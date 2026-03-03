Mier: ''El PREP se queda; dará certeza, igual que siempre''

El PREP es una herramienta que permite conocer desde la misma noche de la jornada electoral los resultados preliminares de la elección en tiempo real. Los resultados son preliminares, informativos y no definitivos y salen de una muestra representativa de casillas, de las cuáles se suman los votos contabilizados por los funcionarios de casilla.
El Programa se instauró por primera vez en 1994 durante la primera elección presidencial a cargo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y por años ha contribuido a dar certeza en la noche de la jornada electoral.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), cuestionó que en la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se busque eliminar el PREP.
La funcionaria electoral señaló que es fundamental que haya un instrumento que los sustituya, pues no puede haber incertidumbre durante la jornada electoral.
“Lo que sí no puede suceder es que México no tenga información el día de la jornada electoral”, dijo.
“El INE tiene la obligación de estar siempre en la batalla de entregar información precisa el día de la jornada electoral, porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información y generamos también cultura política de aceptación, de entendimiento”, declaró.