Excontador de Emilio Lozoya es detenido por presunta evasión fiscal

Según se ha dado a conocer, Yáñez Polo era considerado parte del círculo de confianza del matrimonio Lozoya-Eckes. A través del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., del cual es propietario, llevaba la contabilidad personal de la pareja y participaba en la gestión financiera de algunas de sus empresas.

De acuerdo con la indagatoria, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Yáñez Polo posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que habría provocado un perjuicio al fisco federal de más de 28 millones de pesos.

Agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión contra Jorge "N", por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Esta persona, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del ISR, concernientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015,…

Las investigaciones ubican estos hechos dentro del periodo comprendido entre 2014 y 2018, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. En ese lapso, Yáñez Polo presuntamente evitó el pago de 28.1 millones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según se ha señalado, edemás de su papel como contador, Yáñez Polo fungió como apoderado de la empresa Yacani, propiedad de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, empresa que ha sido señalada en investigaciones relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos vinculadas a los casos Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).