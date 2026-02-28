Publicidad

México

Embajadas de México en Medio Oriente emiten alertas tras ataques de EU-Israel contra Irán

La SRE y diversas embajadas de México en Medio Oriente, emitieron avisos a la comunidad mexicana en la región y llamaron a extremar precauciones.
sáb 28 febrero 2026 09:20 AM
La Cancillería mexicana y representaciones diplomáticas pidieron a los connacionales mantenerse atentos a las indicaciones de seguridad ante el aumento de tensiones en la región.

Representaciones diplomáticas de México en Medio Oriente y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron este sábado alertas y recomendaciones para los ciudadanos mexicanos en la región luego de la escalada militar provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní contra bases estadounidense.

El conflicto se intensificó tras bombardeos dirigidos contra instalaciones y liderazgo iraní, lo que desencadenó represalias con misiles y drones contra objetivos en varios países de la región, elevando el riesgo de una confrontación regional de mayor escala.

La embajada mexicana en Israel advirtió que los riesgos de seguridad en Medio Oriente aumentaron e instó a los ciudadanos mexicanos a permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades locales y reforzar sus medidas de protección.

La representación diplomática pidió a la comunidad mexicana prepararse ante cualquier emergencia y mantenerse informada mediante canales oficiales del gobierno israelí y de la cancillería mexicana.

Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden contactar a la embajada en caso de requerir asistencia consular y seguir las orientaciones de la guía de viaje del gobierno mexicano.

En tanto que la Embajada de México para Irán, Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán informó que las autoridades iraníes cerraron el espacio aéreo hasta nuevo aviso, por lo que se pide a connacionales mantenerse en contacto con aerolíneas y la embajada mexicana.

La Embajada de México en Jordania, difundió este sábado un mensaje dirigido a la comunidad mexicana en ese país ante el aumento de tensiones en Medio Oriente. La representación pidió a los connacionales mantenerse atentos a la evolución de la situación y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales.

En el aviso, la sede diplomática indicó que la red consular mexicana permanece alerta y recordó los canales de contacto para asistencia en caso de emergencia, al tiempo que exhortó a los mexicanos a mantenerse informados y preparados ante posibles cambios en el contexto regional.

La Embajada de México en Arabia Saudita también difundió un aviso dirigido a los connacionales en su circunscripción —que incluye Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen— para que mantengan actualizados sus datos de contacto y permanezcan atentos a la evolución de la situación en Medio Oriente.

La representación diplomática señaló que esta medida busca facilitar la comunicación y la asistencia consular en caso de que el conflicto tenga repercusiones en la región, además de recomendar seguir los avisos de las autoridades locales y de la propia embajada.

SRE pide evitar viajes a la zona

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se mantiene atenta al desarrollo de la situación y recomendó a los mexicanos evitar viajes a Irán e Israel debido al incremento de las tensiones militares.

La dependencia también solicitó a quienes ya se encuentran en esos países seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse en contacto con las representaciones diplomáticas.

Según la cancillería, hasta el momento no se habían registrado solicitudes de asistencia consular de mexicanos en Irán relacionadas con la escalada.

La ofensiva militar lanzada este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán provocó una ola de reacciones internacionales y encendió alarmas sobre una posible guerra regional.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en varios países del Golfo, lo que llevó a cierres de espacio aéreo, cancelaciones de vuelos y nuevas advertencias de seguridad en la región.

Gobiernos y organismos internacionales han llamado a la desescalada y al retorno a la vía diplomática para evitar una mayor desestabilización en Medio Oriente.

