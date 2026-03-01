A siete días de la caída de “El Mencho”, ¿Cuál es la situación en México?

Normalidad, a paso lento

Los actos violentos por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación activaron la alerta en el estado de Jalisco y la mayoría de estados en los que hubo bloqueos.

Se suspendieron clases, cerraron los negocios, bancos y algunas oficinas del gobierno federal. Además, integrantes del cártel incendiaron al menos 50 sucursales del Banco del Bienestar, en Jalisco, Michoacán y también en el Estado de México.

La violencia también encendió alertas internacionales. Las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, entre otras, emitieron avisos a sus ciudadanos presentes en territorio mexicano para que se resguardaran. Algunas de estas ya se levantaron.

En Puerto Vallarta, una de las ciudades más afectadas por los bloqueos, el gobernador Pablo Lemus, señaló que aunque no hay una normalidad absoluta “poco a poco” se recuperan las actividades.

Mientras tanto, en Tapalpa, el alcalde Antonio Morales, también aseguró que poco a poco se retoma la normalidad.

“Me da mucho gusto que nuestro municipio esté cobrando vida, esa actividad y armonía que siempre hemos tenido”, celebró el alcalde de Tapalpa”, dijo en un video en redes sociales. Además se deslindó de lo ocurrido el domingo y de cualquier vínculo con el grupo criminal.

El jueves por la tarde, junto con funcionarios del municipio, también presentó una estrategia para lograr la reactivación y reposicionamiento del municipio en materia económica y turística.

"Sé que hay incertidumbre, sé que hay preocupación en sus familias y en sus negocios. Sobre todo sé que hay un peso de preocupación y tristeza en el corazón (...).

"Sin embargo, hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles una verdad que todos sabemos y nada lo puede borrar: Tapalpa es mucho más que un domingo con una mala noticia", dijo antes de presentar el plan.

La violencia de cara al Mundial 2026

Tras el operativo contra Oseguera Cervantes y la ola de violencia asociada en varios estados, organizaciones deportivas expresaron su preocupación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

Entre los organismos que levantaron la voz estuvieron la Federación Portuguesa de Fútbol y la Federación Boliviana de Fútbol, así como Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno de Alemania, quienes pidieron analizar cuidadosamente las condiciones de seguridad en el país e incluso considerar un cambio de sede.

Pese a ello, la presidenta Sheinbaum y autoridades de Jalisco y Ciudad de México aseguran que la FIFA ha confirmado que México se mantiene como sede y que se trabaja en reforzar las medidas de seguridad.

Aunque la realización del Mundial en México sigue en pie, uno de los eventos deportivos que sí fue cancelado es la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics que se llevaría a cabo en Zapopan, México, del 5 al 8 de marzo.

Al evento acudirían las y los mejores clavadistas del mundo ,sin embargo, por razones de seguridad y tras recomendaciones de distintas embajadas, varias delegaciones comenzaron a bajarse de la competencia.

Ante ello, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) Rommel Pacheco informó que continúa en conversación con la Federación Internacional para buscar una reprogramación del Mundial de Clavados, mientras que Sheinbaum declaró: "tenemos fe en que podemos recuperarlo”.