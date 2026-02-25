En medio de la incertidumbre, estudiantes de Jalisco regresan a clases tras ola de violencia

Si bien se anunció que las clases presenciales se reanudarían este miércoles, en redes sociales padres de familia expresaron desde el martes su incertidumbre sobre esta medida, mientras que profesores, como los que pertenecen a la organización "Yo también soy maestro", informaron que en algunos casos el regreso a clases sería en una modalidad a distancia como medida de protección.

Profesores debían informar de las condiciones de su contexto escolar a sus autoridades inmediatas para salvaguardar su integridad e implementar el modelo educativo a distancia.

En tanto, autoridades educativas señalaron que se mantienen atentas a las condiciones de seguridad en cada municipio y que las escuelas continúan en coordinación con autoridades locales para garantizar la integridad de la comunidad escolar.

De acuerdo con el gobernador del estado, Pablo Lemus, a partir de este miércoles también se reanudan los servicios municipales que se vieron afectados por la situación de seguridad, como la recolección de basura, el transporte público y otras actividades operativas de los ayuntamientos.

Asimismo, informó que comercios, bancos y distintos establecimientos retomaron sus actividades de manera gradual para restablecer la vida cotidiana en la entidad.

Autoridades estatales reiteraron que se mantiene el monitoreo de la situación y no descartan implementar medidas adicionales si las condiciones así lo requieren.