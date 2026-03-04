Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿Se suspenden las clases el 13 de marzo? Esto dice la SEP sobre el megapuente

La SEP ya definió si habrá clases el 13 de marzo. Conoce qué indica el calendario escolar, cuándo se suspenden actividades y en qué fechas serán las vacaciones de Semana Santa.
mié 04 marzo 2026 05:11 PM
hay-clases-el-13-de-marzo-esto-dice-la-sep.png
Una de las fechas que ha provocado preguntas es el viernes 13 de marzo, día en que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala una actividad específica para los docentes. (Expansión|Gemini)

El calendario escolar suele generar dudas entre madres, padres y estudiantes cuando aparecen actividades administrativas marcadas durante el ciclo. Una de las fechas que ha provocado preguntas es el viernes 13 de marzo, día en que el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala una actividad específica para los docentes.

Ante esa anotación, surge una duda entre estudiantes y familias: ¿hay clases ese día? La respuesta se encuentra en el propio calendario escolar, donde se especifica qué actividades afectan la asistencia de los alumnos.

Publicidad

¿Hay clases el viernes 13 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 13 de marzo está destinado al registro de calificaciones por parte del personal docente. Esta actividad forma parte de los procesos administrativos del ciclo escolar.

Sin embargo, ese registro no implica la suspensión de la jornada escolar. Los alumnos deben asistir con normalidad a las aulas.

Aun así, los estudiantes tendrán fin de semana largo

Aunque el viernes 13 se mantiene como día de clases, el calendario sí contempla una suspensión posterior. El lunes 16 de marzo está marcado como “suspensión de labores docentes”, por lo que ese día no habrá actividades escolares.

Debido a esta pausa en el calendario, los estudiantes contarán con un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado hasta el lunes.

efemerides-marzo.jpg
Sociedad

Efemérides de marzo: estas son las fechas conmemorativas y días festivos

¿Qué otro día se suspenden actividades en marzo?

Otra fecha en la que se detendrán las actividades escolares será el viernes 27 de marzo, jornada programada para la realización del Consejo Técnico Escolar.

Durante estos encuentros el personal docente analiza temas académicos y de organización escolar, por lo que los estudiantes no acuden a clases ese día.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa?

Después de las actividades programadas, el calendario establece el periodo vacacional de Semana Santa. Las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el viernes 10 de abril.

Publicidad

Concluido ese periodo, el regreso a clases está previsto para el lunes 13 de abril, fecha en la que se retomarán las actividades escolares de manera habitual.

Publicidad

Tags

Estudiantes puente-puentes-dias-festivos-vacaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad