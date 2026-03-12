Publicidad

México

¿Quiénes integran el Grupo Wallenberg que se reunió con Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, recibió en Palacio Nacional a integrantes del Grupo Wallenberg y demás líderes empresariales nórdicos.
jue 12 marzo 2026 09:39 AM
¿Quiénes son parte del Grupo Wallenberg? Ella es la importante familia nórdica que se reunió con Sheinbaum
Los líderes sostuvieron un encuentro en Palacio Nacional con la presidenta de México en Palacio Nacional el 10 de marzo. (Foto: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con más de 100 líderes y directores ejecutivos de empresas originarias de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, entre las que destaca el Grupo Wallenberg, el pasado 10 de marzo en Palacio Nacional. El encuentro se llevó a cabo una semana después de que la mandataria recibió a empresarios mexicanos como Carlos Slim, Alejandro Baillères Gual, entre otros.

La delegación empresarial conformada por 100 líderes provienen de los países de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

¿Qué es el Grupo Wallenberg?

Es uno de los mayores conglomerados empresariales de Europa con inversiones en sectores como ciencias de la vida con Astra Zeneca, Telecomunicaciones y Tecnología con Ericsson; industria y manufactura con ABB, Electrolux, Atlas Copco y SKF.

A través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su principal firma de inversión, Investor AB, el grupo mantiene participaciones relevantes en empresas globales.

En conjunto, las compañías vinculadas a su ecosistema generan un ingreso conjunto superior a 385 mil millones de dólares, emplea a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

“Esta visita inédita marca la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud al país”, destaca el gobierno federal en un comunicado.

Filantropía

Además, la familia opera a través de las fundaciones Wallenberg (como la Fundación Knut y Alice Wallenberg), que destina aproximadamente el 80% de sus dividendos a la investigación y la educación en Suecia.

La página del conglomerado explica que la mayor parte de la financiación de las fundaciones se realiza mediante subvenciones otorgadas por la Fundación Knut y Alice Wallenberg , que se centra en la investigación básica en los campos de la medicina, las ciencias naturales y la tecnología.

Marcus Wallenberg, presidente de SEB, informó sobre las múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y reiteró su compromiso por continuar construyendo en el largo plazo la presencia de compañías nórdicas.

El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

La comitiva estuvo integrada por aproximadamente 100 directoras y directores ejecutivos de empresas nórdicas, entre las cuales destacan compañías como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

¿Qué es el Plan México?

El gobierno federal lanzó en enero de 2025 el Plan México desde el Museo de Antropología en donde la presidenta estuvo acompañada por el sector empresarial. Este plan contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares (mmdd) distribuidos en 13 metas y cuyo objetivo es transformar la economía del país, disminuir la pobreza y la desigualdad social.

“El objetivo es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Nuestro país es una potencia cultural y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante”, destacó Sheinbaum.

La mandataria federal explicó que respecto a los 277 mmdd de inversiones que quieren llegar a México, se trata de cerca de 2 mil proyectos de empresas específicas que buscan instalarse en el país.

