AMLO lo intentó tres veces y ahora Sheinbaum: las diferencias clave en sus propuestas de reforma electoral

Juan Manuel Ortega, profesor del Tecnológico de Monterrey, explica que los dos primeros intentos de reforma electoral, no se aprobaron por falta de votos y precisa que aunque ahora Morena los tiene, es complejo alcanzar consenso porque hay temas que afectan a los aliados.

“La situación en 2022 era muy distinta porque cuando la presentó López Obrador no tenía la mayoría, o sea, era difícil poder lograr una mayoría que pasara la reforma constitucional. Ahora sería lo mismo. Antes los aliados de Morena no se oponían ni decían nada al respecto y ahora sí están bastante molestos”, considera.

En qué consiste la propuesta de Sheinbaum

El pasado miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum delineó el contenido de su iniciativa de reforma constitucional al presentar las 10 propuestas que integran su proyecto para modificar el sistema electoral.

En esencia, su propuesta plantea disminuir en 25% el financiamiento, elección de legisladores 100% por voto ciudadano, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no permitir ni el nepotismo ni la reelección, incrementar la fiscalización de recursos públicos.

La Reforma Electoral de la Presidenta @Claudiashein responde al pueblo de México y a los principios que siempre ha defendido nuestro Movimiento.



1️⃣ Voto directo para todos, incluidos los mexicanos en el extranjero.

2️⃣ Reducción de 25 por ciento al costo de las elecciones.

3️⃣… pic.twitter.com/08vDGxgRkI — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 26, 2026

Legisladores de oposición e incluso de partidos aliados adelantaron que no apoyarán la reforma de la presidenta Sheinbaum, mientras que ella sostiene que será decisión de cada partido determinar si aprueba o no.

La presidenta rechaza que la iniciativa busque regresar al partido de Estado.

"No vamos al partido de Estado, jamás; pues si nosotros peleamos contra eso. El partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario. Porque la democracia, en realidad, pues en todo el periodo del PRI, no se dio. Fueron las presiones de las movilizaciones sociales, sindicales, las que permitieron la primera apertura democrática, la reforma electoral", dijo este lunes en su conferencia de prensa.

El plan "A"

Con el argumento de que buscaba “desterrar fraudes”, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primera iniciativa de reforma electoral en abril de 2022. La propuesta incluía transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) desaparecer los Organismos Públicos Locales y reducir el financiamiento a partidos políticos.

Debido a los cambios que planteaba la iniciativa, hubo señalamientos respecto a que el presidente quería controlar a autoridad electoral. El artículo “ El obradorismo y sus (intentos de) reformas electorales ”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantea que esa propuesta tenía como propósito el control de las instituciones.