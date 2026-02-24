“El 03” y “El Jardinero”, ¿quiénes suenan para suceder a “El Mencho”?

A más de 10 años de su fundación, el CJNG nunca ha tenido un proceso de sucesión en su liderazgo, pues “El Mencho” fue su único líder.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que el liderazgo del CJNG puede darse por una sucesión natural o por un intento de imposición.

“En las organizaciones criminales, aún y cuando se diga que hay un sucesor natural, no necesariamente todos los actores van a estar conformes y puede haber alguno que busque por la fuerza imponerse y esto será algo que veremos en los siguientes días”, explica.

Ante la muerte del Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” hay 5 posibles sucesores en el liderazgo del CJNG, los enlisto en orden de probabilidad:



1) Juan Carlos Valencia González “El 03”, hijastro de “El Mencho”, actual encargado de la logística en el trasiego de drogas.

2)… pic.twitter.com/KvKoWGDI3D — Víctor Sánchez (@victorsanval) February 22, 2026

Un análisis de Insight Crime detalla que bajo el liderazgo de “El Mencho”, el CJNG era una organización con liderazgo vertical, y era a él a quien le reportaba la estructura.

“Con El Mencho a la cabeza, el CJNG era una organización cuya estructura era más vertical que la de otros grupos criminales mexicanos. Los altos mandos que le reportaban directamente habrían participado, por ejemplo, en la negociación de una alianza con la facción de los “Chapitos” del Cartel de Sinaloa para enfrentar a un grupo rival conocido como la “Mayiza” en el estado de Sinaloa”, dice el análisis.

¿Quiénes son los posibles sucesores?

Juan Carlos Valencia González

Conocido como “El 03", “Pelón”, "El R3" o "El Plumas", Juan Carlos Valencia González es el hijo del primer matrimonio de Rosalinda González Valencia, la esposa de “El Mencho”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos identifica al hijastro de “El Mencho” como el responsable de la “fabricación, transporte y distribución de toneladas de narcóticos”, así como de organizar numerosos crímenes violentos.