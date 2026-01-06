Morenistas prevén aprobar Reforma Electoral de Sheinbaum en marzo

El legislador dio a conocer la hoja de ruta de esta reforma constitucional y señaló que se desconoce cuál de las dos cámaras será el recinto de origen para discutir la iniciativa presidencial, pero aseveró que el análisis de ésta comenzará el 1 de febrero, cuando inicia el próximo periodo ordinario.

La hoja de ruta que presentó Ricardo Monreal prevé que en junio ya se implementen los cambios establecidos en la Reforma Electoral, por lo que desde ese mes el nuevo órgano electoral o el INE expedirá nuevos reglamentos o lineamientos conforme se establezcan en la nueva legislación.

El diputado comentó que después de la Reforma Electoral, habrá una "alineación presupuestaria" para todos las nuevos instituciones.

"Só viene disminución de presupuestos, só viene reducción de plurinominales (…) y luego viene el nombramiento de los consejeros, si es que en el INE se establece un nuevo mecanismo de nombramiento o de elección de nuevos consejeros, o si se quedan los que están”, declaró.

En abril concluye el periodo de nueve años como consejeros de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

A partir de enero, los legisladores cuentan con cinco meses para analizar y aprobar esta reforma, con el fin de que se aplique en las elecciones de 2027, como se planea; es decir, debe ser avalada en el Congreso de la Unión a más tardar en mayo.

Lo anterior porque la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el texto constitucional.

Si bien la propuesta será presentada los próximos días, entre los cambios que se han mencionado la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de los legisladores por representación proporcional, mejor conocidos como “pluris”, así como la disminución del presupuesto público para los partidos políticos y para las elecciones.