¿Quiénes son parte del Grupo Wallenberg? Ella es la importante familia nórdica que se reunió con Sheinbaum

Marcus Wallenberg, presidente de SEB, informó sobre las múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y reiteró su compromiso por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas.
El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
La comitiva estuvo integrada por aproximadamente 100 directoras y directores ejecutivos de empresas nórdicas, entre las cuales destacan compañías como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.
¿Qué es el Plan México?
El gobierno federal lanzó en enero de 2025 el Plan México desde el Museo de Antropología en donde la presidenta estuvo acompañada por el sector empresarial. Este plan contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares (mmdd) distribuidos en 13 metas y cuyo objetivo es transformar la economía del país, disminuir la pobreza y la desigualdad social.
“El objetivo es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante”, destacó Sheinbaum.