confiscación de sus vehículos.

Bloqueo taxista AICM
CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Taxistas pertenecientes a Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C, realizaron un bloqueo en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los inconformes exigen la prohibición de taxis por aplicación en las inmediaciones del aeropuerto, así como una mesa de diálogo con autoridades correspondientes. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Riesgo de sanciones si no se acata el amparo

La determinación judicial señala que “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”, lo que permitiría a los conductores ejercer su derecho al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma sin ser objeto de sanciones.

De no cumplirse la suspensión definitiva, las autoridades podrían enfrentar sanciones conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo, que contempla penas de tres a nueve años de prisión, multas, destitución e inhabilitación para servidores públicos que desacaten una orden judicial de suspensión.

Uber expresó su confianza en que la resolución será respetada por las autoridades federales, especialmente ante el aumento de viajeros previsto en México en los próximos años.

Debate en puerta por regulación del transporte

La empresa también reiteró su disposición a dialogar con el gobierno federal para modernizar la regulación del transporte en aeropuertos y permitir la integración de las plataformas digitales al sistema de movilidad.

Uber destacó que lleva más de 13 años operando en México y que a nivel mundial está disponible en más de 700 aeropuertos y 15 mil ciudades.

Bloqueo taxista AICM
CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2026.- Taxistas pertenecientes a Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C, realizaron un bloqueo en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los inconformes exigen la prohibición de taxis por aplicación en las inmediaciones del aeropuerto, así como una mesa de diálogo con autoridades correspondientes. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Usuarios señalan clara diferencias de precios en el AICM

Mientras el conflicto continúa entre autoridades, taxistas y plataformas, usuarios del AICM han señalado que con frecuencia prefieren utilizar servicios como Uber y Didi debido a que ofrecen tarifas más accesibles.

En contraste, los taxis concesionados del aeropuerto suelen tener precios más altos que los servicios solicitados mediante aplicaciones, lo que ha impulsado la demanda de estas plataformas entre los viajeros.

Con los operativos anunciados y las resoluciones judiciales en juego, el transporte dentro del principal aeropuerto del país se mantiene en medio de una disputa legal y regulatoria que enfrenta a autoridades, taxistas tradicionales y empresas de movilidad digital.

