¿Cuántos hijos tiene el Mencho? Ellos son la descendencia de Nemesio Oseguera Cervantes
El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho", fue abatido durante un operativo por parte de fuerzas federales en Jalisco; esta es su historia personal y los hijos que procreó.
El ejército mexicano abatió este domingo al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera "El Mencho" , uno de los más buscados tanto por la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien ofrecía 15 millones de dólares por información que llevara a su captura. Aunque se mantuvo por muchos años prófugo, finalmente se le neutralizó este domingo 22 de febrero. Esta es parte de su historia personal y los hijos que procreó.
A este líder del narcotráfico mexicano se le ubica como uno de los legendarios, que junto a Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos, lograron encabezar cárteles que se extendieron tanto en el país como a nivel mundial en un esquema de negocios que fue más allá del traslado ilegal de sustancias ilícitas.
Publicidad
“El Mencho” formó en 2009 al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas del país, de acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense.
Estados Unidos lo nombró como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
El abatimiento del líder del CJNG provocó narcobloqueos carreteros en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, lo que generó caos en varias vías de comunicación, por lo que a través de redes sociales los habitantes solicitan no salir, ni exponerse debido a que se escuchan detonaciones y se reporta el incendio de tiendas de conveniencia.
Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio en Aguililla, Michoacán; actualmente tiene 59 años. De acuerdo con datos biográficos, tuvo una infancia de carencias y trabajó en el campo recolectando aguacates.
En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a vender drogas. Incluso, según el diario Los Angeles Times, intentó construir una red de clientes como 'dealer', hasta que fue detenido en 1986 junto a su hermano Abraham; en 1992, ambos fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.
Cuando fue liberado, "El Mecho" comenzó a trabajar como policía en el municipio de Tomatlán, Jalisco, y con el tiempo encabezó el Cártel del Milenio, un grupo local aliado del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces era considerado el de mayor poderío en México.
Publicidad
Estos son los hijos de “El Mencho"
La madre de los tres hijos de “El Mencho” es Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”. El más conocido y quien ya está preso con una condena de cadena perpetúa es Rubén Oseguera González, alías “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, por su responsabilidad en dos cargos de narcotráfico.
Durante su audiencia, el 7 de marzo de 2025, duró alrededor de cuatro horas, la jueza le dijo al hijo de "El Mencho" que la sentencia de por vida se justifica porque es un “verdadero capo del narcotráfico internacional”, además de haber fungido por años como el número número dos en el liderazgo del CJNG.
El abogado de “El Menchito”, Anthony Colombo Jr, argumentó que su cliente merecía una sentencia máxima de 40 años, porque fue reclutado a los 13 años por su padre para formar parte del CJNG, sin tener “otra opción”.
“El Menchito dirigió los esfuerzos del Cártel de Jalisco por utilizar el asesinato, el secuestro y la tortura para convertir el cártel en un autodenominado ‘imperio’ mediante la fabricación de fentanilo y la inundación de Estados Unidos con cantidades masivas de drogas letales. Hoy en día, el fentanilo es la amenaza de drogas más mortífera que jamás se ha enfrentado Estados Unidos”, dijo el exfiscal general, Merrick B. Garland, en septiembre de 2024.
"El Mencho" y "La Jefa" procrearon dos hijas más: Laisha Michelle Oseguera González y Jessica Oseguera, alías "La Negra".
En febrero de 2020 fue detenida por agentes de la DEA acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa mientras comparecía en el juicio de su hermano "El Menchito". Un año después, Jessica Oseguera González se declaró culpable y, en junio de ese año, fue sentenciada a 30 meses de prisión. Cumplió parte de su condena en una prisión en California, y fue liberada en marzo de 2022.
Publicidad
En una audiencia de Jessica, tanto su madre como su hermana Laisha Michelle Oseguera González enviaron una carta para solicitar su liberación.
“Señora jueza, le pido de todo corazón que sea justa en la sentencia de mi hija Jessica, ya que nos hace mucha falta, a sus hijos, a sus sobrinos y a todas sus amistades. Su hija de tan solo cinco años llora mucho su ausencia y a su hijo se le ve triste. Jessica siempre estuvo muy al pendiente de ellos y siempre ha sido una buena madre”, dijo esta mujer, que ha estado en la mira del gobierno de México.
González Valencia describió a su hija como una mujer responsable, cariñosa y trabajadora. “A pesar de que salió embarazada en la universidad terminó sus estudios. También le gusta ayudar a los más necesitados”, detalla el texto.
La menor de las hijas de "El Mencho" es Laisha Michelle Oseguera González quien nació en 2001. En noviembre de 2021 se le acusó de secuestrar junto a su pareja sentimental a dos elementos de la Semar para presionar a las autoridades federales para que se liberara a su mamá. Los militares fueron liberados tiempo después.
En 2022 promovió amparos para evitar ser detenida.