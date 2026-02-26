Jornada laboral de 40 horas en México: así aplicará el calendario de reducción cuando entre en vigor

Publicidad

México

Reducción de la jornada laboral: calendario de cómo aplicará hasta llegar a 40 horas

Tras aprobación en la Cámara de Diputados de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, sigue una ruta legislativa y un calendario anual previsto en la iniciativa de reforma.
jue 26 febrero 2026 12:31 PM
Los trabajadores formales en México se verán beneficiados con la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. (Foto: iStock )

La iniciativa de reforma laboral para pasar de 48 a 40 horas a la semana avanza tras la aprobación en la Cámara de Diputados y que se remitirá a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su eventual aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este es el calendario previsto anual para que los trabajadores del país trabajen menos horas.

La iniciativa la envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado de la República tras un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil, informó.

La iniciativa de reforma determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales; por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Pago horas extras

Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido, obliga a la persona empleadora a pagar 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo señalado en la Ley de la materia.

Los menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

¿Cuál es el calendario establecido para la jornada laboral?

La reducción de las horas se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente, conforme al siguiente calendario anual:

En 2026, la jornada se mantiene en 48 horas.

En 2027, pasará a 46 horas.

En 2028, pasará a 44.

En 2029, pasará a 42

Y finalmente en 2030 será cuando se consolide la reducción a 40 horas.

La medida no entrará en vigor de inmediato; al tratarse de una reforma constitucional, primero debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales. Solo después de ese proceso podrá promulgarse y publicarse oficialmente.

El decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto.

Carrera

La jornada de 40 horas se aprueba en Diputados, ¿ahora qué sigue?

Entre los objetivos principales de la reforma laboral está garantizar el derecho de todas las personas trabajadoras a disfrutar del descanso, reducir la fatiga laboral, prevenir accidentes y mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como fortalecer el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, lo que tendrá efectos positivos tanto en el bienestar laboral como en la productividad, en beneficio de 13.4 millones de personas trabajadoras mexicanas, enfatiza el documento de la Cámara de Diputados.

Durante la discusión en la Cámara baja, más de 100 legisladores presentaron sus argumentos para que la reforma laboral incluya dos días de descanso; sin embargo, no fueron aceptados, por lo que la iniciativa se avaló tal y como la mandó la presidenta de la República.

Con esta modificación, México se alinearía al estándar de otros países de América Latina que ya operan con semanas laborales más cortas, como Ecuador, y al proceso de reducción que actualmente implementa Chile.

