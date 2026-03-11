Publicidad

México

Víctimas indirectas pueden reclamar indemnización por daño moral, determina SCJN

La decisión parte del caso de un trabajador que realizaba labores de albañilería en la azotea de un inmueble y sufrió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.
mié 11 marzo 2026 06:47 PM
La Suprema Corte rechazó la decisión del Tribunal de CDMX contra la familia del trabajador. (Foto: Especial )

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles que víctimas indirectas pueden reclamar una indemnización por daño moral.

La autoridad definió a esa víctimas como personas que sufren afectaciones en su esfera moral o emocional, derivadas de un hecho que le causó un daño grave a una persona cercana.

Los ministros de la Corte dijeron que la reparación del daño moral debe atender a las afectaciones concretas en la vida de cada integrante de la familia, sin restringirse artificialmente a la persona lesionada ni exigir que esta haya intentado la acción y fallecido para que sus familiares puedan reclamar.

''Con ello, se contribuye a garantizar el derecho a la dignidad humana y a una justa indemnización''.

La decisión parte del caso de un trabajador que realizaba labores de albañilería en la azotea de un inmueble y que sufrió una descarga eléctrica que le provocó graves lesiones.

De acuerdo con la Corte, el trabajador demandó, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, junto con su esposa, el pago de una indemnización por daño moral a cargo de la empresa responsable.

En su momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a la empresa al pago del daño moral únicamente a favor del trabajador lesionado, pero negó la indemnización para su esposa e hijos. Entonces la víctima acudió ante la Corte.

Al analizar el recurso de revisión, la Suprema Corte concluyó que, con independencia de quién haya sufrido directamente el daño físico, las personas que lo resienten de manera indirecta pueden experimentar afectaciones reales en su propia esfera jurídica, las cuales pueden manifestarse en sentimientos de angustia, dolor o alteraciones emocionales que impactan en su vida personal y familiar.

