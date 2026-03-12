Aunque la Guardia Nacional llevará a cabo operativos especiales este jueves 12 de marzo para evitar que plataformas como Uber y Didi recojan pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la primera aseguró que continuará operando con normalidad.
Guardia Nacional vs. Uber: la plataforma anuncia que no dejará de operar en el AICM pese a taxistas
La directora de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, señaló en entrevista radiofónica que los usuarios y conductores pueden seguir utilizando la aplicación “con la misma tranquilidad de siempre, porque nada ha cambiado”.
La ejecutiva enfatizó que la compañía cuenta con resoluciones judiciales que le permiten operar en esta zona federal y que existe una suspensión que prohíbe detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional.
Somos legales, asegura Uber
“Estamos legales, podemos operar en el aeropuerto, no tenemos nada que nos lo prohíba. Invito a los usuarios y conductores a seguir pidiendo viajes desde y hacia el aeropuerto. Si hay algún incidente, contamos con soporte 24/7 para brindar asistencia en tiempo real”, señaló Huacuja.
El respaldo legal proviene del juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber, en el que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a la Guardia Nacional a cesar detenciones arbitrarias y discriminatorias contra los conductores de la plataforma.
De acuerdo con Uber, con esta resolución, los conductores pueden operar en los aeropuertos del país sin ser multados ni sufrir la confiscación de sus vehículos.
La determinación judicial advierte que el incumplimiento de la suspensión definitiva podría acarrear sanciones graves para las autoridades, incluyendo penas de tres a nueve años de prisión, multas, destitución e inhabilitación, conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo.
Taxistas del AICM presionan para sacar a Uber
A pesar de esto, las autoridades federales consideran que dentro del AICM estas plataformas son irregulares, ya que el aeropuerto es una zona federal bajo control del Grupo Aeroportuario Marina y no cuentan con concesiones para operar allí.
Por esta razón, los únicos servicios autorizados para recoger pasajeros en la terminal son los taxis concesionados oficialmente.
El conflicto se da en medio de protestas de taxistas concesionados, quienes el miércoles bloquearon los accesos al aeropuerto para exigir que se frene la operación de las aplicaciones digitales, alegando que representan una competencia desleal frente a los servicios tradicionales.
Los bloqueos se levantaron tras un acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, que pidió a la Guardia Nacional intensificar los operativos a partir de este jueves.