México

La Fiscalía General de la República entrega el cadáver de "El Mencho" a su familia

Antes de entregar los restos del capo, la FGR realizó "pruebas genéticas" para confirmar la existencia de "lazos consanguíneos" entre quien solicitó el cuerpo y el líder del CJNG.
sáb 28 febrero 2026 01:25 PM
mencho.jpg
Nemesio "El Mencho" Oseguera fue abatido el pasado fin de semana en el estado de Jalisco. (DEA)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el sábado que entregó el cuerpo del poderoso narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, muerto en un operativo militar, a sus familiares.

Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó "pruebas genéticas" para confirmar la existencia de "lazos consanguíneos" entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

El cadáver de "El Mencho", muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste) el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

La cadena Televisa reportó más temprano que salieron carrozas fúnebres de ese lugar, con rumbo a una funeraria en el centro de la capital.

MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION-TOURISM
Empresas

Jalisco se recompone y apuesta por el Mundial como prueba de confianza

"El Mencho", de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país.

Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.

El señor de los gallos, como también se le conocía a Nemesio Oseguera, tenía una fama de ferocidad “bien ganada”, por lo que logró expandir sus actividades ilícitas tras realizar negociaciones y alianzas con grupos criminales locales. Una especie de franquicia que se estableció en gran parte del país.

Uno de los factores que influyen es la cooptación de autoridades municipales y estatales, además del financiamiento a campañas electorales. El más reciente caso es del alcalde de Tequila, Jalisco, donde el cártel prácticamente "estaba sentado en la silla del presidente municipal", dijo recientemente David Mora, analista para México del International Crisis Group, quien asegura que entre las acciones que se deben reforzar para debilitar al cártel es atacar la cooptación de gobiernos locales.

De acuerdo con datos de la DEA, el CJNG opera en 29 estados de México, casi todos los 50 estados de Estados Unidos y 40 países.

Con información de AFP

