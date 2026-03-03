Mier: ''El PREP se queda; dará certeza, igual que siempre''

''Viene en la propuesta iniciar los cómputos, pero no sustituye al PREP. El PREP seguirá siendo un instrumento que dé certeza y confianza a los mexicanos. El PREP se queda'', expresó.

Mier indicó que con la Reforma Electoral, el cómputo iniciará cuando lleguen los paquetes electorales a los consejos electorales distritales, ''para no esperar hasta el miércoles para iniciar''.

''El PREP lo hará como lo ha hecho siempre, cercano al resultado, muy puntual'', señaló.

La propuesta de eliminar el PREP puso en alerta la semana pasada a políticos de oposición, quienes acusaron que se dejaría sin certeza el proceso electoral si se cumplía la eliminación.

Expertos también dijeron que eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) puede restar certeza al resultado a la jornada electoral, por lo que consideraron que era innecesario suprimir una herramienta que desde hace tres décadas aporta transparencia en un sistema marcado por la desconfianza.