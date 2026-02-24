Comida para varios días, un altar y habitaciones lujosas tiene el último escondite de 'El Mencho'

'El Mencho' tuvo acceso a una máquina de ejercicio, a televisión, sillones, camas, un futbolito y otras amenidades en las cabañas de Tapalpa.

De acuerdo con información oficial, su pareja sentimental llegó a la zona el 20 de febrero, dos días antes de la muerte de Nemesio. Se marchó el 21 de febrero, mientras agentes mexicanos ya alistaban el operativo de captura.

Para cuando iniciaron las acciones de agentes de seguridad, 'Mencho' intentó esconderse entre la maleza, en la zona montañosa. Al ser descubierto, abrió fuego y lo recibió de vuelta.

Autoridades resguardan Tapalpa, donde ocurrió el enfrentamiento. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombra Cabañas La Loma y Cabañas Flores al lugar en que se halló a 'Mencho'. Señala que es utilizado para lavarle dinero al grupo criminal que hasta hace unas horas comandó Oseguera.

El lunes, Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, aseguró que su municipio arrancó la semana con miedo tras el operativo federal que concluyó en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

''El panorama luce desolador. Ya pasó lo peor. Hasta ahora las cosas están más tranquilas, pero hay miedo en la población. Todas las actividades educativas están en pausa, nosotros hemos dado la recomendación a la ciudadanía que permanezcan en casa'', dijo durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Según él, autoridades locales no tenían conocimiento de que Nemesio se ocultara en la zona.