La madre buscadora Aida Karina Juárez es asesinada

La madre buscadora fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de agosto, tras la realización de una búsqueda en campo.

Pese a que no se realizó la denuncia formal, tras mesas de diálogo y construcción de paz entre colectivo y las autoridades del estado de Zacatecas, se comenzó su búsqueda.

A pesar de ello, este jueves, el secretario general de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que Aida fue hallada sin vida.

El funcionario informó además que por este hecho, el probable responsable ya había sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

"Nos solidarizamos profundamente con su familia, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección", informó.

Reyes Mugüerza sostuvo además que estaría en comunicación permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones necesarias.