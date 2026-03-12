¿Quiénes son parte del Grupo Wallenberg? Ella es la importante familia nórdica que se reunió con Sheinbaum

¿Qué es el Grupo Wallenberg?

Es uno de los mayores conglomerados empresariales de Europa con inversiones en sectores como ciencias de la vida con Astra Zeneca, Telecomunicaciones y Tecnología con Ericsson; industria y manufactura con ABB, Electrolux, Atlas Copco y SKF.

A través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su principal firma de inversión, Investor AB, el grupo mantiene participaciones relevantes en empresas globales.

En conjunto, las compañías vinculadas a su ecosistema generan un ingreso conjunto superior a 385 mil millones de dólares, emplea a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

“Esta visita inédita marca la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud al país”, destaca el gobierno federal en un comunicado.

Bienvenidos a México. Un país hermoso con un pueblo grandioso y trabajador. pic.twitter.com/iWP4IXDDRa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 11, 2026

Filantropía

Además, la familia opera a través de las fundaciones Wallenberg (como la Fundación Knut y Alice Wallenberg), que destina aproximadamente el 80% de sus dividendos a la investigación y la educación en Suecia.

La página del conglomerado explica que la mayor parte de la financiación de las fundaciones se realiza mediante subvenciones otorgadas por la Fundación Knut y Alice Wallenberg , que se centra en la investigación básica en los campos de la medicina, las ciencias naturales y la tecnología.