Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

La madre buscadora Aida Karina Juárez es asesinada

El colectivo Siguiendo tu ''Rastro con Amor Zacatecas'' informó que Aida Karina buscaba a su hija Goretty Guadalupe, desaparecida en junio de 2025.
vie 29 agosto 2025 03:26 PM
buscadoras
Miles de familias buscan a sus desaparecidos en México.

Aida Karina Juárez Jacobo, madre de Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida en Guadalupe, Zacatecas, fue asesinada y su cuerpo localizado este jueves en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí.

El colectivo “Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas” confirmó el hecho en redes sociales. Exigió justicia para Aida Karina y para todos los crímenes que afectan a los seres queridos de personas desaparecidas y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda.

Publicidad

La madre buscadora fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de agosto, tras la realización de una búsqueda en campo.

Pese a que no se realizó la denuncia formal, tras mesas de diálogo y construcción de paz entre colectivo y las autoridades del estado de Zacatecas, se comenzó su búsqueda.

A pesar de ello, este jueves, el secretario general de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que Aida fue hallada sin vida.

El funcionario informó además que por este hecho, el probable responsable ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

Lee más:

yessenia
Estados

Integrante de Madres Buscadoras desaparece en Sonora; Fiscalía investiga

"Nos solidarizamos profundamente con su familia, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección", informó.

Reyes Mugüerza sostuvo además que estaría en comunicación permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones necesarias.

Publicidad

La organización Article 19 condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia y el colectivo de Aida Karina, al tiempo que alertó sobre el riesgo creciente que enfrentan las personas buscadoras en México.

A través de un comunicado, la organización informó que desde 2010, se han documentado 36 casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. De estos, 10 ocurrieron durante la administración de Claudia Sheinbaum: siete asesinatos y tres desapariciones.

El caso de Aida convierte a 2025 en el año más peligroso para las buscadoras, con ocho agresiones letales registradas hasta la fecha: siete asesinatos y una desaparición.

Te puede interesar:

madres buscadoras
México

Al menos 11 madres buscadoras fueron asesinadas desde 2011

Article 19 advirtió que la tendencia muestra un aumento sostenido en la violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

La OSC también llamó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a contactar de inmediato a la familia de Aida Karina y adoptar medidas urgentes para proteger a las personas buscadoras.

Asimismo, exigió justicia y rendición de cuentas a las Fiscalías de San Luis Potosí y Zacatecas, con investigaciones serias y debido proceso para los responsables. Finalmente, demandó a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno reconocer la labor de las buscadoras como defensoras de derechos humanos y garantizar su seguridad.

Publicidad

Tags

Homicidio Personas desaparecidas Zacatecas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad