Embajadas de México en Medio Oriente emiten alertas tras ataques de EU-Israel contra Irán

La embajada mexicana en Israel advirtió que los riesgos de seguridad en Medio Oriente aumentaron e instó a los ciudadanos mexicanos a permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades locales y reforzar sus medidas de protección.

La representación diplomática pidió a la comunidad mexicana prepararse ante cualquier emergencia y mantenerse informada mediante canales oficiales del gobierno israelí y de la cancillería mexicana.

📌A la comunidad mexicana en #Israel



Actualmente, los riesgos de seguridad en el Medio Oriente están aumentando. Se insta a la comunidad mexicanas en Israel a seguir las recomendaciones y alertas de seguridad emitidas por las autoridades israelíes https://t.co/aEqFoZOzFM — Embamex Israel (@EmbaMexIsr) February 27, 2026

Asimismo, recordó que los ciudadanos pueden contactar a la embajada en caso de requerir asistencia consular y seguir las orientaciones de la guía de viaje del gobierno mexicano.

En tanto que la Embajada de México para Irán, Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán informó que las autoridades iraníes cerraron el espacio aéreo hasta nuevo aviso, por lo que se pide a connacionales mantenerse en contacto con aerolíneas y la embajada mexicana.

🚨 Información importante para personas mexicanas en Irán 🇮🇷



Las autoridades iraníes han decidido cerrar el espacio aéreo ✈️❌hasta nuevo aviso



Mantenga contacto con su areolínea y con la Embajada de México 🇲🇽



📞 +98 912 122 4463



📧consularesirn@sre.gob.mx@vcalva pic.twitter.com/sHn045ORU0 — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) February 28, 2026

La Embajada de México en Jordania, difundió este sábado un mensaje dirigido a la comunidad mexicana en ese país ante el aumento de tensiones en Medio Oriente. La representación pidió a los connacionales mantenerse atentos a la evolución de la situación y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales.

En el aviso, la sede diplomática indicó que la red consular mexicana permanece alerta y recordó los canales de contacto para asistencia en caso de emergencia, al tiempo que exhortó a los mexicanos a mantenerse informados y preparados ante posibles cambios en el contexto regional.