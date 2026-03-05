Redes ''fantasma'' de pesqueros ponen en riesgo a lobos marinos en las costas mexicanas

Rescatar no es solo cortar una red

El desenmalle de los lobos marinos es una operación compleja que requiere veterinarios, protocolos de captura, sedación y monitoreo posterior.

Para animales pequeños se utilizan redes especiales para capturarlos y llevarlos a una estación donde reciben anestesia inhalada antes de retirar la red. Los ejemplares mayores —de más de 60 kilos— requieren sedación a distancia mediante dardos y seguimiento con drones o hidrófonos.

Después del procedimiento se colocan marcas para identificar al animal y evaluar su supervivencia.

Los resultados son alentadores en sitios donde el trabajo se ha sostenido durante años. En el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, en Baja California Sur, en donde Valle encabeza uno de los proyectos más antiguos, estos rescates han permitido la recuperación de varios individuos que incluso han tenido crías.

“Hemos desenmallado más de 30 lobos ahí y les hemos dado seguimiento”, dije Valle. “Hembras que rescatamos han seguido teniendo crías y los machos juveniles crecieron y ahora compiten en la colonia”, agregó.

Espíritu Santo es hasta ahora única colonia de lobos marinos en México que se encuentra dentro de una zona protegida, es decir, que cuenta con un polígono de alrededor de 300 metros en donde no se permite la pesca, sin embargo esto no asegura que los lobos marinos que ahí habitan estén exentos de quedar atrapados en las redes de pesca.

Veterinarios y especialistas realizan maniobras de captura y sedación para retirar redes de pesca del cuerpo de un lobo marino. El procedimiento puede tomar varios minutos y requiere protocolos específicos. (Foto: Cortesía( Rescate de Lobos Marinos)

Colonias bajo presión

Estudios científicos indican que varias poblaciones de lobos marinos en el Golfo de California han disminuido de forma importante en las últimas décadas.

La ambientalista Valle mencionó cifras preocupantes: en algunas islas del Golfo las poblaciones han caído alrededor de 65%, mientras que en ciertos sitios del Pacífico la reducción puede llegar a 75%.

Las causas son múltiples —desde el cambio climático hasta la escasez de alimento—, pero el impacto de las redes insiste, también es un factor constante.

“Para todos es muy difícil saber cuántos lobos perdemos en el mar por las redes que hay ahí”, advirtió Valle.

La costa de Sonora, otro frente de rescate, lleva años intentando responder al problema. Ahí, la médica veterinaria Elsa María Coria Galindo, directora del CRRIFS, encabeza el trabaja con lobos marinos desde hace casi tres décadas y desde 2017 coordina un programa formal de desenmalle.

“El enmallamiento de fauna no solamente de lobos marinos es un problema global”, explicó. “Sabemos que hay grupos en diferentes puntos del mundo tratando de abordarlo”.

El proyecto que encabeza opera en diversos puntos de la costa sonorense y combina rescates con educación ambiental, monitoreo científico y colaboración con pescadores.

Explicó que en cada isla, el tipo de red responsable del enmalle de lobos marinos suele coincidir con la pesquería local.

“En Isla San Jorge el problema principal son las redes para lenguado”, detalló Coria. “Pero también hemos retirado chinchorros de escama, cordeles e incluso trozos de trampas para jaiba”, apuntó.

Un lobo marino con señales de enmalle. Las crías y juveniles son los más vulnerables porque continúan creciendo mientras la red permanece en su cuerpo. (Foto: Cortesía Rescate de Lobos)

A pesar de los esfuerzos, los especialistas coinciden en que el desenmalle solo atiende una pequeña parte del problema.

“Los lobos que vemos enmallados en las islas son la punta del iceberg”, advirtió Coria. “Esos son los que sobrevivieron. Hay una gran cantidad que muere ahogados en las redes”.

Coria tiene una experiencia en particular que marcó su carrera y los esfuerzos que hasta ahora realiza por la preservación y rescate de lobos marinos, y es que durante un monitoreo encontró a un lobo juvenil atrapado con redes en el hocico y el cuello, en una zona donde no era posible intervenir.

“Fue la primera vez que me dolió mucho regresarme a tierra... Dejar a ese lobo en esas condiciones cambió mi vida”, relató.

Ese episodio impulsó el fortalecimiento del programa que hoy involucra a pescadores, investigadores y autoridades.

Cora señaló que como organización ambiental, uno de los aprendizajes más relevantes de los últimos años, es la importancia que tiene el involucrar directamente al sector pesquero para hacer conciencia de esta problemática ambiental.

“Desde el inicio me di a la tarea de involucrar a pescadores en el programa... Sirvió mucho como sensibilización porque vieron de primera mano el efecto de las redes en la fauna”, explicó.

Esa colaboración, dijo, ha permitido formar grupos locales capaces de responder rápidamente a reportes de animales enmallados, lo que reduce costos y tiempos de rescate, los cuales suelen ser prolongados si se toma en cuenta la burocracia que existe para que autoridades ambientales gubernamentales realicen dichos desenmalles.