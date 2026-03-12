Los pluris (que mueven los hilos en el Congreso) toman 'respiro' con rechazo a reforma electoral
Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Alberto Anaya son algunos de los legisladores que llegaron por la vía de representación proporcional y hoy administran recursos, negocian y coordinan a sus bancadas en el Congreso.
Las decisiones y negociaciones dentro de las dos Cámaras del Congreso de la Unión recaen en legisladores cuya vía de acceso al poder estuvo a debate con la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum: los legisladores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.
También se planteaba cambiar el método de elección de las 200 diputaciones de representación proporcional, que permitieron a Ricardo Monreal (Morena), Reginaldo Sandoval (PT) y Kenia López Rabadán (PAN) ocupar una curul.
Marcos Pérez Esquer, de la Universidad La Salle, explica que los legisladores de representación proporcional son electos a partir de la cantidad de votos que obtiene la fuerza política a la que pertenece.
“Esta figura busca acercar lo más posible la composición final del parlamento a la composición del electorado; trata que la integración final del parlamento se vea como un espejo del electorado. Si una fuerza política obtuvo 40% de los votos en el país, pues que más o menos 40% de las curules sean para esa fuerza política”, menciona el experto.
Sin embargo, los partidos han utilizado esta figura para colocar a sus líderes y personajes clave y muy cercanos al partido o al gobierno, pues son ellos quienes tendrán el control político, de negociación, interlocución, pero sobre todo, de los recursos de su bancada o legislativos.
Para el especialista en elecciones, Javier Rosiles, la figura de los plurinominales ha sido mal usada por todos los partidos políticos, ya que los dirigentes toman esas posiciones para colocarse en el Congreso de la Unión, como Marko Cortés, cuando era presidente del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI. Ambos ahora están en el Senado.
"Es una figura (plurinominales) que se ha pervertido su uso. Han sido las dirigencias nacionales quienes las han ocupado. En vez de integrar a personas que representen diversos sectores (como grupos indígenas), lo que se hace es que se pervertir su uso, porque quienes están en primeros lugares son dirigentes nacionales".
Javier Rosiles, analista político.
El también investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán señala que esta figura es utilizada para pagar favores políticos o para garantizar el acceso al poder de personajes que de otro modo difícilmente obtendrían un voto.
A estas críticas sobre el uso político de estas posiciones, se suman los costos. Considerando solo la dieta (salarios) que reciben los diputados y senadores, de 79,846 y 132,900 pesos, respectivamente, cada año cuestan más de 321 millones de pesos al año.
Los 'pluris' que controlan el Congreso
En los días recientes varios de los legisladores de representación proporcional han ganado mayor notoriedad por ser ellos algunos de los rostros más visibles en la discusión de la reforma electoral. Una iniciativa que incluso fue redactada por una de las primeras personas que llegó al poder por esa vía: Pablo Gómez, quien presidió la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Entre ellos está Ricardo Monreal, quien en cuatro ocasiones ha ocupado una curul y un escaño, por lo que hasta el momento lleva 16 años siendo "pluri", pues su último cargo como diputado finalizará en el 2027.
En estas cuatro veces que ha llegado por la vía de representación proporcional, el legislador ha encabezado la coordinación de la bancada de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, y en los últimos siete años ha sido el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que es el principal órgano de gobierno del Senado y de la Cámara de Diputados.
El cargo de coordinador de bancada es importante dentro de Congreso de la Unión, ya que los líderes de los grupos parlamentarios son quienes negocian y realizan acuerdos para establecer la agenda legislativa y administran los recursos públicos otorgados a su bancada; mientras, presidir la Jucopo, es la posición con mayor peso político al representar el control sobre la agenda legislativa y la administración interna de la Cámara.
Por Morena, también se encuentra Adán Augusto López, quien fue coordinador de la bancada de este partido en el Senado desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026. El legislador llegó a la Cámara alta por la vía “pluri”.
Este escaño se lo dio el partido como premio de "consolación", ya que participó en la contienda internar para ser candidato presidencial, pero perdió. Durante año y medio el tabasqueño fue coordinador de los senadores morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Al tener estos cargos, el senador manejó los recursos otorgados a la bancada morenista. Sin embargo, no se sabe de cuánto es, ya que los datos no están transparentados desde 2018, pero la cantidad depende del número de legisladores que tenga el grupo parlamentario y Morena es el que más senadores tiene.
Adán Augusto ha sido señalado por aprovechar su cargo como líder de la Jucopo para colocar al menos a siete personas cercanas a él en puestos clave del Senado, para el manejo de los recursos económicos.
Entre ellos se señala a Óscar Trinidad Palomera Cano, quien fue nombrado titular de la Secretaría General de Servicios Administrativo, por lo que se encarga de administrar el presupuesto anual de la Cámara legislativa que para este año es de 5,104 millones de pesos. En febrero de este año, el senador renunció a ese cargo.
Por este partido también se encuentra la ahora presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien ha estado en el Congreso de la Unión en tres legislaturas y en todas ellas llegó por la vía plurinominal.
Al ser presidenta de la Mesa Directiva, es la representante legal y política del Senado, por lo que se encarga de dirigir los debates, discusiones y votaciones del Pleno. Asimismo, representa a la Cámara alta ante los otros Poderes de la Unión y en actos protocolarios.
También se encuentra Manuel Velasco Coello, quien ha estado como “pluri” durante 13 años al pasar de una cámara a otra. Tan solo en los últimos siete años fue coordinador de los senadores por el PVEM, por lo que se encarga de organizar a sus compañeros de bancada en las votaciones y de negociar con el resto de los coordinadores sobre la agenda legislativa.
En las discusiones sobre la reforma electoral, fue él quien impulsó las principales modificaciones a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo en las candidaturas a partir de 2027. Esto porque afectaba la candidatura de Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, también del Verde.
Por el PVEM, de igual manera se encuentra Carlos Puente Salas, quien haestado en el Congreso de la Unión en siete legislaturas, de las cuales en cuatro fue legislador por representación proporcional. Hasta ahora lleva 10 años como "pluri".
En los últimos cuatro años ha sido coordinador de los diputados del Verde, por lo que, al igual que Manuel Velasco lo hace en el Senado, representa y dirige las votaciones de su grupo en San Lázaro.
Por el PT se encuentra Alberto Anaya, quien es ellegislador con más años en el Congreso bajo la figura de "pluri". El también dirigente del PT a nivel nacional nunca ha salido a hacer campaña para ganarse el voto de los ciudadanos. Él lleva 25 años siendo plurinominal.
En las 10 legislaturas que ha estado como senador o diputado, ha sido el coordinador de los legisladores.
Es él quien se encarga de negociar con el resto de las bancadas en el Congreso de la Unión, así como administrar los recursos destinados para su bancada.
Al igual que el líder del PT, se encuentra Reginaldo Sandoval quien ha sido legislador por representación proporcional durante siete años.
En dos ocasiones ha sido el coordinador de los legisladores petistas. Actualmente al frente del partido en San Lázaro fue quien anunció el voto en contra de la reforma presidencial en su bancada.
Por el PAN está Kenia López Rabadán, quien ha sido diputada federal y senadora por la vía de representación proporcional por 10 años. Actualmente, es la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por lo que se encarga de dirigir los debates, discusiones y votaciones del Pleno, y representa al recinto legislativo ante los otros Poderes de la Unión y en actos protocolarios.
Fue ella quien en el proceso de la reforma presidencial recibió en sus manos la iniciativa que finalmente fue desechada.
En el PAN también está Ricardo Anaya, quien en tres ocasiones ha llegado al Congreso por la vía de representación proporcional. Una vez a nivel local en Querétaro y otras dos ocasiones a nivel federal en Diputados y el Senado.
Actualmente es el coordinador de los senadores del PAN, anteriormente había sido también coordinador en San Lázaro.
En el PRI se encuentra Rubén Moreira, quienha utilizado la vía de representación proporcional para llegar a la Cámara de Diputados. Ha estado en cuatro legislaturas, pero en tres ocasiones llegó como plurinominal. Actualmente, dirige los trabajos legislativos del PRI.
También del tricolor la vía plurinominal ha sido el camino para Alejandro Moreno, actual dirigente del PRI.
Hasta ahora lleva siete años como legislador “pluri”, pero una vez que termine su periodo en 2030 acumulará 12.
Si bien no ha sido coordinador de las bancadas priistas, su posición dentro del partido le ha permitido estar entre los primeros lugares de las listas de representación proporcional, con lo que aseguró su lugar en el Congreso, primero en 2021 como diputado y ahora en 2024, como senador.