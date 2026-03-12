Los pluris (que mueven los hilos en el Congreso) toman 'respiro' con rechazo a reforma electoral

Por Morena, también se encuentra Adán Augusto López, quien fue coordinador de la bancada de este partido en el Senado desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026. El legislador llegó a la Cámara alta por la vía “pluri”.

Este escaño se lo dio el partido como premio de "consolación", ya que participó en la contienda internar para ser candidato presidencial, pero perdió. Durante año y medio el tabasqueño fue coordinador de los senadores morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Al tener estos cargos, el senador manejó los recursos otorgados a la bancada morenista. Sin embargo, no se sabe de cuánto es, ya que los datos no están transparentados desde 2018, pero la cantidad depende del número de legisladores que tenga el grupo parlamentario y Morena es el que más senadores tiene.

Adán Augusto ha sido señalado por aprovechar su cargo como líder de la Jucopo para colocar al menos a siete personas cercanas a él en puestos clave del Senado, para el manejo de los recursos económicos.

Entre ellos se señala a Óscar Trinidad Palomera Cano, quien fue nombrado titular de la Secretaría General de Servicios Administrativo, por lo que se encarga de administrar el presupuesto anual de la Cámara legislativa que para este año es de 5,104 millones de pesos. En febrero de este año, el senador renunció a ese cargo.

CIUDAD DE MÉXICO, 12ABRIL2023.- Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación; Ricardo Monreal y otros senadores del Partido Verde, Pes, PRD durante reunión privada en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Por este partido también se encuentra la ahora presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien ha estado en el Congreso de la Unión en tres legislaturas y en todas ellas llegó por la vía plurinominal.

Al ser presidenta de la Mesa Directiva, es la representante legal y política del Senado, por lo que se encarga de dirigir los debates, discusiones y votaciones del Pleno. Asimismo, representa a la Cámara alta ante los otros Poderes de la Unión y en actos protocolarios.

CIUDAD DE MÉXICO, 04FEBRERO2026.- Laura Itzel Castillo, senadora de Morena, asistió a la reunión que el grupo parlamentario de su partido tuvo con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

También se encuentra Manuel Velasco Coello, quien ha estado como “pluri” durante 13 años al pasar de una cámara a otra. Tan solo en los últimos siete años fue coordinador de los senadores por el PVEM, por lo que se encarga de organizar a sus compañeros de bancada en las votaciones y de negociar con el resto de los coordinadores sobre la agenda legislativa.

En las discusiones sobre la reforma electoral, fue él quien impulsó las principales modificaciones a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo en las candidaturas a partir de 2027. Esto porque afectaba la candidatura de Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, también del Verde.