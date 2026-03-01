Detectar cáncer infantil desde la farmacia: la estrategia que busca acelerar el diagnóstico en México

El curso se dirige a los médicos generales, quienes atienden en un inicio a los pacientes. Si ellos saben identificar los primeros signos del cáncer, podrían canalizar oportunamente a los niños.

La capacitación se centra especialmente en los médicos de farmacia, debido a que seis de cada 10 personas se atienden en consultorios privados o de farmacias, incluso aunque tengan afiliación al IMSS o ISSSTE.

“Buscamos que los niños y las niñas tengan un diagnóstico temprano porque vemos que llegan tarde. Y esto, obviamente, afecta muchísimo el pronóstico y la capacidad de salir adelante de la enfermedad”, explica Lorenza Mariscal, presidenta del Patronato de Casa de la Amistad.

Impacto del diagnóstico tardío

Hasta el 95% de los niños con cáncer sobreviven en otros países mientras que en México lo logra el 52%. Esto se debe en gran medida al diagnóstico tardío, que también incrementa el tiempo y costo del tratamiento.

La Secretaría de Salud reconoce el problema y por eso lanzó, en mayo de 2025, el Protocolo Nacional de Atención Médica enfocado al Diagnóstico Temprano de Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes.

Se trata de una guía que establece los criterios y síntomas que deben considerar los profesionales de la salud para sospechar de cáncer infantil y referir de inmediato a los menores a un hospital de especialidad.

El objetivo es aumentar la sobrevida a 70 u 80%. De otra manera, el cáncer infantil se mantendrá como la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas de 1 a 19 años.

“Para hacer esto necesitamos incrementar la capacidad diagnóstica en los médicos de primer contacto”, explicó David Kershenobich, secretario de Salud, al presentar el protocolo.