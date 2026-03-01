Publicidad

México

A siete días de la caída de “El Mencho”, ¿Cuál es la situación en México?

La visita de la zar antidrogas de EU, las dudas sobre quién liderará el Cártel Jalisco Nueva Generación y el balance de daños son algunos de los puntos que marcaron la agenda tras la caída del líder criminal.
dom 01 marzo 2026 11:03 AM
Desde la visita de la zar antidrogas de Estados Unidos hasta un plan de reactivación económica en Tapalpa, Jalisco, son algunos de los eventos que marcaron al país a una semana de la caída de "El Mencho". (X / Cuartoscuro).

Este domingo se cumplen siete días de la caída de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido y abatido por elementos del Ejército Nacional, en el pueblo de Tapalpa, Jalisco. El operativo desató la reacción del grupo criminal con acciones que se extendieron a 20 de los 32 estados del país.

Las repercusiones de aquel evento no terminan de llegar. El gobernador del estado Pablo Lemus advirtió en Puerto Vallarta que la normalidad no está completa, mientras que desde el gobierno federal la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la violencia de aquel 22 de febrero fue excepcional. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de esta primera semana?

La disputa por el liderazgo del CJNG

La pregunta inmediata a la muerte de Oseguera Cervantes fue quién liderará al grupo criminal, considerado uno de los más violentos del país, con presencia en 29 estados y que ha extendido su presencia en el plano internacional.

Entre los nombres que suenan están Juan Carlos Valencia González, “El 03”, Audias Flores Silva, alías “El Jardinero” y Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”. De acuerdo con especialistas en crimen organizado, este puede darse de manera natural o por imposición de alguno de sus integrantes.

El pasado viernes 27, durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que son cuatro las personas que están bajo investigación para ocupar el lugar de Oseguera Cervantes, aunque no dio nombre alguno.

Las bajas en el Ejército

En los hechos del domingo murieron cerca de 60 personas. Entre ellas había 25 elementos de la Guardia Nacional quienes a lo largo de la semana han sido despedidos con honores en instalaciones militares.

Sus muertes ocurrieron en los ataques perpetrados por integrantes del cártel, pero que según datos del general secretario Ricardo Trevilla al 27 de febrero sumaban 28 fallecidos.

Estos son algunos de sus nombres.

Durante la semana se llevaron a cabo los funerales de elementos que murieron en el cumplimiento de su deber durante el operativo. Uno de ellos fue el Sargento Segundo Juan Vásquez Francisco. (Cuartoscuro/Estrella Josento).

También se reportó la muerte de un custodio y un trabajador de la Fiscalía General de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum informó además sobre la muerte de una mujer, un menor que resultó con quemaduras y la búsqueda de un chofer de autotransporte quien habría sido bajado de su unidad por los criminales.

Además, hay 25 elementos muertos, uno de los cuales se reportó en estado grave. Del lado de los criminales se reportó que fueron 34 personas las que fallecieron durante la jornada, una cifra que no ha sido actualizada.

En la actualización que ofrecieron las autoridades federales sobre los hechos, las autoridades federales informaron que no ha habido repuntes de violencia tras el operativo.

La guarida de “El Mencho” y los hallazgos

En los días siguientes al operativo contra Oseguera Cervantes, el Ejército permitió a medios de comunicación internarse en la residencia que sirvió como guarida al líder criminal, una decisión que provocó cuestionamientos sobre si este lugar no debía mantenerse bajo resguardo.

La residencia se localiza en Tapalpa Country Club, un fraccionamiento de descanso situado en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Hasta antes del operativo, la zona era conocida principalmente por su atractivo turístico y por formar parte del programa federal Pueblos Mágicos.

El lugar donde se escondía Oseguera Cervantes era una cabaña de lujo. En su interior se encontraron imágenes religiosas, medicamentos para atender problemas renales y documentos con registros contables que se presume eran la nómina del cartel.

MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
México

Comida para varios días, un altar y habitaciones lujosas tiene el último escondite de 'El Mencho'

Los registros hallados, algunos a mano y otros elaborados en computadora, dan cuenta de pagos a policías municipales de localidades aledañas a su escondite. También se reportan pagos a personas que fungían como pistoleros, sicarios y vigilantes.

En un documento aparecían también siglas como FGR y GN. En un reportaje de El Universal se presumía que la organización criminal había obtenido ingresos por 8.7 millones de pesos en diciembre de 2025, por la venta de drogas y la operación de máquinas tragamonedas. Esto solo en Tapalpa.

El papel de EU y la visita de la zar antidrogas

En los días que siguieron al operativo, varios sucesos pusieron en evidencia el papel de Estados Unidos en la caída del narcotraficante. El martes 24 de febrero, la presidenta recibió al embajador de Estados Unidos en México, Robert Johnson.

La reunión contó con la presencia de integrantes del gabinete de seguridad: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el de Marina, Raymundo Morales, y el de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

En los días siguientes también llegó a México la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, quien en entrevista afirmó que pese a la reacción de los criminales estos se estaban enfrentando a “la ira tanto de Estados Unidos” como de México”.

En su paso por el país, Carter sostuvo encuentros con los integrantes del Gabinete de Seguridad, entre ellos la Fiscal general, Ernestina Godoy y los titulares la Defensa, Gobernación y Seguridad. También se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente e hizo una visita a la Basílica de la Vírgen de Guadalupe a la que pidió por el éxito de la estrategia contra los cárteles.

La información aportada por la inteligencia de Estados Unidos fue crucial en el operativo. El gobierno mexicano reconoció la colaboración con el gobierno de Donald Trump, que hacía un año, el 20 de febrero, había declarado al Cártel Jalisco Nueva Generación, como organización terrorista internacional.

Lo que vino tras el abatimiento de “El Mencho” fue una ola de reconocimientos por parte de políticos estadounidenses, como el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau.

Para el mandatario estadounidense pareció no ser suficiente, pues pidió al gobierno mexicano redoblar esfuerzos. Además en su informe por el Estado de la Unión atribuyó a su país la caída del narcotraficante.

Normalidad, a paso lento

Los actos violentos por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación activaron la alerta en el estado de Jalisco y la mayoría de estados en los que hubo bloqueos.

Se suspendieron clases, cerraron los negocios, bancos y algunas oficinas del gobierno federal. Además, integrantes del cártel incendiaron al menos 50 sucursales del Banco del Bienestar, en Jalisco, Michoacán y también en el Estado de México.

La violencia también encendió alertas internacionales. Las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido, entre otras, emitieron avisos a sus ciudadanos presentes en territorio mexicano para que se resguardaran. Algunas de estas ya se levantaron.

En Puerto Vallarta, una de las ciudades más afectadas por los bloqueos, el gobernador Pablo Lemus, señaló que aunque no hay una normalidad absoluta “poco a poco” se recuperan las actividades.

Mientras tanto, en Tapalpa, el alcalde Antonio Morales, también aseguró que poco a poco se retoma la normalidad.

“Me da mucho gusto que nuestro municipio esté cobrando vida, esa actividad y armonía que siempre hemos tenido”, celebró el alcalde de Tapalpa”, dijo en un video en redes sociales. Además se deslindó de lo ocurrido el domingo y de cualquier vínculo con el grupo criminal.

El jueves por la tarde, junto con funcionarios del municipio, también presentó una estrategia para lograr la reactivación y reposicionamiento del municipio en materia económica y turística.

"Sé que hay incertidumbre, sé que hay preocupación en sus familias y en sus negocios. Sobre todo sé que hay un peso de preocupación y tristeza en el corazón (...).

"Sin embargo, hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles una verdad que todos sabemos y nada lo puede borrar: Tapalpa es mucho más que un domingo con una mala noticia", dijo antes de presentar el plan.

La violencia de cara al Mundial 2026

Tras el operativo contra Oseguera Cervantes y la ola de violencia asociada en varios estados, organizaciones deportivas expresaron su preocupación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

Entre los organismos que levantaron la voz estuvieron la Federación Portuguesa de Fútbol y la Federación Boliviana de Fútbol, así como Christoph Ploss, coordinador de turismo del gobierno de Alemania, quienes pidieron analizar cuidadosamente las condiciones de seguridad en el país e incluso considerar un cambio de sede.

Pese a ello, la presidenta Sheinbaum y autoridades de Jalisco y Ciudad de México aseguran que la FIFA ha confirmado que México se mantiene como sede y que se trabaja en reforzar las medidas de seguridad.

Aunque la realización del Mundial en México sigue en pie, uno de los eventos deportivos que sí fue cancelado es la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics que se llevaría a cabo en Zapopan, México, del 5 al 8 de marzo.

Al evento acudirían las y los mejores clavadistas del mundo ,sin embargo, por razones de seguridad y tras recomendaciones de distintas embajadas, varias delegaciones comenzaron a bajarse de la competencia.

Ante ello, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) Rommel Pacheco informó que continúa en conversación con la Federación Internacional para buscar una reprogramación del Mundial de Clavados, mientras que Sheinbaum declaró: "tenemos fe en que podemos recuperarlo”.

