México

“El 03” y “El Jardinero”, ¿quiénes suenan para suceder a “El Mencho”?

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, abre la disputa por el liderazgo de una organización criminal que tiene presencia en 61 países.
mar 24 febrero 2026 06:25 PM
CJNG
El Cártel Jalisco Nueva Generación tendrá por primera vez un proceso de sucesión tras el abatimiento de Nemesio Oseguera. (Foto: Cuartoscuro.)

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho” dejó un vacío de poder en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más violenta y poderosa de México, que tiene presencia en 61 países.

Ya sea mediante un proceso de transición terso o una disputa, ya se menciona quiénes pueden buscar el liderazgo: Juan Carlos Valencia González, “El 03”, Audias Flores Silva, alías “El Jardinero” y Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”.

A más de 10 años de su fundación, el CJNG nunca ha tenido un proceso de sucesión en su liderazgo, pues “El Mencho” fue su único líder.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que el liderazgo del CJNG puede darse por una sucesión natural o por un intento de imposición.

“En las organizaciones criminales, aún y cuando se diga que hay un sucesor natural, no necesariamente todos los actores van a estar conformes y puede haber alguno que busque por la fuerza imponerse y esto será algo que veremos en los siguientes días”, explica.

Un análisis de Insight Crime detalla que bajo el liderazgo de “El Mencho”, el CJNG era una organización con liderazgo vertical, y era a él a quien le reportaba la estructura.

“Con El Mencho a la cabeza, el CJNG era una organización cuya estructura era más vertical que la de otros grupos criminales mexicanos. Los altos mandos que le reportaban directamente habrían participado, por ejemplo, en la negociación de una alianza con la facción de los “Chapitos” del Cartel de Sinaloa para enfrentar a un grupo rival conocido como la “Mayiza” en el estado de Sinaloa”, dice el análisis.

¿Quiénes son los posibles sucesores?

Juan Carlos Valencia González

Conocido como “El 03", “Pelón”, "El R3" o "El Plumas", Juan Carlos Valencia González es el hijo del primer matrimonio de Rosalinda González Valencia, la esposa de “El Mencho”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos identifica al hijastro de “El Mencho” como el responsable de la “fabricación, transporte y distribución de toneladas de narcóticos”, así como de organizar numerosos crímenes violentos.

También fue identificado como uno de los líderes del Grupo Élite del CJNG. En Estados Unidos tiene acusaciones “de conspiración y distribución de una sustancia controlada con fines de importación ilegal a Estados Unidos”.

“Varios líderes regionales cuentan con el peso suficiente para intentar ocupar su lugar. Aunque no existe un heredero directo —su hijo cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico—, su hijastro, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, aparece como uno de los posibles sucesores. Su madre, Rosalinda González Valencia, estuvo casada con El Mencho y desempeñó un papel clave en “Los Cuinis”, el principal brazo de lavado de dinero del CJNG, antes de su captura”, plantea Insight Crime.

Por información que lleve a su captura se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

hijastro mencho

Audias Flores Silva “El jardinero”

De perfil discreto, el hombre originario de Michoacán es otro de los que son mencionados para ascender al liderazgo de la organización que en febrero de 2025 fue designada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos.

Ese país busca a Flores por los delitos de “conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína para su importación a los Estados Unidos”.

Es líder regional del CJNG en Jalisco, Michoacán y Nayarit.

De acuerdo con el Departamento de Estado , Flores Silva se encarga de la distribución de drogas.

“Este controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. Al controlar el tráfico de drogas ilegales para su importación a Estados Unidos, Flores Silva supervisa la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas para su uso ilícito”, indica.

Al igual que el hijastro de “El Mencho”, por “El Jardinero” se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos.

sucesion-cjng.png

Jessica Johanna Oseguera González

La hija de Nemesio Oseguera, conocida como “La Negra”, también ha sido mencionada como posible sucesora de la organización.

Nació en Estados Unidos, país en el que fue detenida y acusada de cinco cargos , por lo que su sentencia incluyó la confiscación de sus bienes. Estuvo presa durante dos años en ese país. En el Cártel una de sus funciones está relacionada con el lavado de dinero.

Heraclio Guerrero Martínez

Conocido como el “Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez es un operador regional del CJNG en Michoacán, quien también es mencionado como el posible sucesor.

Él está a cargo de una estructura de robo de combustible, otras de las actividades que generan altas ganancias para el cártel.

“Figura Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, presunto responsable de una parte significativa de las operaciones del robo de combustible que controla el grupo. En estados como Veracruz, el CJNG se consolidó como actor clave en este mercado, comercializando combustible robado e incluso exportándolo a Estados Unidos”, reporta Insight.

Ricardo Ruiz Velasco

Conocido como el “Doble R”, Ricardo Ruiz es identificado como el líder del Grupo Élite del CJNG y como el operador del Cártel en la zona metropolitana de Guadalajara.

Ruiz Velasco ha sido identificado como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene como uno de los principales operadores del CJNG.

