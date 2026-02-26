El investigador Ariel Rodríguez Kuri rechazó que el fenómeno pueda atribuirse de forma simple a una supuesta cultura local de violencia. En cambio, señaló que, a su juicio, un rasgo distintivo que pesa sobre Jalisco es la presencia histórica de organizaciones sociales y redes de poder con capacidad de negociación frente al Estado.

“Cada vez que el Estado entra a Jalisco tiene que negociar con estructuras de poder y con recursos materiales importantes que le ponen límites”, explicó el historiador. Esa densidad organizativa –que incluye universidades, movimientos estudiantiles, élites locales y la influencia histórica de la Iglesia– configura un territorio políticamente complejo.

“No estás hablando de una sociedad llana donde no existe nada entre la sociedad y el Estado. (...) Estas organizaciones han dejado su marca”, agregó.

Rodríguez Kuri subrayó además que desde mediados del siglo XX Jalisco funcionaba como punto de tránsito para narcóticos provenientes del llamado Triángulo Dorado, que se extiende entre Sinaloa, Chihuahua y Durango,​ y que se consolidó con el paso de las décadas y facilitó la posterior expansión del CJNG.

Otro factor que influyó, agregó, es el cambio cultural y económico que ocurrió en el estado a partir de finales de los años ochenta. Según Rodríguez Kuri, en ese periodo surgió una narrativa social que exaltó el éxito empresarial y debilitó el prestigio del trabajo asalariado.

“El narcotráfico es una forma bárbara empresarial”, sostuvo. “Se perdió dignidad en el trabajo asalariado y ganó prestigio la figura del que acumula riqueza por su cuenta”, agregó.

En tanto, la investigadora Rossana Reguillo dijo que la expansión del CJNG no puede entenderse sin su estrategia comunicativa.

En su experiencia estudiando culturas juveniles y entornos digitales, apuntó, el grupo criminal se convirtió en uno de los actores más sofisticados en propaganda dentro del crimen organizado.

“Han sido maestros en la propaganda y en la comunicación de mensajes capaces de seducir a muchos actores jóvenes”, explicó.

Reguillo subrayó que el fenómeno no se limita a culpar a las redes sociales, pero sí a comprender cómo funcionan. Plataformas como YouTube, dijo, generan circuitos narrativos que atrapan a los usuarios dentro de contenidos violentos o espectacularizados.

“Entras a un video y quedas atrapado en una lógica narrativa perversa de la que es difícil salir”, advirtió.

A esto se suma la influencia de la cultura popular –series, música y corridos– que construyen la figura del criminal como un personaje poderoso y admirado.

Aguayo explicó que, de acuerdo con el análisis preliminar realizado por El Colmex, en redes sociales se detectaron simultáneamente muestras de respaldo al Ejército y mensajes que glorificaban al líder criminal.

Al respecto, Rodríguez Kuri consideró que esa reacción es previsible en una sociedad donde el Estado ya no controla la producción de relatos públicos.

“Lo más natural es que surjan mitificaciones de personajes violentos. (...) El problema es cuál es el contramito o la otra historia que pueden presentar otras instituciones”, comentó.

Reguillo sostuvo que los contrarrelatos son insuficientes, aunque mencionó que, a su juicio, uno de los pocos ejemplos proviene de los colectivos de familiares de desaparecidos.

“Las madres buscadoras han logrado disputarle al crimen una narrativa moral poderosa”, dijo. Sin embargo, añadió que los medios de comunicación y las instituciones no acompañan suficientemente ese esfuerzo.

Para los investigadores, comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas. El objetivo, concluyeron, no es únicamente desmantelar organizaciones criminales, sino reducir las condiciones sociales, simbólicas y económicas que facilitan su reproducción.