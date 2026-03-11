Víctimas indirectas pueden reclamar indemnización por daño moral, determina SCJN

Los ministros de la Corte dijeron que la reparación del daño moral debe atender a las afectaciones concretas en la vida de cada integrante de la familia, sin restringirse artificialmente a la persona lesionada ni exigir que esta haya intentado la acción y fallecido para que sus familiares puedan reclamar.

''Con ello, se contribuye a garantizar el derecho a la dignidad humana y a una justa indemnización''.

La decisión parte del caso de un trabajador que realizaba labores de albañilería en la azotea de un inmueble y que sufrió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.