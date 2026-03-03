Publicidad

México

Mier: ''El PREP se queda; dará certeza, igual que siempre''

El PREP es una herramienta que permite conocer desde la misma noche de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección en tiempo real.
mar 03 marzo 2026 05:04 PM
Reunión Senadores Morena Marath Bolaños
Ignacio Mier coordina a Morena en el Senado tras la salida de Adán Augusto López de ese espacio. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, aseguró esta tarde que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no será eliminado con la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

''Garantizar la certeza y los resultados electorales será a través del PREP y no como se había manejado, que iba a ser de otra manera'', dijo el morenista ante medios de comunicación.

''Viene en la propuesta iniciar los cómputos, pero no sustituye al PREP. El PREP seguirá siendo un instrumento que dé certeza y confianza a los mexicanos. El PREP se queda'', expresó.

Mier indicó que con la Reforma Electoral, el cómputo iniciará cuando lleguen los paquetes electorales a los consejos electorales distritales, ''para no esperar hasta el miércoles para iniciar''.

''El PREP lo hará como lo ha hecho siempre, cercano al resultado, muy puntual'', señaló.

La propuesta de eliminar el PREP puso en alerta la semana pasada a políticos de oposición, quienes acusaron que se dejaría sin certeza el proceso electoral si se cumplía la eliminación.

Expertos también dijeron que eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) puede restar certeza al resultado a la jornada electoral, por lo que consideraron que era innecesario suprimir una herramienta que desde hace tres décadas aporta transparencia en un sistema marcado por la desconfianza.

El PREP es una herramienta que permite conocer desde la misma noche de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección en tiempo real. Los resultados son preliminares, informativos y no definitivos y salen de una muestra representativa de casillas, de las cuáles se suman los votos contabilizados por los funcionarios de casilla.

El Programa se instauró por primera vez en 1994 durante la primera elección presidencial a cargo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y por años ha contribuido a dar certeza en la noche de la jornada electoral.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó que en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se busque eliminar el PREP.

La funcionaria electoral señaló que es fundamental que haya un instrumento que los sustituya, pues no puede haber incertidumbre durante la jornada electoral.

“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”, dijo.

“El INE tiene la obligación de estar siempre en la batalla de entregar información precisa el día de la jornada electoral, porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información y generamos también cultura política de aceptación, de entendimiento”, declaró.

