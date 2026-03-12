Guardia Nacional vs. Uber: la plataforma anuncia que no dejará de operar en el AICM pese a taxistas

Somos legales, asegura Uber

“Estamos legales, podemos operar en el aeropuerto, no tenemos nada que nos lo prohíba. Invito a los usuarios y conductores a seguir pidiendo viajes desde y hacia el aeropuerto. Si hay algún incidente, contamos con soporte 24/7 para brindar asistencia en tiempo real”, señaló Huacuja.

El respaldo legal proviene del juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber, en el que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a la Guardia Nacional a cesar detenciones arbitrarias y discriminatorias contra los conductores de la plataforma.

De acuerdo con Uber, con esta resolución, los conductores pueden operar en los aeropuertos del país sin ser multados ni sufrir la confiscación de sus vehículos.

La determinación judicial advierte que el incumplimiento de la suspensión definitiva podría acarrear sanciones graves para las autoridades, incluyendo penas de tres a nueve años de prisión, multas, destitución e inhabilitación, conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo.