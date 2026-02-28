La Fiscalía General de la República entrega el cadáver de "El Mencho" a su familia

"El Mencho", de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país.

Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.

El señor de los gallos, como también se le conocía a Nemesio Oseguera, tenía una fama de ferocidad “bien ganada”, por lo que logró expandir sus actividades ilícitas tras realizar negociaciones y alianzas con grupos criminales locales. Una especie de franquicia que se estableció en gran parte del país.

Uno de los factores que influyen es la cooptación de autoridades municipales y estatales, además del financiamiento a campañas electorales. El más reciente caso es del alcalde de Tequila, Jalisco, donde el cártel prácticamente "estaba sentado en la silla del presidente municipal", dijo recientemente David Mora, analista para México del International Crisis Group, quien asegura que entre las acciones que se deben reforzar para debilitar al cártel es atacar la cooptación de gobiernos locales.

De acuerdo con datos de la DEA, el CJNG opera en 29 estados de México, casi todos los 50 estados de Estados Unidos y 40 países.

Con información de AFP