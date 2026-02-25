Publicidad

Estados

En medio de la incertidumbre, estudiantes de Jalisco regresan a clases tras ola de violencia

El transporte público ya se encuentra activo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que el regreso a clases presenciales inició este miércoles.
mié 25 febrero 2026 12:32 PM
regreso a clases jalisco.jpg
Estudiantes de Jalisco regresaron a clases este miércoles tras los hechos de violencia registrados en días recientes tras el abatimiento de "El Mencho". (Foto: Captura de pantalla)

Luego de los hechos de violencia registrados en distintas zonas de Jalisco por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el domingo pasado, estudiantes de educación básica, media superior y superior retomaron actividades escolares.

El regreso a las aulas inició este miércoles con relativa normalidad en la mayoría de los planteles, aunque en algunas escuelas la asistencia fue menor debido a que algunas familias decidieron esperar a que la situación se estabilice.

Si bien se anunció que las clases presenciales se reanudarían este miércoles, en redes sociales padres de familia expresaron desde el martes su incertidumbre sobre esta medida, mientras que profesores, como los que pertenecen a la organización "Yo también soy maestro", informaron que en algunos casos el regreso a clases sería en una modalidad a distancia como medida de protección.

Profesores debían informar de las condiciones de su contexto escolar a sus autoridades inmediatas para salvaguardar su integridad e implementar el modelo educativo a distancia.

En tanto, autoridades educativas señalaron que se mantienen atentas a las condiciones de seguridad en cada municipio y que las escuelas continúan en coordinación con autoridades locales para garantizar la integridad de la comunidad escolar.

De acuerdo con el gobernador del estado, Pablo Lemus, a partir de este miércoles también se reanudan los servicios municipales que se vieron afectados por la situación de seguridad, como la recolección de basura, el transporte público y otras actividades operativas de los ayuntamientos.

Asimismo, informó que comercios, bancos y distintos establecimientos retomaron sus actividades de manera gradual para restablecer la vida cotidiana en la entidad.

Autoridades estatales reiteraron que se mantiene el monitoreo de la situación y no descartan implementar medidas adicionales si las condiciones así lo requieren.

Este miércoles, en el reinicio de clases presenciales, Lemus acudió a la Primaria Urbana 1022 Ricardo Flores Magón, en Zapopan, donde expresó que la suspensión de clases tuvo el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y familias.

Dijo que Jalisco fue el primer estado en anunciar esta medida y luego se sumaron otras entidades, incluso la Universidad de Guadalajara.

Lemus subrayó además que su gobierno también implementó acciones para evitar afectaciones mayores en la vida cotidiana, pero que desde este lunes estableció coordinación con cadenas de supermercados y con el Mercado de Abastos de Guadalajara para asegurar el suministro de alimentos en la zona metropolitana.

Comercios, bancos y distintos establecimientos han retomado sus actividades de manera gradual, con el objetivo de restablecer la vida cotidiana en la entidad.

"El lunes había filas para comprar alimentos, ayer martes todos los establecimientos comerciales empezaron a trabajar con normalidad, el sistema de transporte público comenzó a trabajar con normalidad, ya no hay filas en los mercados. Han pasado 72 horas de este lamentable suceso y en 72 horas estamos volviendo a la normalidad", apuntó Lemus.

"La reactivación la hicimos muy bien. Vean las calles, ustedes transitaron de sus casas a la escuela. El transporte público funcionando, los comercios abiertos, la gente caminando, haciendo ejercicio y es paulatino. No quiero decir que ya esté al 100%. Ahí vamos. Ahí vamos...", agregó.

Lemus resaltó que la pronta reactivación económica en Jalisco es reconocida por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo llamó a mantener la unidad social y aseguró que el estado continuará trabajando para recuperar la paz.

“Jalisco está de pie”, afirmó al dirigirse a estudiantes durante el arranque de la jornada escolar.

