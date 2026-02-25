Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Tapalpa Country Club: así era la guarida exclusiva de "El Mencho" en Jalisco

Según testimonios, "El Mencho" había mantenido un bajo perfil en Tapalpa Country Club, un complejo de residencias de descanso del estado de Jalisco.
mié 25 febrero 2026 11:24 AM
Tapalpa Country Club: así era la guarida exclusiva de "El Mencho" en Jalisco
Tapalpa, Jalisco, fue el lugar en donde se encontraba "El Mencho" al momento de su muerte. (ULISES RUIZ/AFP)

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), puso en la mira al municipio de Tapalpa, Jalisco, lugar donde se encontraba al momento de ser sorprendido y abatido por el ejército mexicano.

Lee: Familiares reclaman el cuerpo del "Mencho" a la FGR

Publicidad
Publicidad

Cabañas exclusivas para El Mencho

Según testimonios recogidos por la agencia AFP, "El Mencho" había mantenido un bajo perfil en Tapalpa Country Club, el complejo de residencias de descanso del estado de Jalisco.

"Desconocía que hubiera personas así", cuenta bajo anonimato una joven trabajadora doméstica que habita en la zona.

Cómo el CJNG se convirtió en el "narcoimperio" del 'Mencho': los factores detrás de su expansión global
México

El ascenso del "narcoimperio" del Mencho: los factores detrás de la expansión global del CJNG

Las autoridades mantienen restricciones para acercarse al lugar. La vivienda, que lucía al exterior enormes imágenes religiosas, quedó rodeada de cientos de casquillos y un Jeep abandonado con las puertas abiertas, narraron vecinos de la zona.

Algunos medios mexicanos difundieron imágenes del lujoso interior de la cabaña, donde se veían muebles con cajones abiertos y las camas revueltas.

Había además una mesa con imágenes religiosas y veladoras, una oración escrita a mano y medicamentos para atender los problemas renales que presuntamente aquejaban a Oseguera desde hacía años.

Publicidad

Turismo en pueblo mágico

Tapalpa Country Club es considerado un pueblo mágico por su encanto y sus actividades para el turismo de montaña.

En el centro de Tapalpa, de unos 23,000 habitantes, los comercios empezaron a abrir de nuevo y la actividad, lentamente, recuperó su ritmo habitual.

Tags

Nemesio Oseguera, el "Mencho" Narcotráfico CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación tequila, mezcal, artesanías mexicanas, cultura mexicana, Jalisco

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad