Cabañas exclusivas para El Mencho

Según testimonios recogidos por la agencia AFP, "El Mencho" había mantenido un bajo perfil en Tapalpa Country Club, el complejo de residencias de descanso del estado de Jalisco.

"Desconocía que hubiera personas así", cuenta bajo anonimato una joven trabajadora doméstica que habita en la zona.

Las autoridades mantienen restricciones para acercarse al lugar. La vivienda, que lucía al exterior enormes imágenes religiosas, quedó rodeada de cientos de casquillos y un Jeep abandonado con las puertas abiertas, narraron vecinos de la zona.

Algunos medios mexicanos difundieron imágenes del lujoso interior de la cabaña, donde se veían muebles con cajones abiertos y las camas revueltas.

Había además una mesa con imágenes religiosas y veladoras, una oración escrita a mano y medicamentos para atender los problemas renales que presuntamente aquejaban a Oseguera desde hacía años.