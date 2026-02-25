La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), puso en la mira al municipio de Tapalpa, Jalisco, lugar donde se encontraba al momento de ser sorprendido y abatido por el ejército mexicano.
Tapalpa Country Club: así era la guarida exclusiva de "El Mencho" en Jalisco
Tapalpa Country Club era el lugar donde se hospedaba el capo y donde, gracias a un encuentro que tuvo con una de sus parejas sentimentales, fue localizado por las autoridades federales del país.
Cabañas exclusivas para El Mencho
Según testimonios recogidos por la agencia AFP, "El Mencho" había mantenido un bajo perfil en Tapalpa Country Club, el complejo de residencias de descanso del estado de Jalisco.
"Desconocía que hubiera personas así", cuenta bajo anonimato una joven trabajadora doméstica que habita en la zona.
Las autoridades mantienen restricciones para acercarse al lugar. La vivienda, que lucía al exterior enormes imágenes religiosas, quedó rodeada de cientos de casquillos y un Jeep abandonado con las puertas abiertas, narraron vecinos de la zona.
Algunos medios mexicanos difundieron imágenes del lujoso interior de la cabaña, donde se veían muebles con cajones abiertos y las camas revueltas.
Había además una mesa con imágenes religiosas y veladoras, una oración escrita a mano y medicamentos para atender los problemas renales que presuntamente aquejaban a Oseguera desde hacía años.
Turismo en pueblo mágico
Tapalpa Country Club es considerado un pueblo mágico por su encanto y sus actividades para el turismo de montaña.
En el centro de Tapalpa, de unos 23,000 habitantes, los comercios empezaron a abrir de nuevo y la actividad, lentamente, recuperó su ritmo habitual.