México

Excontador de Emilio Lozoya es detenido por presunta evasión fiscal

Jorge Yáñez Polo, identificado como contador personal del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntamente evadir el pago de más de 28 millones de pesos.
sáb 28 febrero 2026 12:20 PM
contador lozoya.jpg
Jorge Yáñez Polo fue contador de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas. (Fotos: FGR/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que detuvo a Jorge Yáñez Polo, excontador personal de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y una de las figuras centrales en el caso de corrupción Odebrecht.

La FGR detalló a través de un comunicado que como resultado de labores de investigación, agentes de la FGR cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Jorge "N", por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Según se ha dado a conocer, Yáñez Polo era considerado parte del círculo de confianza del matrimonio Lozoya-Eckes. A través del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., del cual es propietario, llevaba la contabilidad personal de la pareja y participaba en la gestión financiera de algunas de sus empresas.

De acuerdo con la indagatoria, en sus declaraciones fiscales anuales relativas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Yáñez Polo posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, con lo que habría provocado un perjuicio al fisco federal de más de 28 millones de pesos.

Las investigaciones ubican estos hechos dentro del periodo comprendido entre 2014 y 2018, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. En ese lapso, Yáñez Polo presuntamente evitó el pago de 28.1 millones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Según se ha señalado, edemás de su papel como contador, Yáñez Polo fungió como apoderado de la empresa Yacani, propiedad de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, empresa que ha sido señalada en investigaciones relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos vinculadas a los casos Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).

Autoridades detallaron que a captura se llevó a cabo en Querétaro con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica.

Registros corporativos indican además que Yáñez Polo aparece como accionista en 19 empresas, y en al menos una de ellas figura también como integrante del órgano de vigilancia y apoderado legal.

