Con el “sonido de las balas”, colectivo crea cartografía de la violencia en Sonora

Alex, de 16 años, fue una víctima colateral de la violencia que invade México. Cuando estaba afuera de su casa ubicada en la colonia Villa Bonita, en Ciudad Obregón, Sonora, un ataque armado terminó con su vida.
Aunque su muerte y la de otros dos menores ocurrieron a plena luz del día, la de Alex no fue reportada por la Fiscalía de Justicia de Sonora. Para que la violencia que marca la vida de familias no pase desapercibida ni por las cifras oficiales ni por la sociedad, el Colectivo Independiente Punto Tres creó la “Cartografía del sonido de una bala”, un registro ciudadano que documenta la violencia desde 2021.
Saraí Castro, directora del Colectivo, explica que registrar en un mapa la violencia tiene como propósito preservar la memoria colectiva de una “guerra” que todos los días arrebata la vida de decenas de mexicanos.
“Decidimos hacer la preservación de la memoria desde la ciudadanía para no olvidar a quien vive esa huella de dolor imborrable. También es una forma brindar justicia a la ciudadanía de que no se olvide lo que ocurrió, que no se olvide el nombre de nuestros familiares, de nuestros conocidos y sobre todo pues las niñas y niños, de esas familias que siguen con ese dolor de una guerra que no termina”, explica en entrevista.
"Cartografía del sonido de una bala" es un mapa interactivo que lleva el registro de los eventos de violencia en Ciudad Obregón, la cual es la tercera que mayor percepción de inseguridad tiene entre sus ciudadanos (88%, de acuerdo con el Inegi).
A partir de la herramienta Mymaps de Google Maps, y del reporte de delitos como homicidios dolosos, ataques armados y desapariciones forzadas se nutre la cartografía.
En el mapa predomina el icono de una bala. Al dar clic, se puede conocer cuál fue el hecho de violencia que ocurrió, las víctimas y el lugar exacto.
Lo manejamos como una bala, como un símbolo de que todos estamos hablando de un mismo de origen de la violencia”.
Saraí Castro, directora del Colectivo Independiente Punto Tres.
Cada mes el colectivo se encarga de actualizar, con lo que el mapa se va llenando de balas, pero ello solo es una imagen de cómo el país está marcado por la violencia, y no se trata solo de cifras.
“Son historias, tienen nombres, tenían toda una vida. No podemos ser indiferentes y lavarnos las manos diciendo que ‘se lo buscaron o que son simplemente culpables de lo que ocurre’, si no que pues queda mucho por hacer”, asegura la joven que también es actriz.
La violencia en Sonora
Ubicado en el noroeste de México, Sonora es el décimo primer estado más violento del país, concentra el 5% de los homicidios dolosos que ocurren en México.
Detrás de la violencia está la disputa entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos designados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas. También tiene operaciones el Cártel de Caborca.
A partir de 2015, la violencia mostró un ascenso en Sonora, la cual incluso en el año 2021 triplicó el número de homicidios dolosos. Mientras en 2015 se registraron 613 muertes violentas, seis años después se reportaron 1,974.
En esa entidad también se vive una crisis de desapariciones forzadas, por lo que incluso una de las madres buscadoras pidió en 2022 que les permitieran buscar a sus desaparecidos.
“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los carteles en Sonora… (José Crispín) Salazar, (Rafael) Caro Quintero y demás líderes de carteles que no nos maten, que no nos desaparezcan”, dijo Cecilia Patricia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Vivir en Sonora es vivir con precaución. Saraí Castro explica que la cartografía les permite identificar las zonas más violentas.
“Uno no trata de estar consciente que hay que disfrutar la vida, pero lamentablemente es muy difícil y sobre todo si ves de manera gráfica la violencia, como lo muestra la cartografía, que te hace consciente de que la violencia ocurre cerca”, sostiene.
Más que “andar con cuidado” esa información también les sirve para saber qué colonias de esa entidad requieren cierta distracción, por lo que son a esas colonias donde optan por llevar obras de teatro que produce el Colectivo Independiente Punto.
“Nosotros asumimos la responsabilidad de decir, ‘donde hay más balas es donde más tenemos que ir’", relata la joven al decir que justo ahí es donde más presentan sus obras, porque es donde más se requiere estar con las comunidades.