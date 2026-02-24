“El 03” y “El Jardinero”, ¿quiénes suenan para suceder a “El Mencho”?

De acuerdo con el Departamento de Estado , Flores Silva se encarga de la distribución de drogas.
“Este controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y el sur de Zacatecas. Al controlar el tráfico de drogas ilegales para su importación a Estados Unidos, Flores Silva supervisa la operación de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas para su uso ilícito”, indica.
Al igual que el hijastro de “El Mencho”, por “El Jardinero” se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos.
Jessica Johanna Oseguera González
La hija de Nemesio Oseguera, conocida como “La Negra”, también ha sido mencionada como posible sucesora de la organización.
Nació en Estados Unidos, país en el que fue detenida y acusada de cinco cargos , por lo que su sentencia incluyó la confiscación de sus bienes. Estuvo presa durante dos años en ese país. En el Cártel una de sus funciones está relacionada con el lavado de dinero.
También puedes ver: ¿Quiénes son los hijos de El "Mencho"?
Heraclio Guerrero Martínez
Conocido como el “Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez es un operador regional del CJNG en Michoacán, quien también es mencionado como el posible sucesor.
Él está a cargo de una estructura de robo de combustible, otras de las actividades que generan altas ganancias para el cártel.
“Figura Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, presunto responsable de una parte significativa de las operaciones del robo de combustible que controla el grupo. En estados como Veracruz, el CJNG se consolidó como actor clave en este mercado, comercializando combustible robado e incluso exportándolo a Estados Unidos”, reporta Insight.
Ricardo Ruiz Velasco
Conocido como el “Doble R”, Ricardo Ruiz es identificado como el líder del Grupo Élite del CJNG y como el operador del Cártel en la zona metropolitana de Guadalajara.
Ruiz Velasco ha sido identificado como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene como uno de los principales operadores del CJNG.