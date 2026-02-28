Embajadas de México en Medio Oriente emiten alertas tras ataques de EU-Israel contra Irán

La embajada mexicana en Israel advirtió que los riesgos de seguridad en Medio Oriente aumentaron e instó a los ciudadanos mexicanos a permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades locales y reforzar sus medidas de protección.
La representación diplomática pidió a la comunidad mexicana prepararse ante cualquier emergencia y mantenerse informada mediante canales oficiales del gobierno israelí y de la cancillería mexicana.
Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden contactar a la embajada en caso de requerir asistencia consular y seguir las orientaciones de la guía de viaje del gobierno mexicano.
En tanto que la Embajada de México para Irán, Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán informó que las autoridades iraníes cerraron el espacio aéreo hasta nuevo aviso, por lo que se pide a connacionales mantenerse en contacto con aerolíneas y la embajada mexicana.
La Embajada de México en Jordania, difundió este sábado un mensaje dirigido a la comunidad mexicana en ese país ante el aumento de tensiones en Medio Oriente. La representación pidió a los connacionales mantenerse atentos a la evolución de la situación y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales.
En el aviso, la sede diplomática indicó que la red consular mexicana permanece alerta y recordó los canales de contacto para asistencia en caso de emergencia, al tiempo que exhortó a los mexicanos a mantenerse informados y preparados ante posibles cambios en el contexto regional.