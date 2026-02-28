Con el “sonido de las balas”, colectivo crea cartografía de la violencia en Sonora

Saraí Castro, directora del Colectivo, explica que registrar en un mapa la violencia tiene como propósito preservar la memoria colectiva de una “guerra” que todos los días arrebata la vida de decenas de mexicanos.

“Decidimos hacer la preservación de la memoria desde la ciudadanía para no olvidar a quien vive esa huella de dolor imborrable. También es una forma brindar justicia a la ciudadanía de que no se olvide lo que ocurrió, que no se olvide el nombre de nuestros familiares, de nuestros conocidos y sobre todo pues las niñas y niños, de esas familias que siguen con ese dolor de una guerra que no termina”, explica en entrevista.

Sonora es el décimo primer estado más violento del país. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro)

"Cartografía del sonido de una bala" es un mapa interactivo que lleva el registro de los eventos de violencia en Ciudad Obregón, la cual es la tercera que mayor percepción de inseguridad tiene entre sus ciudadanos (88%, de acuerdo con el Inegi).

A partir de la herramienta Mymaps de Google Maps, y del reporte de delitos como homicidios dolosos, ataques armados y desapariciones forzadas se nutre la cartografía.

En el mapa predomina el icono de una bala. Al dar clic, se puede conocer cuál fue el hecho de violencia que ocurrió, las víctimas y el lugar exacto.

Lo manejamos como una bala, como un símbolo de que todos estamos hablando de un mismo de origen de la violencia”. Saraí Castro, directora del Colectivo Independiente Punto Tres.

Cada mes el colectivo se encarga de actualizar, con lo que el mapa se va llenando de balas, pero ello solo es una imagen de cómo el país está marcado por la violencia, y no se trata solo de cifras.