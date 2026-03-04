De acuerdo con la secretaria del bienestar, Ariadana Montiel, más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios recibirán una inversión social de 104,695.5 mmdp a través de la tarjeta del bienestar, de acuerdo con la primera letra de su apellido.

Qué letras reciben el depósito este martes 3 de marzo

Los beneficiarios que reciben el pago hoy son los siguientes:

Miércoles 4 de marzo: C

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar de marzo 2026?

Así queda el calendario de pagos para lo que resta del mes:

- Jueves 5: C

- Viernes 6: D, E, F

- Lunes 9: G

- Martes 10: G y beneficiarios de "sembrando vida"

- Miércoles 11: H, I, J, K

- Jueves 12: L

- Viernes 13: M

- Martes 17: M

- Miércoles 18: N, Ñ, O

- Jueves 19: P, Q

- Viernes 20: R

- Lunes 23: R

- Martes 24: S

- Miércoles 25: T, U, V

- Jueves 26: W, X, Y, Z

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.