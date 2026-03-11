Taxistas vs. Uber en el AICM: por qué la Guardia Nacional no permite a los carros de app trabajar en el aeropuerto

Luego de que taxistas concesionados se manifestaran contra la operación de servicios de transporte por aplicación dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades federales anunciaron que desplegarán operativos para impedir que estas plataformas brinden servicio en la terminal aérea.

De acuerdo con el propio aeropuerto, a partir de este miércoles 12 de marzo la Guardia Nacional realizará revisiones para corroborar que aplicaciones como Uber y Didi no operen dentro de las instalaciones, al considerar que prestan un servicio irregular en una zona federal.

“En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, informó el aeropuerto a través de redes sociales.